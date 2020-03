10 sinh viên may 2000 khẩu trang tặng công nhân

Quảng cáo

Công trình may 35.000 ngàn khẩu trang tặng thanh niên công nhân, người khó khăn được Tỉnh Đoàn Đồng Nai phát động. Để thực hiện được số lượng khẩu trang khổng lồ này trong thời gian gấp rút, Tỉnh Đoàn phối hợp với Khoa Công nghệ May (CĐ Kỹ thuật Đồng Nai) và 2 công ty may tại Đồng Nai và TP. HCM. Nguồn nguyên liệu vải được Tỉnh Đoàn huy đồng từ nhiều nguồn tài trợ.

Bạn Lê Như Ý (Khoa Công nghệ May) thực hiện công đoạn may dây đeo khẩu trang.

Thầy Đàm Văn Chí – Trưởng Khoa Công nghệ May cho biết: “Sau khi Tỉnh đoàn ngỏ lời, Khoa đã nhận may 2.000 khẩu trang và bắt tay ngay vào việc ngay tại xưởng may của Khoa. May khẩu trang không khó, tuy nhiên khi tiếp nhận nguồn vải thun chúng tôi nhận thấy loại vải này không phù hợp nên đề xuất Tỉnh đoàn thay đổi sang loại vải kháng khuẩn chuyên dụng may khẩu trang. Chúng tôi cũng huy động thêm các sinh viên trong khoa để giúp sức. Đây là một hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh, vừa là cơ hội để các em trau dồi tay nghề nên các bạn sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình”.

Kiểm tra sản phẩm trước khi giao.

Trước đó, ngay từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, các thầy cô Khoa Công nghệ May đã may 500 khẩu trang để phát cho CBCNV trong trường sử dụng. “Do đang trong thời gian nghỉ học, khi được huy động trở lại trường may khẩu trang hầu hết phụ huynh không ủng hộ do lo ngại sức khỏe của con em. Tuy nhiên, chúng tôi thuyết phục đây là một hoạt động xã hội ý nghĩa, các phụ huynh đã vui vẻ đồng ý”. Từ 5 sinh viên ban đầu, chỉ sau một buổi con số “lính bổ sung” đã tăng lên 10 sinh viên”, thầy Chí cho biết thêm.

Mỗi ngày các bạn sinh viên may được 600-700 khẩu trang.

Tại xưởng may Khoa Công nghệ May, các thầy cô và sinh viên miệt mài chia nhau cắt, ráp, may trong không khí khẩn trương. Mỗi ngày, 10 bạn sinh viên may được 600-700 khẩu trang. Gần đến thời hạn thực hiện cách ly toàn xã hội ngày 1.4.2020 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, việc may khẩu trang càng được đẩy nhanh và đến chiều 31.3 đã hoàn thiện xong 2000 chiếc để bàn giao cho Tỉnh Đoàn Đồng Nai phân phối về các đơn vị.

Đóng gói sản phẩm hoàn thiện để bàn giao cho Tỉnh Đoàn.

Dự kiến, 35.000 khẩu trang trong chương trình này sẽ giành 10.000 chiếc tặng công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam, 4.000 chiếc phát cho các công nhân tại các khu nhà trọ ở TP. Biên Hòa, số còn lại sẽ phân phối về các huyện trong tỉnh để tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Khoa Tư