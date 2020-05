Cuộc thi Show It NOW 2020 chính thức trở lại với chủ đề “CẢM XÚC”

Bên cạnh những thành viên ban giám khảo gắn bó thân thuộc nhiều năm qua thì Show It NOW 2020 còn có sự tham gia đặc biệt của Đạo diễn Võ Thanh Hòa, Họa sĩ minh họa Tamypu, Content Creator Nguyễn Sơn Tùng và Creative Designer Phạm Minh Hoàng (Người Đá) ở vai trò Hội đồng cố vấn chuyên môn của Ban tổ chức.

Lựa chọn “Cảm xúc” làm chủ đề hướng tới ở lần trở lại này, Show It NOW 2020 muốn đánh thức một góc đặc biệt trong mỗi chúng ta, nơi cất giấu vẹn nguyên những rung động của bạn với con người và cuộc sống xung quanh. Từ đó, giúp bạn mạnh dạn truyền tải suy nghĩ ra bên ngoài, kết nối cùng cộng đồng bằng việc lan tỏa cảm xúc với ngôn ngữ sáng tạo độc đáo.

Tại Show It NOW phiên bản 2020:

- Bạn có quyền để cảm xúc dẫn lối, cho những vui vẻ, âu lo, buồn bực, giận dữ thầm kín lâu nay trở thành nguồn cơn ý tưởng cho các tác phẩm dự thi.

- Bạn hãy mạnh dạn kết nối với cảm xúc cộng đồng, thể hiện suy nghĩ bản thân về môi trường sống, về đất nước hay trái đất của chúng ta; về những lĩnh vực (văn hóa, thể thao, khoa học, kỹ thuật…) đang gắn kết con người với con người.

- Bạn hãy tự do hình dung về dáng hình tương lai, ở thời điểm con người và máy móc cộng sinh, hòa hợp và cùng phát triển.

Chính bạn - Một phần của thế hệ “Giữ gìn và phát huy - Sáng tạo và thay đổi” sẽ tìm thấy lời giải cho chủ đề cuộc thi: CẢM XÚC. Đừng chần chừ, cũng đừng ngần ngại, hãy cùng Show It NOW 2020 thể hiện những cung bậc cảm xúc đang xảy ra trong cuộc sống thường nhật, gợi mở và dự đoán về thế giới tương lai theo cách riêng của bạn.

Năm nay, cuộc thi Show It NOW có sự tài trợ và bảo trợ truyền thông của nhiều đơn vị:

- Đơn vị tài trợ: Toong, RIO Book, Là Việt Coffee, Công ty TNHH Đồ Họa Việt (Vietgraphics Ltd.)

- Đơn vị Bảo trợ truyền thông: Sinh Viên Việt Nam, YBOX, Designs.vn, Cộng đồng Designer Việt Nam.

- Đơn vị hỗ trợ thông tin: Hoa Học Trò.

CÁC HẠNG MỤC TRANH GIẢI:

- Vẽ

- Nhiếp ảnh

- Thiết kế

- Video

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Hạng mục cộng đồng: Tất cả các bạn trẻ từ 15 đến 25 tuổi, không phân biệt khu vực địa lý.

- Hạng mục Arenaites: Tất cả các bạn học viên và cựu học viên của Arena Multimedia từ 15 đến 25 tuổi.

THỜI GIAN:

Show It NOW 2020 bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 05/5/2020 đến 24h ngày 5/8/2020. Trong đó:

- Đợt 1: Từ 05/5 đến 05/6

- Đợt 2: Từ 06/6 đến 05/7

- Đợt 3: Từ 06/7 đến 05/8

CÁCH THỨC THAM GIA:

1. Trước khi gửi tác phẩm dự thi, hãy chắc rằng bạn đã đọc kỹ các thông tin về chủ đề, hạng mục dự thi, giải thưởng, điều khoản, yêu cầu kỹ thuật mà BTC quy định.

2. Hãy chuẩn bị sẵn các sản phẩm dự thi và bảng mô tả ý tưởng, cảm xúc từng tác phẩm. Sau đó thí sinh gửi tác phẩm dự thi theo form và hướng dẫn chi tiết tại NỘP BÀI.

3. BTC sẽ kiểm duyệt, đánh giá chất lượng từng tác phẩm dự thi gửi về. Những tác phẩm đủ điều kiện, đạt chuẩn yêu cầu về mặt ý tưởng, chủ đề cảm xúc, tính thẩm mỹ sẽ được đăng tải trên Website: http://show-it-now.art/

4. Kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn bằng cách like, share tác phẩm dự thi được đăng tải trên fanpage: https://www.facebook.com/ShowItNOW.Offical/

* Các thông tin chi tiết về Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí chấm giải và Điều khoản bắt buộc của Ban tổ chức, thí sinh vui lòng xem chi tiết tại đây.

NỘP BÀI DỰ THI NGAY HÔM NAY!

CÓ GÌ HẤP DẪN TẠI CUỘC THI SHOW IT NOW 2020

1. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng:

Bên cạnh tiền mặt, thí sinh đạt giải ở các hạng mục của cuộc thi năm nay sẽ có cơ hội nhận được phần quà đến từ các nhà tài trợ (Bộ sách RIO Book Signature, bảng vẽ Wacom Intuos CTL - 4100, Voucher làm việc ở Toong, Voucher ưu đãi tại Cafe Là Việt…), cùng nhiều suất học bổng Multimedia giá trị.

1.1. Giải thưởng riêng cho từng hạng mục (Tính theo từng đợt nhận bài và trao giải)

a. Hạng mục cộng đồng:

- 2 Học bổng Multimedia 50% (Tương đương 40.800.000 VNĐ) + 1.000.000 VNĐ tiền mặt

- 4 Học bổng Multimedia 40% (Tương đương 32.640.000 VNĐ) + 1.000.000 VNĐ tiền mặt

- 5 Học bổng Multimedia 30% (Trị giá 24.480.000 VNĐ)

- 6 học bổng Multimedia 20% (Trị giá 16.320.000 VNĐ)

(Học bổng được đánh giá bởi Ban tổ chức (Merit-based). Ban tổ chức sẽ đánh giá toàn bộ tác phẩm (Portfolio) của mỗi cá nhân tham dự và quyết định trao các suất học bổng).

b. Hạng mục Arenaites (Dành cho học viên và cựu học viên Arena Multimedia):

- 1 Giải Nhất: 3.000.000 VNĐ

- 1 Giải Nhì: 2.000.000 VNĐ

- 1 Giải Ba: 1.000.000 VNĐ

1.2. Giải thưởng chung của Show It NOW 2020:

a. 3 Giải bình chọn/ 3 đợt nhận bài và trao giải: 2.000.000 VNĐ

Dành cho mọi đối tượng. Giải bình chọn hàng tháng được tính dựa vào lượt like/share/comment tác phẩm dự thi của thí sinh được cập nhật trên trên trang fanpage: https://www.facebook.com/ShowItNOW.Offical/

b. 1 Giải ĐẶC BIỆT trong sự kiện Design Catwalk: Học bổng Multimedia 20% cộng thêm vào giải tháng (Trị giá 16.000.000 VNĐ) + 5.000.000 VNĐ tiền mặt.

2. Hạng mục quen thuộc - Thêm đối tượng tham gia:

Phiên bản 2020 của Show It NOW vẫn bao gồm 4 hạng mục: Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế - Video, tuy nhiên đối tượng tham gia đã được chia thành 2 bảng:

- Bảng Cộng đồng (Dành cho tất cả các bạn trẻ từ 15 đến 25 tuổi, không phân biệt khu vực địa lý).

- Bảng Arenaites (Dành cho tất cả học viên và cựu học viên của Arena Multimedia từ 15 đến 25 tuổi). Sân chơi sáng tạo giờ đây đã rộng mở và tạo cơ hội cạnh tranh cho nhiều cái tôi cá tính hơn.

3. Sự kiện Design Catwalk:

Đây là trạm dừng chân cuối cùng của hành trình Show It NOW 2020, nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm dự thi xuất sắc và gặp gỡ, trò chuyện với các chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Không những thế, “sàn diễn” đặc biệt này còn là địa điểm hội ngộ của dàn thí sinh xuất sắc cùng câu chuyện về hành trình đi tìm “Cảm xúc” cho Show It NOW 2020.

4. Những cố vấn chuyên môn của Ban tổ chức:

Quay trở lại lần này, Show It NOW 2020 mang đến đội ngũ cố vấn chuyên môn đặc biệt, họ là những Influencer, những người đã có nhiều năm hoạt động các lĩnh vực: Vẽ, Thiết kế, Nhiếp ảnh, Quay phim. Sở hữu vốn kiến thức phong phú cùng kinh nghiệm “chinh chiến” trong thị trường Multimedia trong và ngoài nước, cố vấn chuyên môn sẽ cùng với hội đồng chấm điểm chọn ra các nhân tố tiềm năng trong mùa giải năm nay.

Và sau đây là bốn cái tên quan trọng sẽ góp mặt trong Hội đồng cố vấn Show It NOW 2020.

Hạng mục Video: Đạo diễn Võ Thanh Hòa

Biến hóa vạn năng từ những vai diễn để đời trong các bộ phim như “Cánh đồng bất tận”, “Miền đất phúc” cho đến vai trò đạo diễn phòng vé “triệu đô”, đạo diễn Võ Thanh Hòa tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng với những tác phẩm điện ảnh vang dội: Bệnh viện ma, Ông ngoại tuổi 30 (remake), Hoán đổi. Bên cạnh các dự án phim điện ảnh, anh Võ Thanh Hòa còn sở hữu gia tài “khủng” các TVC, MV, sitcom, reality show: 7up, Điện máy xanh, LG, Samsung, Muốn ăn phải lăn vào bếp, ... Cùng với kinh nghiệm của mình, anh đã sẵn sàng cùng Show It NOW 2020 truyền lửa và giúp đỡ cho các thí sinh khai phá thế mạnh tiềm ẩn.

Hạng mục Vẽ: Họa sĩ minh họa Thái Mỹ Phương (Tamypu)



Thái Mỹ Phương – hay còn được biết đến với nickname Tamypu là một cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt, đặc biệt là những ai có chút tâm hồn nghệ thuật. Nhắc đến Tamypu là nhắc đến một loạt những bìa sách nổi bật, những bức tranh minh hoạ xinh xắn. Chị tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế nội thất (Đại học Kiến trúc, TP. HCM) rồi sang Anh du học và lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 30. Hiện tại chị là một trong những hoạ sĩ được đông đảo các bạn trẻ biết đến và yếu mến, một cái tên bảo chứng của giới minh hoạ Việt, đặc biệt là mảng minh hoạ bìa sách.

Hạng mục Nhiếp ảnh: Content Creator Nguyễn Sơn Tùng

Nếu bạn đã trót yêu Nhật Bản qua những khung hình trong trẻo trên một trang Fanpage mang tên “Lạc” với gần 55 nghìn lượt theo dõi, chắc hẳn cũng sẽ biết về chủ nhân của nó - Content Creator Nguyễn Sơn Tùng (sở hữu 39 nghìn người follow trên instagram cá nhân). Trước khi sang Nhật theo học ngành Illustration tại trường College of Art & Design, anh từng giữ vai trò Art Director, Art Manager cho một số thương hiệu ở Úc và Việt Nam. Anh từng bộc bạch: “Tôi thích giữ lại cho mình những khoảnh khắc mà mình thực sự thích, thực sự yêu, về cuộc sống, con người. Rồi từ đó chia sẻ nó với mọi người như một niềm vui mỗi ngày”. Vì thế mà ảnh của anh luôn vẹn nguyên những cảm xúc riêng không thể lẫn.

Hạng mục Thiết kế: Creative Designer Phạm Minh Hoàng (Người Đá)

Cái tên Phạm Minh Hoàng (Người Đá) ắt hẳn đã không còn xa lạ với cộng đồng những người yêu thiết kế, người ta biết nhiều đến anh qua nickname Người đá và những tác phẩm chất - độc - lạ. Yêu trải nghiệm và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới, anh đã và đang đảm nhận nhiều vị trí khác nhau: Studio Manager tại SuZu Studio, Creative Designer tại VNG Corporation; Animation Artist tại Sài Gòn 3 mét vuông & Sài Gòn Có Mưa.

Năm 2019, anh cùng các cộng sự tiếp tục ghi dấu ấn với “Loài Plastic” - Dự án phi lợi nhuận về môi trường chiến thắng hạng mục “Kẻ trộm nhựa” tại WeChoice Award 2019.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Website: http://show-it-now.art/

Fanpage: https://www.facebook.com/ShowItNOW.Offical

Email: showitnow@aprotrain.com

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp BTC qua số hotline: TP. HCM: 1800 1525 - 1800 6325; Hà Nội: 1800 1542.

Hồng Ánh