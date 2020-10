Giúp trẻ có thêm kỹ năng mềm

Thuận cho biết, việc giáo dục kỹ năng sống là một điều rất cần thiết đối với trẻ em, dù đã được đưa vào giảng dạy ở nước ta từ khá lâu nhưng việc dạy và học bộ môn đặc biệt này còn rất nhiều bất cập. “Từ trước tới nay, việc giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em chưa được quan tâm đúng mức và chương trình đào tạo cũng như người giảng dạy chưa được chuẩn hóa. Đây là lý do khiến nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra... Các buổi học ngoại khóa của dự án sẽ tạo cho các em những kỹ năng mềm, giúp cho các em có thể tự bảo vệ mình khi không có người lớn ở bên cạnh. Điều đó sẽ giảm thiểu được những vụ tai nạn thương tâm đã từng xảy ra trước đây”, Thuận chia sẻ.

Thuận trong chuyến ra Hà Nội dự thi mới đây.

Ý tưởng dự án của Thuận xuất phát từ những vụ tai nạn thương tâm luôn diễn ra hằng ngày xung quanh môi trường chơi và sinh hoạt của các em nhỏ quanh Thuận. Thuận muốn mình phải làm cái gì đó để các em nhỏ có thể tự bảo vệ chính bản thân mình từ những điều đơn giản nhất như: đuối nước, bắt cóc và xâm hại, thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn điện hoặc bị bỏ quên ở những không gian kín.

Trong quá trình mang dự án đi dự thi, Thuận đã gặp không ít những khó khăn về việc thu xếp thời gian dự thi, kinh phí thực hiện và cả sự chán nản, đắn đo khi hoàn thiện ý tưởng. Trong thời gian dự thi cuộc thi do T.Ư Đoàn tổ chức, Thuận cũng tham gia cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện" tại tỉnh Đồng Nai nhưng đề tài của Thuận lại không được đánh giá cao. Vượt qua “rào cản tâm lý” từ chính bản thân, Thuận vẫn quyết tâm hoàn thiện ý tưởng dự án tình nguyện của mình. “Trong khi bảo vệ ý tưởng dự án, mình đã được một nhà tài trợ biết đến và hứa hẹn sẽ cùng mình cùng hiện, nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên ý tưởng không được triển khai theo kế hoạch. Cứ thế rồi hai, ba nhà nhà tài trợ cũng ngỏ ý nhưng chỉ dừng ở việc hứa hẹn đồng hành. Sau đó, mình nghĩ, phải cố thực hiện bằng chính khả năng tự thân. Sau khi T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi, mình đã đút kết được rất nhiều kinh nghiệm thiếu sót của dự án”, Thuận bộc bạch.

Không chỉ năng nổ trong các hoạt động Đoàn-Hội, Thuận còn tích cực tập luyện thể thao.

Hiện tại, dự án của Thuận đã bước đầu được triển khai vào thực tế. Thuận đang tham gia và làm việc cùng Viện Khoa học An toàn Việt Nam. Dự án đang được thực hiện có hiệu quả tại TP. HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Biên Hòa và vùng Long Khánh (Đồng Nai) - nơi Thuận đang theo học.

Thuận giành giải Nhì cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2019.



Hiện, Thuận đang là Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ Miền Đông và Thuận rất năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nhất là hoạt động tình nguyện. Thuận cũng tích cực tham gia nhiều cuộc thi để bổ sung thêm các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành cho mình. Thuận từng tham gia cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2019 do T.Ư Đoàn và Honda Việt Nam kết hợp tổ chức và đã giành được giải Nhì toàn quốc. Thuận tham gia cuộc thi "Lái xe an toàn Việt Nam" do Honda Việt Nam và Toyota tổ chức, cũng đã đoạt giải Ba. Ở cuộc thi "Lái xe sinh thái EMC" toàn quốc mới đây do Honda Việt Nam tổ chức, Thuận đạt thứ hạng 55/256. Ngoài ra, Thuận còn tham gia nhiều cuộc thi do Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai và Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ Miền Đông tổ chức.

Với Thuận, việc tham gia những cuộc thi chính là những trải nghiệm quý báu giúp mình trưởng thành hơn trong quãng thời gian trên giảng đường.

Ngoài tích cực học tập và tham gia công tác Đoàn - Hội, Thuận còn tích cực trong luyện tập thể thao. Thuận đạt chứng chỉ ba đẳng Taekwondo, do Liên đoàn Taekwondo thế giới cấp, chứng chỉ dạy bơi phổ cập và cứu đuối nước do Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Đồng Nai cấp.

Hà Chi