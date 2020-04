Nam vương Cao Xuân Tài kể chuyện cuộc sống trong Khu cách ly

Quảng cáo

Cảm ơn rất nhiều!

Ngày thứ 11 ở khu cách ly. Đó là điều Tài muốn nói nhất.

Tình hình ở đây đang dần ổn định, mọi người cũng ý thức hơn rất nhiều, xe đưa người về cũng thưa hơn, ký túc xá (khu cách ly) nơi Tài và một vài người bạn ở cũng dần đầy. Ngoài ra những nhu yếu phẩm, việc kiểm tra thân nhiệt đầy đủ và đúng giờ. Nhân viên y tế và dân quân mỗi người mỗi việc thay nhau chạy đôn đả kèm một câu “anh chị thông cảm” hai câu “anh chị vui lòng”... Ngoài ra Tài và bạn Tài ở trong khu cách ly còn tranh thủ được 2 tiếng một ngày để tập thể dục trong khoảng khuôn viên quy định vừa để nâng cao đề kháng, nhìn người qua lại, vừa tận hưởng cái không khí “yên ả đến bất ngờ” dù đang ở trong khu cách ly. Tài thật sự thấy bất ngờ và vui mừng vì trong những lúc hoạn nạn như vậy thì mọi người càng biết thông cảm với nhau nhiều hơn.

Cao Xuân Tài từng đoạt giải Á quân của cuộc thi Fitness model 2017, sau đó thẳng tiến giành vị trí quán quân cuộc thi Man of the world - Siêu mẫu nam thế giới 2018 tổ chức tại Philippines.





Tài biết có một số chuyện lùm xùm gần đây xảy ra bên lề việc đưa ngươi vào khu cách ly. Nhưng bên cạnh những mẩu chuyện vặt không vui thì hãy nhìn xem: WHO đang lấy Việt Nam làm mô hình tiêu biểu trong việc phòng dịch, những chuyến bay tổ chức đưa người Việt xa xứ trở về nước, những quyết sách ngoại giao mềm mỏng nhưng sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để đổi lấy sức khoẻ của người dân khi cần, cứng rắn tổ chức khoanh vùng cách ly tập trung với tất cả những người nhập cảnh để hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch, kiều bào tin tưởng chọn Việt Nam làm nơi trở về lánh dịch, những đóng góp của vô số đồng bào cả về vật chất, tinh thần và sức lực, chung tay đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh... Càng lớn Tài càng cảm thấy yêu mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” này. Tài nghĩ chúng ta đang làm rất tốt, hãy nhìn vào số liệu thống kê mùa dịch của Việt Nam so với các nước trên thế giới, chúng ta sẽ thấy được điều này. Dưới góc độ là một người trực tiếp phải chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh, Tài tin Việt Nam là nơi an toàn và dù chông gai còn phía trước nhưng chúng ta đang được hỗ trợ bởi một chính phủ biết quan tâm và có trách nhiệm cả về kinh tế lẫn xã hội. Người dân có ý thức, với tình yêu, sự đoàn kết và tinh thần cảnh giác cao. Trong tình hình khó khăn hiện tại.

Cao Xuân Tài từng đoạt giải Á quân của cuộc thi Fitness model 2017, sau đó thẳng tiến giành vị trí quán quân cuộc thi Man of the world - Siêu mẫu nam thế giới 2018 tổ chức tại Philippines. Sức hút chuẩn "soái ca" của Nam Vương Cao Xuân Tài đến từ nụ cười tỏa nắng đốn tim người đối diện, mà còn ở chiều cao ấn tượng, body 6 múi cực kỳ nam tính khiến “vạn người mê”.

Dưới đây là những hình ảnh của Nam vương Cao Xuân Tài trong khu cách ly Ký túc xá ĐHQG TP.HCM:

Mỗi ngày Tài và những bạn của mình dành khoảng gần 2 tiếng cho thời gian luyện tập thể dục thể thao. Cao Xuân Tài hướng dẫn các động tác tập cho những người bạn của mình. Việc tập luyện giúp cho Cao Xuân Tài nâng cao thể lực hơn. Những động tác tập phối hợp giữa Tài và người bạn. Việc tập chung cùng bạn giúp Tài thoải mái và hứng thú hơn. Thời gian rảnh thì Tài dành cho việc đọc sách.

Hà Chi