Tách biệt 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học là tư duy đi lùi: Thí sinh vất vả, xã hội tốn kém, tiêu cực vẫn chực chờ

SVO - Từ những vi phạm xung quanh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến đề xuất quay trở lại hình thức thi tự luận, đồng thời yêu cầu các trường đại học đồng loạt quay trở lại tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng biệt. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên gia, đây là tư duy "bảo thủ", đi ngược lại với tiến trình đổi mới và số hóa giáo dục.

Những vi phạm xung quanh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang không chỉ đặt ra bài toán về khâu tổ chức, mà còn làm bùng lên một cuộc tranh luận dai dẳng: Có nên tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm dữ liệu xét tuyển, hay buộc các trường đại học phải tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng biệt như trước đây?

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng đây là tư tưởng bảo thủ, đi lùi. Theo TS Lê Viết Khuyến, không nên vì nghi vấn của một vụ việc cụ thể mà phủ nhận toàn bộ giá trị của kỳ thi hiện tại. “Ngành giáo dục cần kiên trì bám giữ tinh thần chỉ đạo từ Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; từng bước hiện đại hóa, số hóa quy trình tổ chức thi cử để hạn chế tiêu cực, thay vì tư duy có lỗi thì đập bỏ để quay về nếp cũ”, ông nhấn mạnh.

Thực tế, Luật Giáo dục Đại học hiện hành đã giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, nếu buộc hàng trăm trường đại học đồng loạt tự tổ chức các kỳ thi truyền thống như trước năm 2015 sẽ gây tốn kém rất nhiều cho xã hội. Thí sinh phải di chuyển vất vả để thi nhiều trường, trong khi tính khách quan khó được bảo đảm đồng đều. Thậm chí, theo chuyên gia, sự phân mảnh này còn dễ nảy sinh tiêu cực cục bộ hơn nhiều so với việc duy trì một kỳ thi quốc gia chuẩn hóa, minh bạch.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Giảm thiểu tối đa sự can thiệp của con người

Theo TS Lê Viết Khuyến, một kỳ thi quốc gia chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học, phụ huynh và xã hội tin tưởng vào tính công bằng. Tuy nhiên, gốc rễ của mọi sai phạm thường xuất phát từ việc hệ thống vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố con người. Việc tăng cường thanh tra hay siết chặt quy chế là cần thiết, nhưng chỉ mang tính giải quyết phần ngọn. Để trị dứt điểm, cách tốt nhất là tổ chức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

“Khi áp dụng thi trên máy tính với ngân hàng đề thi chuẩn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, phần mềm sẽ tự động chọn đề và chấm điểm ngay khi thí sinh hoàn thành bài thi. Cách làm này sẽ loại bỏ hoàn toàn các khâu như in ấn, rọc phách, tránh được nguy cơ lộ đề hay đánh tráo, sửa bài làm của thí sinh”, ông Khuyến phân tích.

Khi đó, đề thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, mỗi thí sinh có một mã đề khác nhau nhưng vẫn bảo đảm tương đương về độ khó. Cán bộ tổ chức thi lúc này chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm đúng quy trình, tuyệt đối không thể can thiệp vào kết quả của thí sinh.

Hướng tới các trung tâm khảo thí độc lập

Ngoài việc ứng dụng công nghệ, để hệ thống khảo thí thực sự hiện đại, phương thức tổ chức cũng cần được tái cấu trúc. Về định hướng lâu dài, chuyên gia đề xuất cần nghiên cứu hình thành các trung tâm khảo thí độc lập.

Các trung tâm này có chức năng chuyên trách xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức các kỳ thi chuẩn hóa theo phương thức hiện đại và cung cấp kết quả đánh giá minh bạch cho các cơ sở giáo dục. Khi có một hệ thống khảo thí chuyên nghiệp, độc lập, các trường đại học hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng chung kết quả để tuyển sinh. Phương thức này không chỉ tiết kiệm nguồn lực quốc gia mà còn giảm tải tối đa áp lực thi cử cho học sinh.

Mỗi lỗ hổng phát sinh trong khâu tổ chức đều là cơ hội để ngành giáo dục nhìn nhận và hoàn thiện cơ chế. Việc hiện đại hóa khảo thí không chỉ là giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tiêu cực, mà còn là xu thế tất yếu để giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế.