Vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Đề xuất thi lại là vội vàng, thiếu cơ sở, thi lại chỉ dành cho người bị hại

SVO - Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã đề xuất cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được thi lại môn Toán. Tuy nhiên, chuyên gia giáo dục cho rằng, đề xuất này là quá vội vàng và chưa đủ cơ sở khi cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng nhằm xác định rõ thí sinh là nạn nhân hay người có liên đới.

Tuyên Quang đề xuất cho thí sinh thi lại môn Toán

Thông tin về những sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026) tiếp tục nóng lên khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này chính thức có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép cho các thí sinh tại đây được thi lại bài thi môn Toán. Đề xuất này được đưa ra sau khi Sở làm việc với phụ huynh học sinh và nhận được sự thống nhất về phương án tổ chức thi lại nhằm đảm bảo quyền lợi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và một số cá nhân liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định có hành vi hướng dẫn và tuồn đáp án cho một số thí sinh trong giờ làm bài thi môn Toán.

Chuyên gia: Thi lại chỉ dành cho người bị hại

Trao đổi với phóng viên Sinh Viên Việt Nam về đề xuất của tỉnh Tuyên Quang, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của sự việc: "Gian lận thi cử là hành vi vi phạm pháp luật, thuộc phạm trù hình sự. Đã liên quan đến hình sự thì phải có nhân chứng, vật chứng rõ ràng, chứ không thể dựa vào cảm tính. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa có kết luận cuối cùng về việc thí sinh hoàn toàn vô can hay có sự thông đồng. Do đó, việc bàn phương án thi lại là chưa có cơ sở".

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin tại họp báo chiều 9/7: Sở đã gặp mặt cha mẹ, học sinh dự thi tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang. Có 322 cha mẹ học sinh của trường và 6 thí sinh tự do thống nhất với việc thi lại để đảm bảo khách quan minh bạch và đảm bảo quyền lợi của thí sinh. (Ảnh: TPO)

Về tiền lệ tổ chức thi lại, TS Lê Viết Khuyến phân tích: "Việc sử dụng đề thi dự phòng để tổ chức thi lại chỉ được áp dụng cho những trường hợp thí sinh là nạn nhân, bị thiệt hại do lỗi từ phía người tổ chức thi (như phát nhầm đề, in thiếu đề). Trong trường hợp này, khi chưa xác định được thí sinh là người bị hại hay đồng phạm, việc cho thi lại lúc này là quá vội vàng và không bảo đảm sự công bằng cho hàng triệu thí sinh khác".

Để giải quyết bài toán quyền lợi của thí sinh trong thời gian chờ kết luận điều tra, ông Khuyến cho rằng, các em vẫn được quyền đăng ký xét tuyển đại học bình thường. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng có kết luận, nếu xác định có sự thông đồng, gian lận thì bài thi sẽ bị điểm 0, theo Quy chế. Khi đó, dù thí sinh đã trúng tuyển hay đang theo học tại trường đại học cũng sẽ bị buộc thôi học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ bản chất vụ việc

Tối 9/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận đã nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại. Phản hồi về vấn đề này, Bộ đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chỉ trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra của địa phương, kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ mới quyết định phương án xử lý phù hợp.

Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm khách quan, công bằng, đúng pháp luật; đồng thời, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, nhưng kiên quyết giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.