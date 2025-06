Tân sinh viên 2 lần 'về đích' Quán quân MC chỉ trong 1 tháng

SVVN - Việc tham gia 1 cuộc thi MC và giành vị trí cao là một thử thách lớn với hầu hết sinh viên, song chàng trai Phạm Minh Quân (sinh viên năm nhất, trường Cao đẳng FPT Polytechnic) đã lập kỷ lục với 3 cuộc thi và 2 lần được xướng tên với danh hiệu Quán quân.

Bén duyên với sân khấu một cách ngẫu nhiên từ cơ hội dẫn chương trình ở trường, Minh Quân nhanh chóng nhận ra mình là một “quả ớt xanh” còn non, thiếu kinh nghiệm. Chính từ nhận thức ấy, chàng trai trẻ đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành “trái ớt đỏ” - chín chắn, trưởng thành và bản lĩnh hơn trên con đường cầm mic.

Chỉ trong hơn một tháng, cái tên Phạm Minh Quân liên tục được xướng lên tại những sân chơi lớn về MC tại Hà Nội. Từ Top 4 MC On The Mic đến ngôi Quán quân danh giá của MC On Stage và MC Volunteer. Chia sẻ về cảm xúc sau chuỗi thành tích của bản thân, Minh Quân gói gọn trong hai chữ “hạnh phúc”.

Minh Quân tâm sự: “Niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những thành công bước đầu mà còn từ sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của mọi người. Đặc biệt, mình còn hạnh phúc bởi sự cổ vũ nồng nhiệt từ bạn bè, sự hỗ trợ tận tâm của Ban tổ chức”.

Suốt một tháng “chạy đua” với các cuộc thi, hầu như mỗi buổi chiều sau giờ học, chàng sinh viên này đều dành trọn thời gian tham gia các buổi đào tạo và rèn luyện. Nhờ sự nỗ lực ấy, Quân hiểu rõ hơn về đặc trưng của từng cuộc thi, xác định được vai trò và lời dẫn phù hợp cho mỗi sân khấu.

Nam Quán quân MC nhìn nhận, điều giúp cậu dần tốt lên qua từng vòng thi chính là cơ hội được học hỏi và cải thiện liên tục. “Trong suốt hành trình ấy, mình được lắng nghe rất nhiều góp ý từ chia sẻ của các anh chị diễn giả, lời nhận xét của bạn dẫn, đến những phản hồi từ phía khán giả”, Quân tiết lộ. Mỗi lời nhận xét và tập luyện đều là cơ hội quý giá để cậu tự soi chiếu và hoàn thiện bài dẫn của mình.

Bước ra khỏi “ánh đèn sân khấu”, Minh Quân chọn cách nhìn lại để rút ra bài học. Chàng sinh viên này không tự đặt áp lực phải lớn lao ngay lập tức, mà mong muốn mỗi lần cầm micro sẽ là một cơ hội để lắng nghe, kết nối và trưởng thành hơn, để dần trở thành “một quả ớt chín” theo cách của riêng mình.

Minh Quân cũng không quên dành sự biết ơn to lớn đến các anh chị và những người bạn cùng lớp MC đã luôn đồng hành. “Chính cảm giác không một mình trên hành trình này là điều đã giữ lửa cho mình suốt thời gian qua. Và có lẽ, cũng là điều truyền động lực lớn nhất để mình không ngừng cố gắng”, Quân khẳng định.

Trên hành trình học tập và rèn luyện, Minh Quân luôn mang theo bên mình một kim chỉ nam quý giá: “Có thể thất bại nhưng không được từ bỏ”. Thông điệp mạnh mẽ này đã theo cậu qua mọi thử thách, trở thành động lực bền bỉ, giúp Quân kiên trì vững bước trên con đường chinh phục đam mê trong lĩnh vực nói trước công chúng.

