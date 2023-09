Tân sinh viên hứng khởi bước vào môi trường mới

SVVN - Qua thống kê từ công bố của các trường đại học tại TP. HCM, điểm chuẩn năm nay không biến động nhiều so với năm trước. Những ngành điểm cao nhất vẫn là những ngành hot, thu hút quan tâm của thí sinh.

SVVN - Các trường Công an lấy điểm chuẩn từ 14,01 - 24,94, giảm so với năm ngoái, theo công bố của Cục Đào tạo, Bộ Công an.