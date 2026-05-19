Tiếp cận gần 200.000 thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục triển khai loạt chương trình cộng đồng

SVO - Sau 3 năm triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên trên cả nước, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 nhằm mở rộng các chương trình chăm lo thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên khuyết tật, lan tỏa lối sống đẹp và xây dựng không gian thể thao cộng đồng cho giới trẻ.

Chiều 19/5 tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, tiếp tục triển khai các chương trình hướng tới sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam.

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và 70 năm thành lập doanh nghiệp.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trọng tâm như “Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực”, “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ”.

Các hoạt động tập trung vào chăm lo đời sống thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên yếu thế, tôn vinh thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, lan tỏa các giá trị sống đẹp và tạo môi trường rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua đã tạo ra nhiều chương trình thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

“Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn lực, doanh nghiệp đã thực sự trở thành đối tác đồng hành cùng tổ chức Hội trong hành trình chăm lo, tiếp sức và truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, các chương trình phối hợp đã góp phần cổ vũ tinh thần vượt khó, nâng cao thể chất, khơi dậy trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong giới trẻ, nhất là trong bối cảnh thanh niên đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Giai đoạn 2023 - 2025, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng trên phạm vi cả nước. Trong đó, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã vinh danh 98 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” được trao cho 60 gương mặt trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, quốc phòng an ninh, văn hóa nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Đáng chú ý, chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” đã được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố với gần 48.500 lượt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; hơn 350 gian hàng ưu đãi cùng nhiều hoạt động thể thao, âm nhạc dành cho thanh niên công nhân.

Trong khi đó, chương trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” đã cải tạo, nâng cấp 15 công trình thể thao tại nhiều địa phương trên cả nước. Mỗi công trình có diện tích tối thiểu 1.000 m2, tích hợp nhiều bộ môn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và pickleball.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai bên đã tiếp cận trực tiếp gần 200.000 thanh niên tại 15 tỉnh, thành phố, đạt hơn 50 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, với sự tham gia của gần 100 đơn vị, tổ chức và đối tác đồng hành.