'Thánh bị soi nhiều nhất K-pop': Hết bị phán xét về chiều cao, lại bị 'ném đá' cả... nụ cười

SVVN - Trở lại với single tiếng Anh "Boys Like You" nhận được rất nhiều lời khen vì cuối cùng đã lấy lại phong độ, nhưng niềm vui của ITZY chẳng dài lâu khi "Boys Like You" bị tố 'đạo nhái' siêu hit "Love Story" của Taylor Swift.