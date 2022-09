Thành công là khi bạn vượt qua chính bản thân

SVVN - Nguyễn Thị Lệ sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, cô gái có nhan sắc xinh đẹp, mong manh tựa cánh hoa đào. Thế nhưng ngoại hình nhỏ nhắn có phần yếu đuối ấy lại khác xa so với sự trưởng thành và nghị lực của cô mà không phải bạn trẻ nào cũng có được. Để đến nay, sau hơn 2 năm phấn đấu với đam mê cô gái có thể tự hào với những gì mình đã làm.

Ở tuổi 20 Lệ quản lý cửa hàng cho thuê trang phục cùng với công việc make up mà cô yêu thích. Những gì cô gái có được ngày hôm nay đều là do cô tự mình xây dựng từng chút một và không nản trước quyết định, mục tiêu của bản thân. Từng bị gia đình phản đối khi quyết định thôi học để theo đuổi công việc make up nhưng đến nay bằng sự nỗ lực và quyết tâm Lệ đã chứng minh bản thân có thể theo nghề và sống được với nó. Khi đã vững vàng và có chút thành tựu trong nghề make up cô nhanh chóng thực hiện thêm mảng thời trang cho riêng mình.

Tuy không còn theo học chính quy như các bạn cùng trang lứa mà Lệ đã sớm xác định mục tiêu, cô vẫn có thể thành công trên con đường lập nghiệp. Thôi đi học không có nghĩa là thôi nỗ lực học. Thậm chí những kiến thức xung quanh đam mê của mình Lệ còn phải tự học nhiều hơn, kỉ luật hơn và chăm chỉ hơn. Bằng cách tìm tòi, học hỏi từ những nhân vật nổi tiếng trong ngành, Lệ theo dõi và tiếp thu những kiến thức mà họ chia sẻ dù chỉ thông qua mạng Internet.

Trong đời sống Lệ tự nhận định rằng mình một cô gái ít bạn bè, sống hướng nội, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài và chỉ ngày ngày sống với đam mê. Trong công việc, tiêu chí nghề nghiệp của Lệ cũng rất rõ ràng đó là tận tâm, nhiệt tình, chu đáo với khách hàng. Lệ chia sẻ: “Đến thời điểm này mình cảm thấy hạnh phúc vì đã theo đuổi và phát triển được đam mê mà bấy lâu ấp ủ.”

Với tiêu chí trong công việc cùng tay nghề nhuần nhuyễn Lệ đã có được tình cảm không ít từ khách hàng. Họ ở đa dạng mọi lứa tuổi, nghề nghiệp,… Lệ lại không nề hà công việc nên nhận được không ít phản hồi tích cực.

Trong đời sống câu nói yêu thích của Lệ: “Nếu bạn đi xuống 1 ngọn đồi thì sẽ dễ hơn là leo lên, nhưng quang cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều”. Câu nói ấy mỗi ngày như tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ để Lệ cố gắng hơn nữa trên con đường mình đã chọn.

Dự định sắp tới của Lệ là tiếp tục trau dồi đam mê, học hỏi thêm và bổ sung kiến thức nghề nghiệp. Ở tuổi 17 Lệ có được tính quyết tâm của bản thân cũng như tinh thần học tập ở mọi lúc mọi nơi nhằm phát triển không ngừng. Sự nỗ lực sau hơn 2 năm cuối cùng cũng được đền đáp, Lệ tự tin sống với nghề và còn phát triển hơn nữa.