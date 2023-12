Thành Đoàn TP. HCM: Phát động đợt hoạt động cao điểm phòng, chống tội phạm dịp cuối năm

SVVN - Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM vừa phối hợp với Công an Thành phố, Quận ủy - UBND Q. 12 tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP. HCM dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự chương trình, có hơn 300 đoàn viên, thanh niên từ Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, Quận Đoàn 12, Thành Đoàn TP. Thủ Đức, Quận Đoàn Gò Vấp, Quận Đoàn Tân Bình và Huyện Đoàn Hóc Môn, cùng với các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, tổ Nhân dân tuần tra, các đội hình hỗ trợ giao thông, đội hình hút đinh, đội phản ứng nhanh.

Hoạt động nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng thời phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy; phát huy các đội hình tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu nhà trọ, khu lưu trú của công nhân, tại các địa điểm công cộng; phát huy thế mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến trên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham quan thực tế tại các cơ sở cai nghiện ma túy, tìm hiểu về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận biết các chất ma túy, kỹ năng phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tổ chức ra quân các đội hình xung kích phòng, chống ma túy, tội phạm tại đơn vị.

Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM chỉ đạo, các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực hiện ngay hoạt động cao điểm gắn với một số nội dung trọng tâm như: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an, Quân sự địa phương để ra quân đợt hoạt động cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP. HCM trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Sau chương trình phát động, các đơn vị, lực lượng đã triển khai ra quân tại các tuyến đường, khu dân cư, phát huy sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của thanh niên Thành phố, góp phần tăng cường các hoạt động phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Dịp này, đồng loạt các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn Thành phố cũng phát động các hoạt động ra quân đảm bảo an ninh trật tự.