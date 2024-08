Thanh Hằng nói về sự liều lĩnh của Kỳ Duyên: 'Rũ bỏ lớp áo đã có sẵn vốn rất rực rỡ'

SVVN - Trong tập đầu tiên của 'Miss Universe Vietnam 2024', siêu mẫu Thanh Hằng để lại ấn tượng khi luôn giữ thần thái tươi tắn, rạng rỡ, dù phải làm việc liên tục gần 20 tiếng đồng hồ. Cô cũng có sự tương tác thoải mái với các giám khảo còn lại, bộ ba Thanh Hằng - Hương Giang - Dược sĩ Tiến có những màn ‘khịa’ nhau rất vui vẻ.

Trong tập này, Thanh Hằng khiến Hương Giang và Dược sĩ Tiến bất ngờ, khi cô chia sẻ với thí sinh Quỳnh Anh rằng: “Có vài comment cho rằng, khi em đến với cuộc thi này, giám khảo là Thanh Hằng thì đó là tam tai của em”. Trước đó, vào năm 2018, Quỳnh Anh là thí sinh The Face Vietnam của team Võ Hoàng Yến, còn Thanh Hằng khi đó không lựa chọn Quỳnh Anh.

Vì vậy, một số khán giả cho rằng, Thanh Hằng sẽ ‘dìm’ Quỳnh Anh ở cuộc thi này. Tuy nhiên, giám khảo Thanh Hằng đã chia sẻ đầy thiện chí với nàng mẫu: “Quỳnh Anh của năm 2024 khác với 2018 rất nhiều. Xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, độ sâu trong con người cũng nhiều hơn. Một số phỏng đoán chị là ‘tam tai’ của em, nhưng chị luôn dựa trên những gì em cố gắng và ngày hôm nay, rõ ràng em không có gì để chê cả. Chị chọn em”.

Sau nỗ lực thể hiện, Quỳnh Anh là cô gái giành chiến thắng chung cuộc. Trên các nền tảng mạng xã hội, phần thi của cô nhận được phản hồi rất tích cực từ cộng đồng ‘fans beauty queen’. Nhiều người đánh giá Á quân The Face là “ngựa chiến” mà các thí sinh khác phải dè chừng.

"Các thí sinh năm nay khiến cuộc thi như một mùa all-star, họ đều là những đối thủ mạnh. Nhưng mình lại là người thích thử thách, chiến đấu với những đối thủ đáng gờm như vậy càng chứng tỏ "cuộc chơi" uy tín. Đòi hỏi sự tập trung cao độ và giúp mình khai phá những giới hạn chưa đạt được”, Quỳnh Anh một lần nữa khẳng định.

Một thí sinh khác rất nổi bật ở tập này là Hoa hậu Kỳ Duyên. Cô gây chú ý vì là một Hoa hậu Việt Nam rất nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Chính Thanh Hằng cũng cho rằng: “Kỳ Duyên đang rất liều lĩnh và đầy sự rủi ro phía trước. Em đã rũ bỏ lớp áo đã có sẵn vốn rất rực rỡ”.

Sau khi nghe Kỳ Duyên chia sẻ lý do đi thi là để thực hiện nốt ước mơ còn dang dở là đến với ‘đấu trường’ sắc đẹp thế giới, Thanh Hằng bày tỏ: “Không biết kết quả như thế nào, nhưng việc em xuất hiện ở đây đã là chiến thắng rất lớn và nhận được sự nể phục từ những người trong giới. Hành trình của em sẽ khó khăn hơn và chị mong chờ sẽ thấy Kỳ Duyên của 2024 như thế nào tại đây”.

Còn người mẫu Hà Kino bất ngờ chia sẻ, cô là người song tính và đây là lần đầu tiên cô nói về điều này. Thanh Hằng đã phải thốt lên: “Cảm ơn em vì em quá dũng cảm và kiên định với bản thân. Em quá tuyệt vời. Em nhận được một ‘say yes’ cực kỳ lớn từ chị”.

Trong tập này, Thanh Hằng cũng dành lời khen cho người mẫu Trà My vì đã quyết định ghi danh cuộc thi năm nay. Trà My cho biết, Thanh Hằng là người đã truyền cho cô rất nhiều cảm hứng. Trong mắt cô, đàn chị là siêu mẫu, hoa hậu, đảm nhận nhiều vai trò, cống hiến được nhiều cho xã hội. Đáp lại, Thanh Hằng nói cô cảm thấy tự hào vì sau The New Mentor, Trà My đã khác hẳn.

Bên cạnh đó, Thanh Hằng cũng cho biết, cô thích tinh thần vượt qua chính mình của ca sĩ MLee khi quyết định đi thi Hoa hậu. Bởi ở tuổi của MLee, đây được xem như cơ hội gần như cuối cùng để khai phá bản thân, vượt qua giới hạn để bước đến một vùng trời mới.