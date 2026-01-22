Thanh niên ĐHQG Hà Nội và Đại học Thanh Hoa tăng cường kết nối, hợp tác

SVO - ĐHQG Hà Nội và ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) đã có buổi giao lưu thanh niên, tập trung trao đổi kinh nghiệm hoạt động sinh viên, hợp tác học thuật và thúc đẩy các chương trình giao lưu trong bối cảnh hai bên tăng cường hội nhập giáo dục quốc tế.

Ngày 22/1, Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn Thanh niên ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, đại diện ĐHQG Hà Nội giới thiệu về lịch sử hình thành, mô hình đào tạo và định hướng phát triển của nhà trường – trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất Việt Nam. Đoàn ĐH Thanh Hoa cũng tham quan Phòng Truyền thống, tìm hiểu các chiến lược phát triển và hoạt động học thuật của ĐHQG Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội và ĐH Thanh Hoa tăng cường kết nối, hợp tác.

Phát biểu tại chương trình, chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội cho biết, ĐHQG Hà Nội xác định giao lưu sinh viên quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập cho người học. Theo bảng xếp hạng QS năm 2024, ĐHQG Hà Nội nằm trong nhóm 761 – 770 thế giới, xếp thứ 158 châu Á và tiếp tục giữ vị trí số 1 tại Việt Nam.

Chị Hứa Thanh Hoa nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn – Hội trong việc hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện, từ học tập, nghiên cứu khoa học đến rèn luyện kỹ năng, tinh thần trách nhiệm xã hội. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, hai đại học được kỳ vọng sẽ mở rộng các hoạt động hợp tác ở cấp sinh viên và cán bộ trẻ.

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Đại diện phía ĐH Thanh Hoa, anh Lữ Đằng Phi - Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Thanh niên, đánh giá cao môi trường học thuật và các hoạt động phong trào sinh viên tại ĐHQG Hà Nội. Anh cho rằng hai trường có nhiều điểm tương đồng trong định hướng đào tạo và phát triển sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác như trao đổi sinh viên, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, chương trình giao lưu học thuật, hoạt động tình nguyện và đổi mới sáng tạo. Với hơn 63.000 đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội được giới thiệu là lực lượng nòng cốt trong việc kết nối sinh viên với các hoạt động học thuật và xã hội.

Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội giao lưu với Đoàn Thanh niên ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc).

Hai tổ chức Đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, tổ chức phong trào sinh viên gắn với học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời bàn thảo khả năng triển khai các chương trình giao lưu sinh viên ngắn hạn, hoạt động học thuật chung và dự án hợp tác quốc tế.

Tại chương trình, đại diện hai bên đã trao quà lưu niệm và chụp ảnh chung. Buổi giao lưu được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa sinh viên hai trường, thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.