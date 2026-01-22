ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Anh Bùi Quang Huy được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

SVO - Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Hiện nay, anh là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể T.Ư; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trong quá trình công tác, anh Bùi Quang Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của T.Ư Đoàn như: Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa X; Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Giai đoạn 2015 – 2016, anh giữ chức Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy T.Ư Đoàn. Từ năm 2016 đến 2020, anh là Bí thư T.Ư Đoàn khóa X, XI, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12/2018).

Tháng 1/2021, anh được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII. Từ tháng 8/2022, anh là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (khóa XI), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Năm 2025, anh tiếp tục được phân công đảm nhiệm nhiều trọng trách: Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn (từ tháng 2/2025); Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia (tháng 6/2025); Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (từ tháng 7/2025). Tháng 8/2025, tại Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, anh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.