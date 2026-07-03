Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác Thế hệ trẻ thể hiện tình cảm, trách nhiệm với thành phố mang tên Bác

SVO - Dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, nhiều bạn trẻ đã thể hiện niềm tự hào, biết ơn và khẳng định trách nhiệm khi nhìn lại hành trình sinh sống và làm việc ở TP. HCM.

Thế hệ trẻ TP. HCM biết ơn, tự hào và khẳng định trách nhiệm

Nguyễn Hoàng Đan Khanh - Bí thư Đoàn phường Bình Thạnh, TP. HCM cho biết, điều khiến Đan Khanh trân quý nhất là sự nghĩa tình và bao dung của con người nơi đây. Thành phố bao dung, đón nhận những người đến từ khắp mọi miền, ai cũng có thể tìm thấy cơ hội, sự sẻ chia và cảm giác mình thuộc về nơi này. Sự cởi mở, chân thành và tinh thần không ngừng vươn lên đã tạo nên một TP. HCM luôn căng đầy sức sống.

Nguyễn Hoàng Đan Khanh - Bí thư Đoàn phường Bình Thạnh, TP. HCM.

Có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng rồi mỗi sáng thức dậy, nhìn nhịp sống hối hả và đầy năng lượng của TP. HCM, Đan Khanh lại có thêm động lực tiếp tục cống hiến sức trẻ. Với cô, đây là nơi đã chứng kiến rất nhiều cột mốc trưởng thành của tuổi trẻ. Thành phố luôn tạo cảm giác rằng, chỉ cần chăm chỉ và không ngừng cố gắng thì sẽ luôn có cơ hội phát triển.

Nhìn về dấu mốc 50 năm TP. HCM mang tên Bác, theo Đan Khanh, cột mốc 50 năm không chỉ là dịp để tự hào về những thành tựu mà thành phố đã đạt được, mà còn để nhìn lại những hy sinh của các thế hệ đi trước, xây dựng nên một TP. HCM năng động và phát triển như hôm nay. “Điều đó khiến mình càng biết ơn, tự hào và cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ: Tiếp nối tinh thần ấy bằng sự tử tế, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, để thành phố này luôn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và tạo nên những điều tốt đẹp”, cô nói.

Đan Khanh đang làm tốt công việc hiện tại, không ngừng học hỏi, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Cô tin rằng, nếu mỗi người trẻ đều sống có trách nhiệm và dám cống hiến bằng khả năng cá nhân thì TP. HCM sẽ ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống hơn.

TP. HCM - Văn minh hơn, hiện đại hơn

Với Bác sĩ trẻ Phạm Thị Nguyên Khoa (chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định), kỷ niệm khiến chị nhớ nhất về TP. HCM có lẽ là khoảng thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. Thành phố năng động với nhịp sống hối hả bỗng nhiên sống chậm lại.

Bác sĩ Phạm Thị Nguyên Khoa, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nguyên Khoa kể: “Lúc ấy, tôi có cơ hội cùng các bác sĩ trên địa bàn thành phố đi xét nghiệm và phát thuốc cho bệnh nhân. Dưới thời tiết nắng nóng oi bức, khi mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang dày cộp, tôi nghĩ sẽ khó chịu vì điều đó, nhưng trái lại, tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì lúc đó, tôi nhận ra giá trị thật sự của ngành mình học, tiếp thêm động lực cống hiến nhiều hơn. Mỗi buổi chiều kết thúc công việc và trở về nhà, tôi nhìn thành phố vắng lặng và tự hỏi: ‘Không biết bao lâu nữa, thành phố mới trở lại nhịp sống năng động như trước?’. Thật may mắn, hiện tại, nhịp đập thành phố đã trở lại và phát triển sôi động hơn trước”.

Nguyên Khoa cho biết, TP. HCM giúp chị có những trải nghiệm gắn bó nghề Y. Với vai trò một bác sĩ, chị mong muốn đóng góp giá trị của mình bằng việc tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chia sẻ kiến thức sức khỏe để mọi người phòng bệnh và chăm sóc bản thân. “Tôi tin, mỗi đóng góp nhỏ, nếu thực hiện bằng sự tận tâm, đều góp phần xây dựng TP. HCM ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn và đáng sống”, Bác sĩ Nguyên Khoa bày tỏ.

Trong không khí TP. HCM kỷ niệm 50 năm mang tên Bác, nữ bác sĩ cho biết, ngày diễn ra lễ kỷ niệm cũng ngay lịch trực của chị tại bệnh viện. Mặc dù không thể cùng gia đình hay bạn bè ra trung tâm thành phố để chung vui, nhưng chị vẫn tranh thủ ngắm pháo hoa từ bệnh viện - một khoảnh khắc rất đặc biệt.

TP. HCM với nhiều không gian đổi mới sáng tạo

Với du học sinh Đặng Thanh Lam (đang học Thạc sĩ Khoa học Sinh học tại ĐH Würzburg, Đức), trong ký ức của cô, TP. HCM luôn hiện lên với hình ảnh năng động, thái độ hào sảng và khí chất nghĩa tình. Bởi Sài Gòn - TP. HCM luôn rộng mở đón nhận người tứ xứ đến lập nghiệp, sinh sống và gắn bó lâu dài.

Đặng Thanh Lam, đang học Thạc sĩ Khoa học Sinh học tại ĐH Würzburg, Đức.

Trước khi sang Đức du học, Đặng Thanh Lam từng có hơn hai năm làm việc tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại TP. HCM (viết tắt là OUCRU-HCM). Trong khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại TP. HCM, Thanh Lam từng nhiều lần chứng kiến những hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp trên đường phố: Cô bán hàng niềm nở thân thiện chỉ đường cho khách lạ hay anh xe ôm ra giúp đỡ người già qua đường, đoàn thiện nguyện phát cơm miễn phí trước cổng các bệnh viện; vá xe miễn phí, quán cơm, quầy quần áo 0 đồng…

Đặng Thanh Lam từng làm việc tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại TP. HCM (OUCRU-HCM).

Theo Thanh Lam, sau 50 năm mang tên Bác, điều làm nên sức hút của TP. HCM bên cạnh sự nghĩa tình, thân thiện của những con người bình dị thì nguồn năng lượng tích cực, tốc độ phát triển của TP. HCM. Đây là nơi người trẻ luôn được khuyến khích đổi mới, sáng tạo và không ngại thử sức. “Mình nhận thấy, thành phố luôn tạo ra những không gian đổi mới sáng tạo, những trung tâm khởi nghiệp năng động với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Dường như chỉ cần mình đủ nỗ lực thì thành phố sẽ luôn dành cho mình cơ hội", Thanh Lam chia sẻ.

TP. HCM - Cởi mở và chấp nhận cái mới

Với Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng, ĐH Duke, Mỹ), anh cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Sài Gòn - TP. HCM rất đặc biệt, vì anh có gia đình ở đó, Tiến lớn lên trong sự yêu thương, quan tâm của ba mẹ. Điều khiến anh yêu thành phố chính là sự năng động, cởi mở và tinh thần hiếu khách, luôn hướng về phía trước của con người nơi đây. Đặc biệt, người dân và du khách đều dễ dàng tiếp nhận sự đa dạng hương vị ẩm thực Á - Âu.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến.

Sự cởi mở, luôn chấp nhận cái mới là yếu tố tạo ra sự độc đáo, đa dạng về văn hóa, ẩm thực, con người… tại TP. HCM. Đây cũng là nền tảng giúp anh dễ dàng thích nghi với môi trường du học, làm quen với sự đa dạng và tôn trọng khác biệt. “Điều mà mình luôn chia sẻ với bạn bè quốc tế đó là, khi các bạn đến Việt Nam thì hãy gọi cho mình. Mình nói vui rằng, bản thân sẽ cam kết hỗ trợ các bạn chỗ ăn, chỗ ở miễn phí và giới thiệu những địa điểm tham quan nổi tiếng tại TP. HCM. Mình nghĩ, hiếu khách là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và cũng là một trong những giá trị cốt lõi để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Và TP. HCM cũng là một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn đối với bạn bè nước ngoài”, Tiến hào hứng nói.

Với Nhật Tiến, TP. HCM không chỉ là nơi anh gọi là "nhà", mà còn là nơi hun đúc trong anh niềm tin, lý tưởng sống và khát vọng vươn lên.

Trong không khí TP. HCM kỷ niệm 50 năm mang tên Bác, chàng trai trẻ tự hào và biết ơn vì được sống tại thành phố mang tên Bác, thành phố hiện đại, năng động nhưng cũng rất nghĩa tình, lãng mạn và chan chứa yêu thương. Anh hy vọng sớm hoàn thành việc học, công việc và trở về TP. HCM - nơi anh gọi là “nhà” để gặp gỡ bạn bè, hưởng thức món ăn ngon và trải nghiệm những điểm đến thân thuộc.