‘Trời cao nguyên xanh’ kể câu chuyện giữ bình yên từ lòng dân

SVO - Giữa những câu chuyện về phá án, truy bắt và đấu trí vốn quen thuộc trên màn ảnh Việt, ‘Trời cao nguyên xanh’ lựa chọn một điểm nhìn khác: giữ gìn bình yên không chỉ bằng nghiệp vụ mà còn bằng niềm tin của người dân. Đây cũng là điều ê-kíp nhiều lần nhấn mạnh trong buổi ra mắt bộ phim trước thềm phát sóng trên VTV1.

Lấy bối cảnh đại ngàn Tây Nguyên, bộ phim mở ra câu chuyện về hành trình bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và những khoảng trống trong đời sống để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết. Thay vì xây dựng ranh giới đơn giản giữa thiện và ác, tác phẩm lựa chọn khai thác những con người đứng trước các lựa chọn khó khăn, những tổn thương và mâu thuẫn tích tụ theo thời gian.

Ê-kíp sản xuất cùng dàn diễn viên phim truyền hình Trời cao nguyên xanh tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm. Bộ phim lấy bối cảnh Tây Nguyên, khai thác đề tài an ninh nội địa với điểm nhấn là câu chuyện về "lòng dân" trong hành trình giữ gìn bình yên.

Câu chuyện xoay quanh hai chiến sĩ an ninh thuộc hai thế hệ. Phạm Minh - Phó trưởng phòng An ninh nội địa, là người từng trải, hiểu rằng, muốn giữ bình yên vùng cao phải bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin và sự gắn kết giwuax chính quyền với người dân. Trong khi đó, đại úy Quang Tuấn mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng phải học cách lắng nghe, kiên nhẫn và thấu hiểu đời sống bản địa thay vì chỉ dựa vào nghiệp vụ.

Không chỉ lực lượng an ninh, những nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin hay A Dũi,... cũng được xây dựng với nhiều lớp tính cách. Mỗi người đều mang những giằng xé riêng, phản chiếu sự va chạm giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và hoài nghi, đồng thời cho thấy những tác động của các thế lực lợi dụng lòng dân để gây chia rẽ.

Các diễn viên của phim truyền hình Trời cao nguyên xanh tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, NSƯT Nguyễn Mai Hiền cho biết, điều ông trăn trở nhất là thời gian và điều kiện thực hiện chưa cho phép ê-kíp khắc họa đầy đủ hơn hình ảnh những người làm công tác an ninh nội địa.

"Nếu có nhiều thời gian và sức khỏe hơn, tôi muốn khắc họa rõ hơn hình ảnh của những người an ninh. Họ phải luôn chủ động trong mọi tình huống, đồng thời xây dựng được mối quan hệ rất tốt với đồng bào. Công việc của họ không phải lúc nào cũng là đối diện trực tiếp với người vi phạm pháp luật mà còn gắn với cuộc sống thường nhật của người dân", đạo diễn chia sẻ.

Theo đạo diễn, đây cũng là điểm khác biệt của bộ phim. Cuộc chiến của lực lượng an ninh nội địa không chỉ nằm ở những chuyên án hay các cuộc truy bắt, mà còn là hành trình bền bỉ để tạo dựng sự tin cậy giữa chính quyền với người dân.

Hà Việt Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai chiến sĩ công an trong các phim giờ vàng như Bão ngầm, Đội điều tra số 7 và Độc đạo. Lần này, nam diễn viên tiếp tục khoác sắc phục nhưng ở một màu sắc khác khi vào vai Phạm Minh - Phó trưởng phòng An ninh nội địa, người tin rằng, giữ bình yên vùng cao không chỉ dựa vào nghiệp vụ mà còn phải xây dựng được niềm tin với người dân.

Hà Việt Dũng (trái) đảm nhận vai Phạm Minh - Phó trưởng phòng An ninh nội địa.

"Tôi vào vai một người vừa phải mềm mỏng, vừa phải cứng rắn để tạo được lòng tin của người dân. Nhân vật không quá rắn như các vai hình sự trước đây. Điều khó nhất là phải thể hiện đúng tinh thần, đúng chủ trương và toàn diện cuộc sống của nhân vật", nam diễn viên nói.

Trong khi đó, NSƯT Hoàng Hải cho biết, mỗi vai diễn đều cần mang đến cho ông một điều mới mẻ. "Mỗi một vai diễn, tôi đều muốn có một điểm gì đó khác. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy rất thú vị. Muốn đất nước yên bình thì lực lượng công an phải hy sinh rất nhiều. Nhưng cái cốt lõi bên trong vẫn là 'lòng dân'", NSƯT Hoàng Hải chia sẻ.

Ở tuyến diễn viên trẻ, Ngọc Anh thừa nhận cô từng có không ít áp lực khi trở lại phim trường sau gần ba năm vắng bóng.

"Tôi rất lo vì gần ba năm mình không đóng phim. Tôi tự hỏi, môi trường làm phim đã khác chưa, mình có bị yếu nghề hay không. Nhưng nhờ đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, tôi hiểu được từng góc nhỏ trong nhân vật và tự tin sẽ cố gắng hết sức", nữ diễn viên nói.

Với Xuân Phúc, vai Quang Tuấn là hành trình trưởng thành của một người trẻ. Nam diễn viên cho rằng, đôi khi chính những lời góp ý, thậm chí bị mắng trong quá trình làm nghề lại là cơ hội để mỗi diễn viên nhìn lại bản thân và tiến bộ hơn.

Một số phân cảnh trong phim "Trời cao nguyên xanh"

Không chỉ gây chú ý bởi đề tài chính luận, "Trời cao nguyên xanh" còn được thực hiện với quy mô lớn tại nhiều bối cảnh ở Tây Nguyên trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Quá trình sản xuất có sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai nhằm bảo đảm tính chân thực trong bối cảnh, nghiệp vụ cũng như đời sống của lực lượng an ninh.

Thông qua câu chuyện về vùng đất Tây Nguyên, bộ phim đặt ra một thông điệp xuyên suốt: nền tảng của an ninh quốc gia không chỉ được tạo nên từ những chuyên án hay các cuộc đấu trí, mà còn bắt đầu từ sự đoàn kết cộng đồng và niềm tin của người dân. "Trời cao nguyên xanh" sẽ lên sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6/7/2026.