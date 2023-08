'Thế tử cuốn hút nhất màn ảnh Hàn' kết đôi cùng 'đàn chị' hơn 4 tuổi, khiến netizen lại 'dậy sóng'

SVVN - "Bạn gái cậu út nhà tài phiệt" Shin Hyun Been và "Vương thế tử Seongnam" Moon Sang Min bỗng 'hot' trở lại, khi xác nhận tham gia bộ phim truyền hình hài lãng mạn mới dựa trên webtoon “Cinderella at 2 a.m”.

Ngày 25/8, STARNEWS đưa tin Shin Hyun Been và Moon Sang Min đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình mới Cinderella at 2 a.m. (Tạm dịch Lọ lem lúc 2h sáng).

Đại diện công ty quản lý của Shin Hyun Been và Moon Sang Min cũng xác nhận tương tự: “Họ hiện đang xem xét lời đề nghị đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới Cinderella at 2 a.m".

Dựa trên webtoon cùng tên, Cinderella at 2 a.m là bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện tình yêu giữa một người phụ nữ ưu tiên bảo vệ bản thân và một nhà tài phiệt thế hệ thứ ba, người tin rằng bảo vệ tình yêu của mình đồng nghĩa với việc bảo vệ chính mình.

Shin Hyun Been được mời vào vai Ha Yoon Seo, một người phụ nữ khéo léo và tự tin, luôn ngẩng cao đầu bất cứ nơi nào cô ấy đi. Ha Yoon Seo là trưởng nhóm tiếp thị thương hiệu tại một công ty thẻ. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, giỏi công việc và thành công về mặt tài chính nhưng lại gặp khó khăn trong đời sống tình cảm.

Moon Sang Min được mời đóng vai Seo Joo Won, một người đàn ông có trái tim ấm áp với ngoại hình đẹp và vóc dáng "miễn chê", xuất thân từ một gia đình giàu có. Mặc dù gia nhập đội của Ha Yoon Seo với tư cách là nhân viên mới nhưng Seo Joo Won thực chất là con trai nhà tài phiệt.