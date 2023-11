Thủ lĩnh ‘Xanh Bình Dương’ của trường CĐ Công nghệ cao Đồng An

Chia sẻ về cơ duyên đến với công tác Đoàn - Hội, Tường Vi cho biết, vào năm 2021, lúc dịch bùng phát cả nước, từ lúc Bình Dương giãn cách, Vi đã học và làm việc tại nhà. Vi kể: “Nhìn bạn bè và người thân của mình lần lượt mắc COVID-19, nhìn thấy cảnh cả nước trong cơn dịch bệnh nguy nan như vậy, trong lòng mình thấp thỏm và mong muốn đóng góp cho xã hội trước khi quá muộn. Mình tìm hiểu và tham gia đội tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mình nhận ra được niềm hạnh phúc trong việc này nên từ đó mình càng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, cũng như các hoạt động phục vụ cộng đồng”.

Hành trình tham gia Đoàn - Hội đã để lại cho Tường Vi nhiều ấn tượng khó quên, nhất là khoảng thời gian chống dịch cùng Đội tình nguyện Bình Dương. Có những ngày, Vi thức dậy sớm để tập trung cùng mọi người, di chuyển đến điểm test COVID-19, mang trên người bộ đồ bảo hộ dày và từng chứng kiến bạn đi cùng ngất xỉu vì say nắng. “Rất nhiều anh chị đoàn viên, cán bộ, các anh bộ đội ở các địa phương, tất cả đều là lần đầu gặp mà đều thân thiết như đã quen từ lâu. Chúng mình cùng làm công tác chống dịch, cùng ăn, cùng ngủ và cùng học hỏi lẫn nhau. Khoảng thời gian đó, ngày nào mình cũng nghe tiếng xe cứu thương, đến nỗi ám ảnh đến tận bây giờ”, Vy bồi hồi nhớ lại. Dù mệt mỏi, áp lực nhưng Vi thấy bản thân được xoa dịu phần nào bởi sự nhiệt huyết của các bạn đoàn viên, thanh niên trong công cuộc chống dịch tuyến đầu.

Vừa học ở trường, vừa tham gia công tác Đoàn - Hội nên nữ sinh Bình Dương cũng gặp những khó khăn trong việc cân bằng thời gian giữa học tập và các công tác. Có những lần, học đến chiều, tối thì chạy chương trình, có lúc mất ngủ liên tục và kiệt sức. Vi cũng cho biết thêm, đầu năm 2022, Vi được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm. Nhưng với tinh thần của tuổi trẻ, cô vẫn luôn lạc quan phấn đấu, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội: “Mình nghĩ, nếu mình không làm thì tuổi trẻ này sẽ trôi qua nhạt nhẽo và hoài phí. Thấy được nụ cười của những người mình được giúp đỡ, thấy được sự xanh sạch đẹp của những nơi mình đã đi qua, đó là động lực lớn nhất giúp bản thân vượt qua mọi rào cản về thời gian, sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Mình tin, chỉ cần còn tồn tại trên đời này, chúng ta đều có thể đóng góp cho xã hội từ những điều nhỏ nhất”, Vi chia sẻ.

Hiện tại, Tường Vi đang là thủ lĩnh “Xanh Bình Dương”. Đây là tổ chức Bảo vệ môi trường trực thuộc “Xanh Việt Nam”. Ngoài ra, Vi còn là Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện khoa Kinh tế, trường CĐ Công nghệ cao Đồng An. Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi được giữ trọng trách lớn lao, Vi bày tỏ: “Mình rất hạnh phúc vì là người phát động phong trào hoạt động bảo vệ môi trường và được mọi người hưởng ứng mạnh mẽ. Dù nắng, dù mưa mọi người vẫn cùng nhau hành động, giúp cho môi trường xanh sạch hơn. Khi ra trường, mình sẽ tiếp tục lên nhiều kế hoạch các chương trình hành động vì môi trường và vì các em nhỏ khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Tính tới đến hiện tại, Vi đã tổ chức được hơn 10 chương trình lớn nhỏ, với tổng lượng rác thải đã dọn dẹp lên đến hơn 32 tấn.

Một số thành tích nổi bật của Tường Vi

- Giấy khen "Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương" của BTV Tỉnh Đoàn Bình Dương.

- Bằng khen "Đạt danh hiệu 'Học sinh 3 rèn luyện' tỉnh Bình Dương, năm học 2021 – 2022" của BCH Tỉnh Đoàn Bình Dương.

- Giấy khen "Đạt danh hiệu 'Học sinh 3 rèn luyện' TP. Dĩ An, năm học 2022 - 2023" của Ban Thường vụ Thành Đoàn Dĩ An (Bình Dương).

- Giấy khen "Đã có thành tích Tốt trong học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022" của trường CĐ Công nghệ cao Đồng An.

- Giấy khen "Đã có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022 – 2023" của BCH Đoàn trường CĐ Công nghệ cao Đồng An.

- Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2023" của BCH Hội Sinh viên Tỉnh Bình Dương.

- Giấy khen"Có đóng góp xuất sắc trong phong trào Tháng Thanh niên năm 2023" của BCH Đoàn trường CĐ Công nghệ cao Đồng An.