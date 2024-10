Thực hư 'Scandal' của Son Ye Jin và Ji Chang Wook

SVVN - Son Ye Jin và Ji Chang Wook có thể sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình mới 'Scandal' (tên tạm thời), một bộ phim truyền hình làm lại của Netflix từ bộ phim 'Untold Scandal', năm 2003.

Mặc dù có rất nhiều người quan tâm đến điều này nhưng hiện tại vẫn chưa có xác nhận nào liên quan đến phiên bản loạt phim Scandal. Netflix cũng chỉ đưa ra một tuyên bố chính thức với Star News: "Chúng tôi đang xem xét một số tác phẩm trong quá trình tìm kiếm tác phẩm hay và tác phẩm này là một trong số đó. Xin hãy hiểu rằng, thật khó để nói nhiều hơn vì vẫn chưa có gì được quyết định chắc chắn". Son Ye Jin và Ji Chang Wook, những người được nhắc đến là nhân vật chính, cũng đồng quan điểm với Netflix

Công ty quản lý của Son Ye Jin là MSteam Entertainment cũng chỉ phản hồi "Son Ye Jin đã nhận được lời mời tham gia bộ phim Scandal của Netflix và đang xem xét lời mời". Công ty quản lý của Ji Chang Wook là Spring Company cũng có câu trả lời tương tự: "Đúng là anh ấy đã nhận được lời mời tham gia" và nói thêm rằng, anh ấy đang xem xét lời mời.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp Dangerous Liaisons, bộ phim Untold Scandal là một bộ phim lịch sử lấy bối cảnh triều đại Joseon. Bộ phim làm lại của Netflix được cho là sẽ do Jung Ji Woo đạo diễn, người đã từng tham gia sản xuất các tác phẩm như Somebody, Tune in for Love, Heart Blackened, Eungyo và Moss. Bộ phim được cho là sẽ bắt đầu quay vào tháng 3/2025.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên cùng tuổi Hyun Bin vào năm 2022 và chọn bộ phim Can't Help It của đạo diễn Park Chan Wook làm tác phẩm tiếp theo sau khi có con trai. Ji Chang Wook ​​​​sẽ xuất hiện trong loạt phim gốc Disney + mới Gangnam B-Side vào ngày 6/11.