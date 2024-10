Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh: Giới trẻ cởi mở hơn về giới tính nhưng vẫn thiếu hụt kiến thức cơ bản

SVVN - Tiếp nối tuyến bài chào tân sinh viên, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong xin giới thiệu phần chia sẻ của TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giúp tân sinh viên cân bằng giữa học tập, tình cảm và nâng cao nhận thức về vấn đề giới và sức khỏe sinh sản.

Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học về giới, sức khỏe sinh sản, bà đánh giá như thế nào về thực trạng nhận thức về giới và sức khỏe sinh sản của sinh viên hiện nay?

TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh: Rất vui khi được trao đổi với các bạn về chủ đề giới và sức khỏe sinh sản. Các kết quả nghiên cứu và thực tế cho thấy sinh viên hiện nay có những bước tiến đáng kể trong nhận thức về giới và sức khỏe sinh sản. Với lợi thế của công dân số, các bạn tiếp cận thông tin đa dạng hơn, có cái nhìn cởi mở về tình dục, bình đẳng giới và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như kiến thức chưa đầy đủ, chính xác, ảnh hưởng bởi định kiến xã hội, thiếu kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ tình cảm và e ngại chia sẻ các vấn đề nhạy cảm.

Thưa bà, khi bước vào môi trường đại học, tân sinh viên thường phải đối mặt với nhiều thay đổi trong tâm sinh lý, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bà có nhận xét gì về sự thay đổi trong quan điểm yêu đương của các bạn trẻ khi bước vào giai đoạn này?

TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh: Môi trường đại học thực sự là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự chuyển giao từ "thế giới học trò" sang một giai đoạn trưởng thành hơn với nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Trong lĩnh vực tình cảm, các bạn trẻ ngày nay có những thay đổi đáng kể so với các thế hệ trước. Chủ động và độc lập hơn trong tình yêu, cởi mở hơn trong quan niệm và hành vi tình dục, trong môi trường số với các yếu tố văn hóa mới, nhiều cơ hội vượt khỏi giới hạn về khoảng cách, thậm chí biên giới, rào cản ngôn ngữ… Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cũng xuất hiện một số vấn đề như tình yêu "mì ăn liền", thực dụng trong tình yêu, áp lực từ mạng xã hội, tình yêu online và nguy cơ bị lạm dụng...

Nhiều tân sinh viên gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và chuyện tình cảm, đôi khi điều này ảnh hưởng đến kết quả học tập. Theo bà, làm thế nào để các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên có thể cân bằng được hai yếu tố này?

TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh: Cân bằng giữa học tập và tình cảm là thử thách, đặc biệt với các tân sinh viên đang làm quen với môi trường đại học đầy mới mẻ. Để dung hòa hai yếu tố này, các tân sinh viên cần lưu ý một số điểm như việc cần xác định rõ mục tiêu và ưu tiên của bản thân trong giai đoạn đại học; cần xây dựng kế hoạch học tập khoa học, hợp lý. Phân bổ thời gian hợp lý cho việc học, các hoạt động ngoại khóa và dành thời gian cho tình cảm cá nhân. Nếu có người yêu, cần giao tiếp hiệu quả với người yêu bằng cách chia sẻ thẳng thắn với người yêu về mục tiêu học tập, lịch trình của bản thân để tạo sự đồng cảm, ủng hộ lẫn nhau. Không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng tình yêu lành mạnh.

Tình yêu là nguồn động lực, cảm hứng cho cuộc sống, thúc đẩy cả hai cùng phát triển mà không phải hoặc không trở thành rào cản hay áp lực cho đôi bên. Xung quanh bạn luôn có nhiều người và việc của bạn là luôn chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ nhất là khi gặp khó khăn, đừng ngại chia sẻ với bạn bè, gia đình, thầy cô hoặc các chuyên gia tư vấn tâm lý để nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ. Cân bằng giữa học tập và tình cảm là kỹ năng quan trọng (tương tự như vậy, sau này trưởng thành sẽ rèn luyện với thách thức lớn hơn là cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình). Để làm được điều này, mỗi tân sinh viên cần chủ động, nỗ lực và trách nhiệm để vừa đạt kết quả mục tiêu học tập lại vừa được trải nghiệm, vun đắp cho tình yêu sinh viên lành mạnh, lãng mạn của tuổi trẻ.

Nhiều bạn trẻ chưa có kiến thức đầy đủ về các biện pháp tránh thai an toàn, dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Theo bà, làm thế nào để nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin đúng đắn cho các tân sinh viên về vấn đề này?

TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh: Thiếu kiến thức về hành vi tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai an toàn dễ dẫn đến hành vi tình dục không an toàn và những hậu quả đáng tiếc khi như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhiều trường đại học đã chú trọng vấn đề này và nội dung truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn được đưa vào chương trình chính thức trong tuần sinh hoạt công dân đầu tiên của các tân sinh viên. Tuy nhiên, với lượng sinh viên của các trường lớn thì việc cập nhật kiến thức trực tiếp cho sinh viên là một thách thức lớn. Có nhiều giải pháp cung cấp thông tin cho các tân sinh viên như lồng ghép giáo dục sức khỏe sinh sản vào giảng dạy, nghiên cứu của các học phần có liên quan trong chương trình chính khóa; Tăng cường các hoạt động truyền thông thông qua các phòng ban chức năng của trường như phòng công tác chính trị và hỗ trợ sinh viên; các buổi tọa đàm, giao lưu với chuyên gia, phát hành các ấn phẩm truyền thông, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng di động… Xây dựng môi trường thân thiện, cởi mở để sinh viên có thể tìm kiếm các địa chỉ hỗ trợ khi cần thiết như phòng tư vấn sinh viên, phòng y tế, cố vấn học tập, các đội nhóm câu lạc bộ sinh viên… các hoạt động ngoại khóa.

Trân trọng cảm ơn bà!

Đón đọc bài 2: Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng và duy trì một mối quan hệ an toàn, lành mạnh.