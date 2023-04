Tiktoker 'Sống khỏe cùng Huế' vượt qua bệnh tật bằng tinh thần lạc quan

SVVN - Phạm Thu Huế (sinh năm 2001) là một người con của tỉnh Nam Định. Năm 2020, cô bạn đã không may khi mắc phải căn bệnh Lao phổi. Bằng tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống, Thu Huế đã vượt qua căn bệnh và tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại Giỏi. Hiện tại, cô nàng đang xây dựng kênh TikTok “Sống khỏe cùng Huế” và được nhiều người yêu thích.

Căn bệnh Lao phổi ập đến bất ngờ, nữ sinh tưởng chừng như cuộc sống của mình đã dần khép lại

Thu Huế được sinh ra và lớn lên tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cô gái được nuôi dưỡng trong một gia đình có bố mẹ là nhà giáo. Năm 2019, Huế thi đỗ và theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ở thời điểm đó, Thu Huế đã nghĩ rằng mình sẽ trải qua những ngày tháng sinh viên tươi đẹp tại nơi này. Tuy nhiên biến cố đã bất ngờ ập đến với cô gái nhỏ, Huế phát hiện mình bị bệnh Lao phổi.

Vào khoảng tháng 5/2020, đây là khoảng thời gian sinh viên vừa quay trở lại trường học sau khi nghỉ dịch COVID - 19. Thời điểm này cũng là lúc nàng Tiktoker nhận ra sự thay đổi về sức khỏe, Huế chia sẻ: “Có 1 hôm mình đang ngồi ở trường thì tự nhiên mình ngồi gục xuống và lên cơn ho, cơn ho đó rất khác so với ho bình thường, mình ho khoảng tầm 2-3 phút liên tục. Lúc ho mình có dùng tay để che miệng lại và thấy tay mình hơi ướt ướt, lúc đó mình đưa tay ra nhìn và thấy màu đỏ của máu trên tay. Cảm xúc mình lúc đó rất rối bời, vì mình nghĩ thông thường ho ra máu sẽ là những bệnh nặng. Mình đã bị ho như thế 2 lần trước khi vào viện và chính cái biểu hiện đó đã khiến mình suy sụp tinh thần rất nhiều. Mình nghĩ rằng cuộc đời mình đang dần dần khép lại rồi. Khi biết tình hình, cậu mình đã đưa mình về viện tỉnh để khám. Sau khi khám xong mình được đưa về viện phổi Nam Định để điều trị. Lúc đó, cảm giác buồn bã bủa vây trong mình vì mình nghĩ tại sao còn trẻ thế mà mình lại bị bệnh. Nhưng mình vẫn hi vọng bệnh này có thể chữa được”.

Sau đó, Thu Huế làm thủ tục nhập viện để điều trị. Khoảng thời gian đó là thời điểm thi kết thúc học kỳ ở trường, vì Huế không muốn hoãn thi nên cô bạn đã xin bác sĩ cho phép điều trị ngoại trú. Bác sĩ đã đồng ý, nữ sinh đã lên Hà Nội để thi các môn học ở trường. Tuy nhiên sau đó, Thu Huế cũng không thể đi học đầy đủ ở giảng đường dẫn đến việc học bị ảnh hưởng, nàng Tiktoker chia sẻ: “Mình bị gián đoạn học tập trong học kì 2 của năm nhất và học kì 1 của năm thứ hai của Đại học vì đây là khoảng thời gian mà mình đang điều trị bệnh. Tuy không bị trượt môn nhưng điểm số toàn C, C+ hoặc B. Với những điểm như thế thì mình cũng không thể học cải thiện để nâng điểm lên được, cho nên 2 học kỳ đó mình bị tụt lại so với các bạn cùng lớp”.

Khi bắt đầu điều trị, cô nàng cũng phải dừng lại tất cả những hoạt động ngoài lề để phục vụ cho việc trị bệnh. Huế tâm sự: “Vì khoảng thời gian đó mình phải tập trung điều trị bệnh nên điểm của mình khi ấy rất kém. Lúc đầu, mình không thể chấp nhận điểm số đó nhưng sau một thời gian khi bình ổn hơn mình đã chấp nhận và thứ được ưu tiên hàng đầu là điều trị bệnh”. Thu Huế mất khoảng 2 tháng để quen với bệnh và quen với thuốc. Sau 2 tháng đó, cô bạn đã có thể sinh hoạt và tham gia một số hoạt động ngoại khóa “nhẹ nhàng” của trường. Huế cũng dần thích nghi để cố gắng cho đến khi bệnh được điều trị khỏi và trở về với cuộc sống trước đây.

Vượt qua bệnh tật và trở thành người truyền cảm hứng trên nền tảng TikTok

Việc Thu Huế bị bệnh có rất ít người biết và quá trình điều trị được diễn ra kín đáo. Cô nàng Nam Định nhớ lại quá trình chữa bệnh: “Khi bắt đầu uống thuốc thì mới là ác mộng, mình không nghĩ khi thuốc vào cơ thể sẽ khiến mình mệt như thế. Cơ thể mình bị mất sức hoàn toàn và không thể làm được việc gì đến cả ăn uống đi lại cũng trở nên khó khăn. May thay lúc đó mình có gia đình ở bên và chăm sóc nên mình cũng cảm thấy bớt bất lực đi phần nào. Từ khi điều trị đến tận bây giờ, mình đã luyện tập được 2 thói quen rất tốt và mình đang cố gắng duy trì cho đến hiện tại là uống 2 lít nước/ngày, ngủ sớm và dậy sớm. Vì khi uống thuốc trị Lao, mình phải uống thuốc đúng giờ, phải uống nhiều nước, ăn nhiều đồ mát để thải độc gan vì khi uống thuốc trị Lao thì rất hại cho gan. Bên cạnh đó thì mình cũng phải truyền dịch thường xuyên hay mỗi ngày uống 1 quả dừa cũng để thải độc gan”.

Hiện tại, nữ Tiktoker đã khỏi bệnh. Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng sức bền của Thu Huế không còn được như trước nên nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân hạn chế làm những việc nặng nhọc để giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, cô vẫn năng nổ trong các hoạt động của nhà trường, nữ sinh cho biết: “Mình mong muốn được hoạt động, sinh hoạt năng nổ trong môi trường sinh viên. Mình không muốn tuổi thanh xuân của mình chỉ gắn liền với bệnh tật nên mình đã tự tạo động lực để vượt qua căn bệnh này. Bên cạnh đó, mình cố gắng điều trị để bố mẹ an tâm và không quá lo lắng”.

Sau khi khỏi bệnh, mình đã ấp ủ tạo ra 1 kênh TikTok để chia sẻ quá trình mình vượt qua bệnh tật. Nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: “Khi mình đăng tải video lên TikTok, mình thấy rằng có rất nhiều bạn trẻ cũng ở tuổi như mình đang bị bệnh Lao, mình muốn dành đôi lời chia sẻ đến những bạn ấy. Hiện tại, bệnh Lao ở Việt Nam đã có pháp đồ điều trị và hầu như ai điều trị thì cũng đều khỏi bệnh. Nếu các bạn trẻ không may mắc bệnh Lao hay mắc bệnh có thể chữa được thì các bạn hãy lạc quan vì ít nhất chúng ta có thể được khỏi bệnh và được tận hưởng cuộc sống. Mình mong rằng các bạn trẻ hãy trân trọng bản thân và sức khỏe. Không ai muốn bị bệnh tật cả nhưng khi nó xảy ra hãy xem đó là một cơ hội để trưởng thành và thay đổi cuộc đời. Hãy tìm những điều tích cực và học hỏi từ những thử thách, trở nên mạnh mẽ để sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Đừng bao giờ nản lòng, đầu hàng trước thử thách, khó khăn hay áp lực. Chúng ta cần giữ vững tinh thần, đứng vững trước khó khăn, bởi nếu mình bỏ cuộc thì mục tiêu sẽ không thể đạt được. Mình tin rằng chỉ cần chúng ta không khuất phục trước khó khăn, sẵn sàng vượt qua nó thì chúng ta sẽ được tỏa sáng theo cách của riêng mình”.