'Tình tin đồn' của Róse (BLACKPINK) thể hiện đẳng cấp 'chiếm hữu' khiến dân tình 'chết sững'

SVVN - Poster và trailer giới thiệu 'Possession' (hay 'Dr. Cheon and Lost Talisman', tạm dịch 'Chiếm hữu') được phát hành ngày hôm nay, khiến khán giả không thể cưỡng lại sức hút của 'quý ông phòng vé' Kang Dong Won.

Dr. Cheon and Lost Talisman là một bộ phim kinh dị bí ẩn sắp ra mắt của Hàn Quốc, do Kim Seong Sik đạo diễn và có sự tham gia của Kang Dong-won, Huh Joon Ho, Esom, Lee Dong Hwi và Kim Jong Soo. Dựa trên webtoon nổi tiếng của Naver, do Fresh viết và Kim Hong Tae minh họa, bộ phim khắc họa một thầy trừ tà giả 'Baksa Cheon' (do Kang Dong-won thủ vai) không thể nhìn thấy, hay tin ma nhưng phá án bằng cái nhìn sâu sắc giống như ma, và được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án ám ảnh mạnh mẽ.

Teaser trailer được tung ra mang đến tiếng cười thoải mái với diễn xuất sôi nổi của tiến sĩ Cheon, người đã khiến mọi người mê mẩn với bài phát biểu khoa trương của mình ngay từ đầu.