Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Không còn dằn vặt mỗi khi nghĩ về sai lầm tuổi trẻ'

SVVN - Tại buổi 'send-off' hoành tráng trước khi đến Mexico tham dự 'Miss Universe' lần thứ 73, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có những chia sẻ về dự án nhân ái cá nhân cũng như trải lòng về việc đối diện với những khủng hoảng tuổi trẻ trong 10 năm qua.

Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Khán giả háo hức chờ đợi ngày cô đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Đáp lại sự mong đợi này, Kỳ Duyên đã tổ chức sự kiện 'send off ceremony' quy tụ dàn 'sao Việt' đình đám đến ủng hộ cô nàng.

Người đẹp sở hữu 2 vương miện bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ và sự đầu tư kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục Miss Universe 2024. Trong bài diễn văn đầy cảm xúc, Kỳ Duyên đã sử dụng nhiều con số cụ thể để khắc họa rõ nét chặng đường gian nan mà cô đã trải qua. Cô chia sẻ về 10 năm theo đuổi giấc mơ hô vang hai tiếng “Việt Nam” trên đấu trường quốc tế, 36 tháng cân nhắc quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và 63 ngày đối mặt với áp lực, sự thất bại cùng sự thất vọng từ công chúng.

Đặc biệt, Kỳ Duyên nhắc đến 41 ngày cô học cách tha thứ cho bản thân sau những hình ảnh chưa hoàn hảo của quá khứ và 26 tháng thực hiện dự án cộng đồng từ chính nguồn lực cá nhân. Tất cả những số liệu này không chỉ đánh dấu sự kiên cường mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Kỳ Duyên trên hành trình chinh phục Miss Universe 2024.

Đến với hành hành trình sắc đẹp năm nay, Kỳ Duyên mong muốn có thể mang bài học 10 năm của mình để kể một câu chuyện truyền cảm hứng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết: "Thời gian qua, tôi đang xây dựng các dự án dựa trên câu chuyện cá nhân, hướng tới giúp người trẻ vượt qua trầm cảm.Và dự án của Duyên có tên là Forgive yourself and Never give up. Và Duyên đã mất rất là nhiều thời gian để mà mình có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. Tôi từng mất nhiều thời gian để cân bằng lại mọi thứ. Khi tìm ra phương pháp, tôi muốn chia sẻ với người trẻ, để họ vượt qua khó khăn tâm lý nhanh hơn".

"Tôi sử dụng dự án cá nhân của mình, hướng dẫn các bài tập, giúp mọi người cải thiện vóc dáng, quên đi tiêu cực. Nhờ phương pháp này, tôi thoải mái về suy nghĩ, tha thứ cho chính mình, không còn dằn vặt mỗi khi nghĩ về sai lầm tuổi trẻ. Trước khi đến với Miss Universe Vietnam 2024, tôi đã duy trì nó được một năm rồi. Tôi và cùng cộng sự viết một cuốn tự truyện, ghi lại đầy đủ câu chuyện hành trình 10 năm của mình, nội dung nói về quá trình vực dậy bản thân", Kỳ Duyên chia sẻ.

Từ câu chuyện của mình, Kỳ Duyên bày tỏ mong muốn giúp các bạn trẻ vượt qua những khủng hoảng về tâm lý, học cách chấp nhận để không lặp lại lỗi lầm cũ và bước tiếp với những ước mơ của mình. Bởi cô cho rằng, bạo lực tinh thần đến từ bản thân tức là không chấp nhận một đặc điểm vốn có của mình, cứ bị dằn vặt mãi về một lỗi lầm gây ra trong quá khứ.

Hoa hậu Kỳ Duyên bày tỏ: “Giải pháp để vượt qua là củng cố sức mạnh nội tại bên trong. Mình phải chấp nhận và tha thứ cho bản thân. Tôi sẽ tham gia vào những buổi workshop, tổ chức những buổi tập luyện để lan tỏa thông điệp, thực hành ứng dụng giải pháp”. Người đẹp 28 tuổi nói thêm dù kết quả Miss Universe 2024 ra sao, bản thân vẫn sẽ nỗ lực theo đuổi, duy trì dự án này. Cô kỳ vọng: “Nếu có nguồn lực, tôi sẽ xây dựng một trung tâm hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho giới trẻ”.

Cùng với đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng công bố nhiều kế hoạch lớn trong chiến dịch lần này. Đáng chú ý là việc xuất bản quyển tự truyện dưới dạng mini photobook, tổ chức giải chạy marathon sau khi trở về từ Mexico và dự định xây dựng 10 trường học dưới danh nghĩa Miss Universe Vietnam 2024.