Toạ đàm ‘Trường học hay Trường đời’ số 7 sẽ có mặt tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

SVVN - Chiều 18/4/2025, toạ đàm ‘Trường học hay Trường đời’ số 7 sẽ được diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với sự tham gia của nhiều khách mời diễn giả và nghệ sĩ uy tín. Chương trình do Báo Tiền Phong, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Hệ thống đào tạo Arena Multimedia tổ chức.

Chương trình này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi được diễn ra trước thời điểm Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam (21/4), 100 bạn sinh viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ được nhận sách Trường học hay Trường đời bản in mới nhất do Báo Tiền Phong phát hành, có chữ ký tặng của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Trường học hay Trường đời được in lần đầu năm 2019, sau đó đã được Báo Tiền Phong tái bản, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.

Toạ đàm “Trường học hay Trường đời” là một chuỗi chương trình được Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức tại nhiều trường đại học, thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Chương trình đã diễn ra thành công tại Học viện Tài chính, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Đại Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Cao đẳng Dược T.Ư Hải Dương. Chương trình cung cấp cho các bạn sinh viên nhiều thông tin bổ ích về hướng nghiệp, nghề nghiệp từ những chuyên gia, nhà báo, nhà tuyển dụng uy tín...

Chương trình toạ đàm số 7 có sự tham gia của tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong; Thạc sĩ Vũ Anh Đức – Giám đốc Đào tạo Hệ thống Arena Multimedia; Anh Trương Khởi Minh – Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. MC Trịnh Vân Anh và cặp đôi anh em ca sĩ “triệu view” Xuân Đức – Kuun Đức Nam sẽ đồng hành với chương trình.

Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên - cho biết: “Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà báo, người làm nghề dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi kỳ vọng chương trình “Trường học hay Trường đời” do Báo Tiền Phong tổ chức sẽ mang đến cho sinh viên Học viện góc nhìn đa chiều, thực tế và cập nhật nhất về hướng nghiệp, thị trường việc làm”.