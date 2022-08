Trao giải cho những dự án ‘chữa lành Trái Đất’

SVVN - Cuộc thi “Ý tưởng xanh chữa lành Trái Đất - Hacks to heal our planet”, do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM (SAC) phối hợp tổ chức đã trao các giải thưởng cho 10 đội dự thi xuất sắc nhất tại vòng Quốc gia và 3 đội tham dự tại vòng ASEAN.

Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng xanh - chữa lành Trái Đất” được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút hơn 70 bài dự thi trên toàn quốc với nhiều đối tượng tham gia từ học sinh, sinh viên cho đến các thầy, cô giáo và mọi người khắp cả nước từ 15 đến 30 tuổi có khả năng sáng tạo trong lĩnh vực môi trường. Qua sự xét duyệt của Hội đồng Giám khảo chuyên môn, Ban Tổ chức đã chọn ra được 10 đội dự thi xuất sắc nhất tại vòng quốc gia và 3 đội tham dự tại vòng ASEAN. Các dự án, ý tưởng đoạt giải đều xác định được rõ vấn đề, giải thích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể và rõ ràng. Các đội cũng đưa ra những giải pháp mới lạ, độc đáo chưa từng tham gia các cuộc thi khác hoặc được áp dụng trên thực tế. Tính khả thi là điều mà các dự án này chú trọng, tất cả đều có khả năng phát triển, nhân rộng cho từng địa phương, quốc gia cụ thể. 10 dự án đoạt giải trong cuộc thi lần này đều được Ban Giám khảo đánh giá rất cao về tính sáng tạo, có thể kể đến dự án đoạt giải Nhất là “Edifilm” với ý tưởng tạo ra màng bọc ăn được với nguyên liệu chủ yếu là tinh bột sắn giúp giảm thiểu rác thải nhựa từ thực phẩm. Đoạt giải Nhì là dự án “Eco Fam” với sáng kiến làm bàn chải từ thiên nhiên giảm thiểu rác thải nhựa từ bàn chải dùng một lần của du khách tại các khách sạn. “Eplantex Fertilizer” đoạt giải Ba với ý tưởng tạo ra phân hữu cơ vi sinh thân thiện môi trường. Phạm Nguyễn Cát Tường (thành viên của dự án đoạt giải Nhất) bày tỏ: “Ý tưởng thực hiện dự án của tụi mình đến từ chính cuộc sống hằng ngày, nhất là đối với các bạn trẻ như mình thường xuyên sử dụng bao bì nhựa vì thế mình đã nảy ra sáng kiến tạo một loại bao bì thân thiện với môi trường hơn và cũng có tính khả thi trong việc nhân rộng. Năm thành viên nhóm mình đều không đặt mục tiêu đến với cuộc thi này vì giải thưởng mà trên hết, tụi mình muốn góp một phần gì đó để cải tạo môi trường sống hiện tại”. Như Việt