Trung tướng Phạm Tuân, từ Hà Nội vào TP. HCM, gặp gỡ thanh niên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

SVO - Hoà vào không khí chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thanh niên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) đã có một cuộc gặp gỡ với Trung tướng Phạm Tuân. Từ những chiến công trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, ông đã có những chia sẻ đầy xúc động về giá trị của hoà bình.

Chương trình “Đoàn ta tiếp bước tiên phong” được tổ chức bởi Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Chương trình tọa đàm có sự góp mặt của Trung tướng Phạm Tuân. Cuộc đối thoại giữa Trung tướng và các đoàn viên, thanh niên Nhà trường gợi nhắc những năm tháng hào hùng, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào, hưởng ứng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất Đất nước.​

Buổi giao lưu với Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân.

Trung tướng Phạm Tuân có chuyến bay từ Thủ đô Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để tham dự buổi tọa đàm này. Tại buổi tọa đàm, các sinh viên đã được giao lưu, lắng nghe nhiều câu chuyện hào hùng, đầy xúc động về hành trình tuổi trẻ bay vào vũ trụ của Trung tướng Phạm Tuân. Tuổi trẻ của ông gắn với những giai đoạn khó khăn của đất nước. Câu chuyện này đã cho sinh viên thấy được những giai đoạn đầy thách thức. Từ đó, chính mỗi sinh viên nhận thức được trách nhiệm của mình với lịch sử và với tương lai của Tổ quốc.

Đồng chí Anh Thư chụp ảnh cùng Trung tướng Phạm Tuân tại Hà Nội.

Đồng chí Bùi Hoàng Anh Thư – Phó Bí thư Chi bộ 3, là người trực tiếp từ TP. HCM ra Thủ đô để gửi lời mời tham dự đến Trung tướng Phạm Tuân. Nói về hành trình đầy cảm xúc, Anh Thư chia sẻ: “Sự kiện chính là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại năng động. Hình ảnh bác Phạm Tuân là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "tiếp bước tiên phong". Thanh niên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhận thức được rằng, để có được hòa bình hôm nay, thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu, từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị đó”.

Thanh niên HIU chụp ảnh lưu niệm cùng Trung tướng Phạm Tuân.

Cuối chương trình, hoà trong ca khúc Nối vòng tay lớn, Trung tướng Phạm Tuân đã trao một "Ngọn đuốc tượng trưng" là một cuốn sách có chữ ký đến đại diện sinh viên tiêu biểu. Quyển sách đã chính thức nối vòng tay lớn, biểu trưng cho sự nối tiếp thế hệ cha ông.