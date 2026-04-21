Ngày hội Sách Phenikaa 2026: Khi văn hóa đọc trở thành 'chìa khóa' giúp sinh viên thích ứng kỷ nguyên số

SVO - Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Phenikaa Uni 2026” đang cho thấy một hướng tiếp cận mới: gắn văn hóa đọc với công nghệ, kỹ năng và trách nhiệm cộng đồng, góp phần định hình thế hệ sinh viên chủ động và thích ứng trong kỷ nguyên số.

Tổ chức bài bản, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc trong sinh viên

Diễn ra từ ngày 10/4 đến 23/4/2026 tại Đại học Phenikaa, chuỗi hoạt động được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng môi trường học tập mở, thúc đẩy thói quen đọc và nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.

Không chỉ dừng ở việc khuyến khích đọc sách, Ngày hội hướng tới mục tiêu sâu hơn: giúp sinh viên biết cách tiếp cận tri thức, khai thác thông tin và phát triển tư duy trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo Nhà trường: “Đọc sách là con đường bền vững để tiếp cận tri thức”

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Lê Anh Sơn – Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh vai trò cốt lõi của việc đọc sách trong hành trình phát triển của sinh viên, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay.

“Nếu tri thức là ánh sáng soi đường cho con người, thì sách chính là phương tiện lưu giữ và lan tỏa ánh sáng ấy qua nhiều thế hệ.”

PGS.TS Lê Anh Sơn - Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa, nhấn mạnh vai trò cốt lõi của việc đọc sách trong hành trình phát triển của sinh viên.

Theo ông Nhà trường, việc đọc không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn góp phần hình thành tư duy sâu sắc, khả năng nhìn nhận đa chiều và năng lực tự học – những yếu tố then chốt để thích ứng trong thời đại số.

“Thông tin không đồng nghĩa với tri thức. Tri thức đòi hỏi sự chọn lọc, chiều sâu và khả năng phân tích. Và sách vẫn luôn là một trong những con đường bền vững nhất để tiếp cận tri thức đích thực.”

Đồng thời, thông điệp được gửi tới sinh viên là xây dựng thói quen đọc một cách đều đặn, bắt đầu từ những điều nhỏ nhưng bền bỉ, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài:

“Mỗi trang sách mở ra một chân trời mới. Mỗi thói quen đọc hôm nay sẽ trở thành lợi thế của ngày mai.”

Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện: Hướng tới không gian học tập hiện đại

Chia sẻ tại sự kiện, ThS. Nguyễn Thị Dung – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện cho biết, Ngày hội được thiết kế theo hướng đa dạng, kết hợp giữa triển lãm, tọa đàm và các hoạt động trải nghiệm nhằm giúp sinh viên tiếp cận tri thức một cách chủ động.

ThS. Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện Đại học Phenikaa.

“Chúng tôi hướng tới xây dựng thư viện không chỉ là nơi lưu trữ tài liệu, mà là không gian học tập hiện đại, nơi sinh viên có thể khám phá, kết nối và phát triển năng lực tự học.”

Theo bà, việc lan tỏa văn hóa đọc sẽ góp phần hình thành thói quen học tập bền vững và nâng cao năng lực thích ứng của sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

Từ kỹ năng đến công nghệ: Chuỗi hoạt động đa chiều

Chuỗi sự kiện được thiết kế theo hướng liên kết giữa học thuật, kỹ năng và công nghệ.

Seminar “Nghệ thuật kể chuyện trong xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số”.

Mở đầu là Seminar “Nghệ thuật kể chuyện trong xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số” (10/4), giúp sinh viên hiểu cách xây dựng hình ảnh cá nhân và truyền tải thông điệp trong môi trường số.

Tiếp đó, Tọa đàm “Kỷ nguyên Chip và AI – Sinh viên cần chuẩn bị gì cho tương lai?” (14/4) mang đến góc nhìn thực tiễn về xu hướng công nghệ và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực.

Tọa đàm “Kỷ nguyên Chip và AI – Sinh viên cần chuẩn bị gì cho tương lai?”

“Sinh viên cần hiểu công nghệ, học nhanh và biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ để không bị bỏ lại phía sau.”

Thông điệp này góp phần định hướng rõ ràng cho sinh viên trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động.

Không gian đọc mở: Kết nối tri thức và trải nghiệm đa chiều

Tâm điểm của Ngày hội là chuỗi hoạt động diễn ra trong ngày khai mạc (21/4), nơi nhiều không gian đọc và trải nghiệm được tổ chức đồng thời, tạo nên một môi trường học tập sinh động và giàu tính tương tác.

Sinh viên có cơ hội tiếp cận tri thức qua các hoạt động tiêu biểu như:

Triển lãm “Sách và Thầy cô của chúng ta” lần thứ 6 – tôn vinh giá trị của tri thức và vai trò truyền cảm hứng của người thầy

Triển lãm “Văn hóa bốn phương” – mở rộng hiểu biết về các nền văn hóa trong bối cảnh hội nhập

Gian hàng sách ưu đãi – giúp sinh viên tiếp cận đa dạng đầu sách có giá trị với chi phí phù hợp

Các không gian này không chỉ dừng lại ở việc trưng bày mà còn được thiết kế theo hướng mở, khuyến khích sự tương tác và trải nghiệm, qua đó góp phần hình thành môi trường học tập thân thiện, đưa việc đọc trở nên gần gũi, hấp dẫn và gắn với nhu cầu thực tiễn của sinh viên.

Không gian trưng bày giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận trí thức.

Sân chơi học thuật: Lan tỏa giá trị từ những cuốn sách

Cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu – Mùa 3” là điểm nhấn nổi bật, thu hút 14 đội thi đến từ các khoa, viện.

Thông qua các phần thi thuyết trình, kể chuyện và sân khấu hóa, sinh viên không chỉ chia sẻ những cuốn sách ý nghĩa mà còn lan tỏa giá trị tích cực, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong cộng đồng.

Sinh viên tham gia Cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu – Mùa 3”.

Đây cũng là dịp để sinh viên rèn luyện kỹ năng trình bày, tư duy phản biện và khả năng diễn đạt – những kỹ năng thiết yếu trong học tập và công việc.

Gắn kết doanh nghiệp – nâng cao chất lượng học tập

Thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp trong các hoạt động của Ngày hội, Nhà trường tiếp tục mở rộng mô hình liên kết giữa đào tạo và thực tiễn. Việc đầu tư, hỗ trợ các không gian học tập hiện đại không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập mà còn tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kỹ năng, tư duy và khả năng tự học.

Nhà trường tiếp tục mở rộng mô hình liên kết giữa đào tạo và thực tiễn với doanh nghiệp.

Sự tham gia của doanh nghiệp cũng cho thấy xu hướng gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và thị trường lao động, qua đó hỗ trợ sinh viên tiếp cận sớm với yêu cầu nghề nghiệp, nâng cao năng lực đáp ứng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Lan tỏa tri thức vì cộng đồng

Không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, Ngày hội còn hướng tới việc mở rộng giá trị của tri thức ra cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực. Chương trình quyên góp sách được triển khai nhằm xây dựng và bổ sung nguồn học liệu cho các khu vực còn khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức.

ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Phenikaa đại diện nhận tủ sách thanh niên tại "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Phenikaa Uni 2026".

Qua đó, sinh viên không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn trở thành chủ thể lan tỏa giá trị, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Định hướng sinh viên: Xây dựng năng lực học tập suốt đời trong kỷ nguyên số

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội hướng tới việc định hình cho sinh viên cách tiếp cận tri thức một cách chủ động và có hệ thống. Việc đọc không chỉ dừng lại ở tiếp nhận thông tin, mà trở thành nền tảng để phát triển tư duy, nâng cao năng lực tự học và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh của công nghệ và thị trường lao động.

Từ đó, sinh viên được khuyến khích hình thành thói quen học tập suốt đời, biết khai thác hiệu quả nguồn học liệu, kết hợp giữa tri thức nền tảng và kỹ năng thực tiễn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại.