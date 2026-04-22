Sinh viên ngành Lưu trữ thi cuối kỳ bằng cách tái hiện không gian Cố đô

SVO - Không giấy thi, không bút viết,… sinh viên thực hiện bài kiểm tra cuối học phần bằng một hoạt động triển lãm thực tiễn. Tiến sĩ Lê Thị Vị - Giảng viên khoa Khoa học Thông tin và Khoa học Quản lý, cho biết đây là một yêu cầu đặc thù nhưng cũng vô cùng mới đối với ngành Lưu trữ. Triển lãm chính là một mô hình thu nhỏ của yêu cầu thị trường lao động hiện nay. Sinh viên không chỉ biết làm nghiệp vụ mà còn phải biết biến tài liệu thành giá trị xã hội, giá trị truyền thông và giá trị sử dụng thực tiễn.

Triển lãm “Đại Nội Huế - Dấu ấn vàng son triều Nguyễn” được tổ chức bởi nhóm sinh viên ngành Lưu trữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM). Buổi triển lãm là một hình thức đánh giá cuối học phần nhằm bắt kịp xu hướng phát triển đối với ngành Lưu trữ học, có sự tham gia của sinh viên toàn trường.

Biểu diễn nghệ thuật múa chén.

Buổi triển lãm được chia thành 02 chuyên đề, có nhiều hoạt động, sống động từ tư liệu, hình ảnh cho đến ẩm thực. Chuyên đề 01 trưng bày hình ảnh tư liệu, bản đồ quy hoạch, tranh vẽ minh họa, chú giải khoa học tái hiện khái quát và sâu sắc bối cảnh ra đời của kinh đô Huế, gắn liền với quá trình xác lập quyền lực của triều Nguyễn. Qua đó, khẳng định sự hình thành của Đại nội Huế là một dấu mốc quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển hưng thịnh và rực rỡ trong lịch sử dân tộc.

Trong chuyên đề này, các tư liệu, tài liệu, hình ảnh còn được thiết kế, trưng bày để “kể” câu chuyện về vẻ đẹp của quyền lực và lễ nghi triều đình. Không gian giới thiệu các công trình tiêu biểu như Ngọ Môn, Lầu Ngũ Phụng, Điện Thái Hòa, Thái Miếu, Triệu Miếu. Cuối chuyên đề này, nội dung trưng bày tập trung giới thiệu một cách toàn diện các hoạt động bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di sản Đại Nội Huế trong bối cảnh xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế.

Tư liệu trưng bày tại triển lãm.

Điểm đặc biệt của triển lãm là ở chuyên đề 2, không gian Cố đô được cảm nhận qua thính giác - thị giác và vị giác. Phần trình diễn Nhã nhạc cung đình với chủ đề “Cung đình Huế” lấy cảm hứng từ hình ảnh cung nữ và các điệu múa truyền thống, thể hiện sự uyển chuyển, mềm mại nhưng vẫn trang nghiêm, chuẩn mực. Qua đó, tái hiện sinh động đời sống nghệ thuật cung đình – nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa đặc sắc của triều Nguyễn.

Chia sẻ với phóng viên, TS. Lê Thị Vị cho biết thêm triển lãm là nghiệp vụ truyền thống của ngành lưu trữ nhưng phản ánh đúng xu hướng mới của thị trường. Người làm lưu trữ hiện nay không để tài liệu “nằm yên trong kho”, không còn là người “giữ tài liệu” mà phải có khả năng làm chủ thông tin và phát huy giá trị của tài liệu. Điều này đòi hỏi sinh viên phải biết kết hợp nghiệp vụ lưu trữ với truyền thông và sáng tạo nội dung. “Nếu thi viết, các em chứng minh rằng mình đã học. Nhưng khi làm triển lãm, các em chứng minh rằng mình có thể làm nghề”, Tiến sĩ khẳng định.

Tư liệu trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm không chỉ là sản phẩm học tập mà còn cho thấy sinh viên đã bước đầu hội tụ các năng lực quan trọng của người làm lưu trữ: từ xử lý tài liệu đến tổ chức, khai thác và phát huy giá trị tài liệu trong thực tiễn.