Trường Đại học Điện lực hướng dẫn thí sinh khảo sát trực tuyến trước xét tuyển 2026

SVO - Từ ngày 12/5 đến 20/6/2026, Trường Đại học Điện lực triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Hoạt động này nhằm hỗ trợ Nhà trường kiểm tra hồ sơ, khảo sát nguyện vọng dự kiến của thí sinh đối với các phương thức xét tuyển bằng học bạ và xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Mới đây, Trường Trường Đại học Điện lực ban hành hướng dẫn đăng ký thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 nhằm hỗ trợ thí sinh thực hiện đúng quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Nhà trường.

Theo thông báo, để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Điện lực trong đợt 1 năm 2026 (đợt chính thức), tất cả thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra đầy đủ thông tin cá nhân, dữ liệu điểm thi, diện ưu tiên trước khi đăng ký nguyện vọng; đồng thời theo dõi hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương và các trường THPT đang theo học.

Học sinh lớp 12 tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Điện lực.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước nhưng chưa có tài khoản tuyển sinh năm 2026, cần liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương để được cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo quy định trong thời gian từ ngày 1/5/2026 đến ngày 20/5/2026.

Bên cạnh việc đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Điện lực triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến nhằm kiểm tra hồ sơ và khảo sát nguyện vọng dự kiến của thí sinh đối với các phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ) và xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến kéo dài từ ngày 12/5/2026 đến ngày 20/6/2026. Khi tham gia khảo sát, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ kết quả học tập THPT của cả ba năm lớp 10, 11 và 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với phương thức xét tuyển kết hợp; đồng thời chuẩn bị bản scan căn cước công dân rõ nét, đầy đủ thông tin.

Thí sinh thực hiện khai báo thông tin cá nhân và kết quả học tập THPT trên hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường tại đường link: https://xettuyen.epu.edu.vn/. Lệ phí khảo sát là 50.000 đồng/hồ sơ.

Sau ngày 20/6/2026, Trường Đại học Điện lực sẽ tổng hợp kết quả khảo sát và gửi dự báo tới các thí sinh đã khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trên hệ thống thông qua địa chỉ email đăng ký.

Nhà trường cũng lưu ý, dữ liệu khai báo trên cổng khảo sát trực tuyến chỉ mang tính tham khảo và không có giá trị sử dụng trong xét tuyển chính thức. Tất cả thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.