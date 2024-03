Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 20 chuyên ngành để thí sinh lựa chọn

SVVN - PGS.TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tiền Phong về công tác tuyển sinh của Nhà trường trong năm 2024.

Thưa PGS.TS Lê Trung Thành, năm học mới 2024-2025, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có thêm ngành học mới không?

PGS.TS Lê Trung Thành: Năm học 2024-2025, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN vẫn giữ nguyên các ngành đào tạo hiện có tại trường, bao gồm: Ngành Kinh tế, Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Kinh tế phát triển, Ngành Quản trị Kinh doanh dành cho các tài năng thể thao. Ngoài ra, Trường còn có 2 ngành liên kết đào tạo quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng: Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) và Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng). Tuy không mở thêm ngành đào tạo mới nhưng Trường có 20 chuyên ngành để cho các thí sinh lựa chọn. Các chuyên ngành đào tạo đều theo sát nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động trong nước và khu vực để sinh viên sau khi ra trường được trang bị đầy đủ kiến thức, các kỹ năng mềm để có thể ứng dụng ngay vào công việc. Có thể kể đến một số chuyên ngành như: Logistic, Marketing, Kinh tế truyền thông, Quản trị ngân hàng, Kinh tế du lịch và dịch vụ, Phân tích kinh doanh, Kinh tế tài nguyên môi trường và bất động sản…

Năm nay việc tuyển sinh của trường có điểm gì mới khác biệt không, thưa ông?

PGS.TS Lê Trung Thành: Trong những năm gần đây, số lượng thí sinh đăng ký vào học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ngày càng tăng cao. Chính vì vậy để đáp ứng được nhu cầu của các thí sinh, trong năm học 2024-2025, nhà trường dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 2750 chỉ tiêu; tăng hơn 600 chỉ tiêu so với năm 2023.

Trong đó:

Ngành Quản trị kinh doanh: 460 chỉ tiêu

Ngành Tài chính – Ngân hàng: 410 chỉ tiêu

Ngành Kế toán: 310 chỉ tiêu

Ngành Kinh tế quốc tế: 500 chỉ tiêu

Ngành Kinh tế: 360 chỉ tiêu

Ngành Kinh tế phát triển: 310 chỉ tiêu

Ngành Quản trị kinh doanh (do ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng): 200 chỉ tiêu

Ngành Quản trị kinh doanh (do ĐH St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng): 200 chỉ tiêu

Ngoài ra Trường cũng áp dụng nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, mở rộng “cánh cửa đại học” đến cho các thí sinh. Cụ thể nhà trường sử dụng 07 phương pháp xét tuyển, bao gồm:

STT Phương thức xét tuyển 1 Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 2 Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức 3 Xét tuyển chứng chỉ quốc tế 3.1 Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn 3.2 Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT 3.3 Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT 3.4 Xét tuyển chứng chỉ A-level 4 Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT 5 Xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học 5.1 Xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQGHN 5.2 Xét tuyển dự bị đại học 6 Xét tuyển ngành QTKD dành cho các tài năng thể thao 7 Xét tuyển sinh viên quốc tế

Trong đó, các phương thức xét tuyển sớm đặc biệt là xét tuyển Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết quả học bạ kết hợp phỏng vấn đang được nhiều thí sinh quan tâm, đăng ký tìm hiểu.

Đặc biệt năm 2024, thí sinh xét tuyển không phải nộp hồ sơ bản cứng qua đường bưu điện như các năm trước (trừ phương thức 6) mà chỉ cần nộp qua trang web xét tuyển đại học của Nhà trường và Cổng tuyển sinh của ĐHQGHN (xettuyendaihoc.ueb.edu.vn).

Và trong năm nay, dự kiến thí sinh đạt giải tỉnh, thành phố, quốc gia sẽ không thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định chung của ĐHQGHN mà chỉ được cộng điểm vào phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chi tiết về các phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 (dự kiến) các em có thể tham khảo tại: https://ueb.vnu.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/phuong-thuc-va-chi-tieu-du-kien-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2024/34967.

Để được tư vấn các phương thức tuyển sinh sớm, thí sinh và phụ huynh đăng ký tại: https://bit.ly/Dodaihocsom2024.

Ông có lời khuyên gì tới các thí sinh muốn thi vào trường năm nay?

PGS.TS Lê Trung Thành: Năm nay, các thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn trong xét tuyển. Cánh cửa mở ra cho các thí sinh là rất lớn, tuy nhiên thí sinh cần lựa chọn được phương thức ưu thế nhất dựa trên lựa chọn ngành học phù hợp nhất với bản thân đã được xác lập trước đó.

Theo tôi, thí sinh cần so với ngưỡng điểm chuẩn của trường qua các năm. Sau đó, thí sinh nên chia nguyện vọng của mình thành 3 nhóm.

Nhóm 1 là các ngành có dự kiến điểm chuẩn cao hơn số điểm mình đạt được (phòng khi điểm chuẩn các ngành đó giảm). Nhóm 2 là những ngành có mức điểm chuẩn ngang bằng với số điểm mình đạt được. Cuối cùng là nhóm những ngành thấp hơn khả năng của mình.

Mỗi nhóm, thí sinh nên đăng ký 2 – 3 nguyện vọng. Sau đó, thí sinh nên sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Với cách đăng ký như vậy, khả năng trúng tuyển vào trường của thí sinh gần như tuyệt đối.

Ngoài ra, để vào được Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, học sinh 2K6 ngoài học thật tốt trên lớp cũng cần nên có thêm nhiều kỹ năng và hiểu biết ở nhiều lĩnh vực. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam, được đổi mới và cải tiến liên tục để cung cấp cho sinh viên chất lượng đào tạo tốt nhất vì vậy chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón các em học sinh từ khắp mọi miền đất nước đến học tập và trải nghiệm tại đây.

Mọi thông tin chi tiết và cần định hướng về tư vấn chọn ngành, chọn nguyện vọng các em có thể liên hệ trực tiếp:

Hotline: 03.8535.8535/ 0926.992.688/ 0913.486.773

Link đăng ký tư vấn tuyển sinh:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVc2cdryP0QJD4F-zgr7jeWhY4WTEZnIhLc33tummtjgn7CA/viewform

Trân trọng cảm ơn ông!