Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM) trở thành thành viên dự án quốc tế về âm nhạc

SVVN - Mới đây, trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM) vinh dự trở thành thành viên của dự án quốc tế về âm nhạc “VIETNAM Music Universities Spurring – VIETMUS” .

Đây là dự án thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam, do Cơ quan Điều hành Văn hóa và Giáo dục châu Âu (The European Education and Culture Executive Agency - EACEA) thực hiện theo ủy quyền của Ủy ban châu Âu (The European Commission).

Dự án quốc tế về âm nhạc “VIETNAM Music Universities Spurring – VIETMUS” nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng và củng cố các năng lực sáng tạo của giảng viên và sinh viên trong sử dụng kỹ thuật số áp dụng vào chương trình giảng dạy âm nhạc và tạo ra năng lực số mới trong giảng dạy và thực hiện cảnh quan Giáo dục Âm nhạc phổ thông Việt Nam (HME). VIETMUS sẽ góp phần tăng cường các năng lực chính, đặc biệt là kỹ năng chuyển ngành sáng tạo có thể kết nối âm nhạc, hiệu suất, kinh doanh, quốc tế hóa, tác động xã hội và công nghệ.

Dự án VIETMUS có sự tham gia của ba nhạc viện, trường đại học đào tạo nghệ thuật đến từ Ý, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và 6 trường đại học tại Việt Nam, trong đó có trường ĐH An Giang.

Đây được xem là dự án quốc tế đầu tiên dành cho sinh viên nghệ thuật của trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM).