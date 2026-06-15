Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hospital vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, theo quyết định số 372/BYT-GPHN. Đây là cột mốc quan trọng giúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo khối ngành sức khỏe theo mô hình Trường - Viện.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng có tiền thân là Bệnh viện Vạn Phúc, tọa lạc tại Khu đô thị Vạn Phúc. Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế theo tiêu chuẩn FGI của Mỹ, sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với các quận trung tâm và khu vực lân cận. Với tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m2 và quy mô 350 giường bệnh, bệnh viện được đầu tư đồng bộ theo mô hình đa khoa.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế theo tiêu chuẩn FGI của Mỹ.

Hệ thống hạ tầng bao gồm đầy đủ các khối như Khám và điều trị; Khối hỗ trợ chuyên sâu, cùng các khu nội trú và hệ thống phòng phẫu thuật hiện đại, di chuyển một chiều. Đây không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dânz với 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, đặc biệt đầu tư mũi nhọn vào: Ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình, Ung bướu, Sản - Nhi, Thẩm mỹ, Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Dinh dưỡng… mà còn là trung tâm nghiên cứu hiện đại để giảng viên và sinh viên HIU thực hiện các đề tài khoa học, phát triển kỹ thuật y học mới.

GS. TS. BSCKII Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng kiêm Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng là sự khẳng định cho chiến lược đầu tư trọng tâm vào khối ngành Khoa học sức khỏe và các khối ngành ứng dụng khác, gồm Kinh doanh - Công nghệ - Xã hội theo định hướng sức khỏe của HIU. Tại đây, môi trường lâm sàng và các quy trình y tế thực tế đóng vai trò như một giảng đường thứ hai, nơi sinh viên chuyển hóa lý thuyết thành năng lực thực hành.

"Có bệnh viện riêng trong hệ thống, sinh viên được rèn luyện tác phong y khoa chuẩn mực và thấu hiểu trách nhiệm với người bệnh ngay từ những năm đầu. Đây là nền tảng cốt lõi để đào tạo ra những cán bộ y tế giỏi chuyên môn, vững y đức”, GS. TS. BSCKII Phạm Văn Lình nói.

Có bệnh viện, sinh viên HIU được rèn luyện tác phong y khoa chuẩn mực và thấu hiểu trách nhiệm với người bệnh ngay từ những năm đầu.

Để chuẩn bị cho việc vận hành chuyên nghiệp, HIU đã tổ chức các tọa đàm tham vấn chuyên môn với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn của TP. HCM, miền Trung và Tây Nam Bộ. Nhiều nội dung thực tiễn đã được đóng góp nhằm mở ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cho sự phát triển của một bệnh viện đại học, như cách kết nối giữa nhà trường - bệnh viện - giảng viên - bác sĩ và sinh viên; cơ chế phát triển chuyên khoa sâu; hoạt động đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn…

Sự ra đời của bệnh viện giúp HIU chủ động hoàn toàn trong việc phối hợp giữa giảng đường, phòng thực hành và môi trường lâm sàng và là lợi thế đặc biệt cho sinh viên các ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng…