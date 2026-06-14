Trường Đại học ở Đồng Nai gây ấn tượng tại lễ kỷ niệm 20 năm Intel Việt Nam bằng dự án AI nhân văn

SVO - Dự án "Your Voice" – ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính của Trường Đại học Lạc Hồng đã trở thành điểm nhấn tại lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của Intel Products Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít sản phẩm công nghệ được Intel lựa chọn giới thiệu trước các lãnh đạo cấp cao, chuyên gia và đối tác quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Intel Products Việt Nam, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) là một trong số ít cơ sở giáo dục được Intel lựa chọn tham gia triển lãm và giới thiệu các giải pháp công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Intel Products Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, giới thiệu các giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo, trong đó có dự án AI "Your Voice" của Trường Đại học Lạc Hồng.

Tâm điểm tại khu vực triển lãm của nhà trường là dự án "Your Voice" – hệ thống ứng dụng AI hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu dành cho cộng đồng người khiếm thính. Dự án do giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Lạc Hồng nghiên cứu, phát triển.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động của Intel Products Việt Nam, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng công nghệ.

Ông Bùi Xuân Cảnh, giảng viên hướng dẫn dự án cho hay, "Your Voice" từng vượt qua hàng nghìn đối thủ trên toàn cầu để giành danh hiệu Global Winner tại Intel AI Global Impact Festival 2025. Đại diện Intel đánh giá đây là mô hình tiêu biểu cho việc ứng dụng AI nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Gian hàng công nghệ của Trường Đại học Lạc Hồng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Intel Products Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Dự án sử dụng công nghệ học sâu (Deep Learning) và thị giác máy tính để nhận diện, giải mã ngôn ngữ ký hiệu, sau đó chuyển đổi thành văn bản hoặc giọng nói theo thời gian thực với độ chính xác cao. Giải pháp được kỳ vọng góp phần xóa bỏ rào cản giao tiếp, hỗ trợ người khiếm thính tiếp cận thông tin và hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

Dự án "Your Voice" từng giành danh hiệu Global Winner tại Intel AI Global Impact Festival 2025.

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng công nghệ của Trường Đại học Lạc Hồng thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao. Các đại biểu đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống "Your Voice" và đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn cũng như giá trị nhân văn mà dự án mang lại.

Theo đại diện nhà trường, việc được Intel lựa chọn giới thiệu tại sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đào tạo gắn với công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn và tự động hóa. Đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa nhà trường với các tập đoàn công nghệ quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự kiện mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa Trường Đại học Lạc Hồng với các doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số.

Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của Intel Products Việt Nam diễn ra ngày 12-6 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước. Theo Intel, tập đoàn đã đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào Việt Nam và xuất xưởng hơn 4 tỷ sản phẩm trong suốt 20 năm hoạt động.