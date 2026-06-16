Từ mở rộng nguồn lực đến nâng tầm đào tạo ngành Luật tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) không chỉ là bước kiện toàn tổ chức theo chủ trương đổi mới giáo dục đại học, mà còn mở ra cơ hội xây dựng mô hình đào tạo Luật hiện đại, liên ngành và gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Ngày 16/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ công bố Quyết định số 806/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Trường Đại học Khoa học cũng như Đại học Thái Nguyên trong quá trình kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đào tạo. Việc sáp nhập không chỉ thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống giáo dục đại học, mà còn tạo điều kiện để nhà trường phát huy hiệu quả các nguồn lực, mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.

Cụ thể hóa yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hoàn thiện thể chế

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực công lập, việc sắp xếp, tái cơ cấu các cơ sở đào tạo trở thành yêu cầu tất yếu. Đối với ngành Luật, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với quản trị quốc gia, trật tự xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương đổi mới giáo dục đại học, đồng thời tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Lễ công bố quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Sự kiện này cũng phù hợp với tinh thần của Kết luận số 91-KL/TW về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 11-NQ/TW về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, gắn với yêu cầu mới đặt ra từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Ở góc độ phát triển dài hạn, việc sáp nhập không đơn thuần là sự cộng gộp về tổ chức hay quy mô đào tạo. Quan trọng hơn, đây là cơ hội hình thành một không gian học thuật mới, nơi lĩnh vực pháp luật được đặt trong môi trường đại học đa ngành, có điều kiện kết nối chặt chẽ với khoa học công nghệ, kinh tế số, sở hữu trí tuệ, quản trị công, môi trường và hội nhập quốc tế.

Đào tạo Luật trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trường Cao đẳng Luật miền Bắc là cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp, có kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn pháp luật. Khi sáp nhập vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), nguồn lực này sẽ được kế thừa và phát triển trên nền tảng của một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, có thế mạnh về khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn.

Đây là điều kiện thuận lợi để đào tạo ngành Luật theo hướng hiện đại, liên ngành và gắn với nhu cầu của xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, các vấn đề pháp lý không còn tách rời đời sống công nghệ, dữ liệu, kinh tế số, môi trường, sở hữu trí tuệ và hoạt động của doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, thương mại điện tử, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học cùng các mô hình kinh doanh mới đều đòi hỏi một hành lang pháp lý phù hợp.

Vì vậy, nguồn nhân lực pháp luật trong giai đoạn mới không chỉ cần nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải hiểu bối cảnh vận hành của khoa học công nghệ, thị trường, doanh nghiệp và quản trị xã hội. Sinh viên ngành Luật tại Trường Đại học Khoa học có cơ hội tiếp cận các lĩnh vực bổ trợ như công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, môi trường, truyền thông, quản lý, ngôn ngữ và khoa học xã hội. Đây là lợi thế để hình thành tư duy pháp lý rộng mở, khả năng phân tích vấn đề đa chiều và năng lực thích ứng với thị trường lao động hiện đại.

Đặc biệt, trong nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành tài sản chiến lược của doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và quốc gia. Các kết quả nghiên cứu, sáng chế, phần mềm, dữ liệu, sản phẩm công nghệ, tài liệu giảng dạy và mô hình đổi mới sáng tạo đều cần được nhận diện, bảo hộ, quản trị và khai thác một cách hợp pháp. Đây là không gian quan trọng để ngành Luật phát huy vai trò trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ.

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) có lợi thế phát triển ngành Luật theo hướng liên ngành, gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nâng cao chất lượng đào tạo và gắn với nhu cầu phát triển vùng

Sau sáp nhập, Trường Đại học Khoa học có điều kiện phát huy nguồn lực học thuật hiện có để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật. Với đội ngũ phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, nhà trường có thể triển khai mô hình cố vấn học thuật liên ngành, kết nối giảng viên luật với các chuyên gia về công nghệ, môi trường, xã hội học, quản lý, kinh tế và chính sách công.

Cách tiếp cận này góp phần chuẩn hóa đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo và phát triển các hướng nghiên cứu mới. Sinh viên ngành Luật không chỉ được học tập trên giảng đường mà còn có cơ hội tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu, hoạt động đánh giá tác động chính sách, tư vấn pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và phục vụ cộng đồng.

Trong định hướng phát triển sau sáp nhập, đào tạo pháp luật tại Trường Đại học Khoa học có thể tập trung vào ba nhóm nhu cầu lớn. Thứ nhất, phục vụ phát triển kinh tế số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực như luật kinh tế số, pháp luật về an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hợp đồng công nghệ và quản trị rủi ro pháp lý đang trở thành nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Thứ hai, phục vụ quản trị công và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao sẽ bổ sung cho hệ thống chính trị, các cơ quan tư pháp, hành chính công và chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ am hiểu pháp luật, có tư duy quản trị hiện đại và năng lực công nghệ ngày càng trở nên cần thiết. Thứ ba, phục vụ nghiên cứu chính sách và giải quyết các vấn đề đặc thù của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Đây là khu vực có nhiều đặc điểm riêng về dân tộc, văn hóa, tài nguyên, đất đai, môi trường và các thách thức an ninh phi truyền thống. Việc kết hợp khoa học pháp lý với khoa học xã hội, nhân học, quản lý tài nguyên và môi trường sẽ góp phần hình thành các hướng nghiên cứu, tư vấn chính sách có giá trị thực tiễn, phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển của địa phương và toàn vùng.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tham gia và đạt thành tích cao tại cuộc thi tìm hiểu pháp luật, góp phần khẳng định định hướng đào tạo ngành Luật gắn với thực tiễn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Từ mở rộng quy mô đến chuyển biến về chất lượng

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm mới đối với nhà trường trong giai đoạn tới. Trách nhiệm đó không chỉ dừng lại ở việc ổn định tổ chức, bảo đảm quyền lợi của người học, cán bộ, giảng viên và người lao động, mà còn là phát huy hiệu quả các nguồn lực sau sáp nhập; đổi mới chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ; mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường kết nối với địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan tư pháp và tổ chức xã hội.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, nhu cầu về đội ngũ nhân lực pháp luật có tư duy liên ngành, hiểu biết công nghệ, am hiểu sở hữu trí tuệ, có bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội ngày càng trở nên cấp thiết.

Từ dấu mốc sáp nhập này, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) có thêm nền tảng để kiến tạo mô hình đào tạo ngành Luật theo hướng hiện đại, thực tiễn và hội nhập. Đây không chỉ là sự mở rộng về nguồn lực và quy mô, mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; qua đó đóng góp tích cực vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước.