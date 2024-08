Từ 'bản sao Sulli' đến hiện tượng showbiz Hàn Quốc, Kim Bo Ra lần nữa chứng minh điều đó qua 'Black Out'

SVVN - Kim Bo Ra chia sẻ về bộ phim kinh dị tội phạm sắp tới 'Black Out'.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết bí ẩn bán chạy nhất của Đức, Snow White Must Die, Black Out là một bộ phim tâm lý tội phạm kinh dị, kể câu chuyện của Go Jung Woo (Byun Yo Han), một chàng trai trẻ bị buộc tội giết người trong một vụ án bí ẩn. Không có xác chết nào được tìm thấy. 11 năm sau, anh dấn thân vào cuộc hành trình khám phá sự thật về ngày định mệnh đó.

Kim Bo Ra sẽ vào vai Ha Seol, một người mới đến quê hương của Go Jung Woo, thành phố Mucheon. Ha Seol ngạc nhiên và thích thú khi biết rằng một trong những đồng nghiệp của cô tại nhà hàng nơi cô làm việc bán thời gian có một cậu con trai là một kẻ sát nhân bị kết án. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cô bắt đầu điều tra các vụ giết người từ 11 năm trước và với tư cách là một người ngoài cuộc, quan điểm khách quan của cô cuối cùng đã giúp Go Jung Woo tự mình tìm kiếm sự thật.

Kim Bo Ra, người được biết đến là một fan cuồng của các bộ phim truyền hình điều tra tội phạm, nhớ lại: “Vì tôi thường xem các chương trình liên quan đến điều tra tội phạm nên tôi cảm thấy có mối liên hệ ngay lập tức với dự án khi nhận được lời đề nghị”. Cô nói thêm: “Tôi bị thu hút bởi nhân vật của cô ấy, người nhìn nhận các sự việc một cách khách quan hơn và tò mò về chúng một cách tự nhiên. Khi sống ở một ngôi làng nông thôn, thói quen đào sâu mọi chuyện mỗi khi nghi ngờ của Ha Seol khiến tôi thấy cô ấy là một 'người bận rộn dễ thương'. Tính cách ấm áp, đối xử tử tế với mọi người trong làng và không hề thiên vị, sự sẵn lòng giúp đỡ những người mà cô ấy thậm chí không quen biết đã để lại cho tôi một ấn tượng rất ấm áp”.

Ha Seol là nhân vật tự do, lái chiếc xe tay ga của mình đi khắp nơi, ngay cả khi cả làng trở nên căng thẳng và nghi ngờ lẫn nhau sau sự trở lại đột ngột của Go Jung Woo. Nhận xét về tính cách vô tư của nhân vật, Kim Bo Ra chia sẻ: “Vì Ha Seol có tinh thần tự do, giống như một con mèo đi thong thả qua bãi mìn nên tôi cảm thấy điều quan trọng là cô ấy phải tương tác với dân làng mà không có bất kỳ thành kiến ​​nào”. Cô giải thích rằng vì lý do này mà cô không nghiên cứu sâu về câu chuyện hoặc hoàn cảnh của các nhân vật khác trong phim.