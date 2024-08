Màn diễn xuất cuối cùng của Lee Sun Kyun trong 'Land of Happiness' để lại ấn tượng sâu sắc

SVVN - Đây là đoạn credit cuối phim 'Land of Happiness' ra rạp ngày 14/8. Vai diễn cuối cùng của Lee Sun-kyun là Park Tae Joo.

Land of Happiness (đạo diễn Choo Chang Min) kể câu chuyện về Park Tae Joo (do Lee Sun-kyun thủ vai), người dính líu đến vụ ám sát tổng thống vào ngày 26/10/1979, do lệnh của Tổng thống. Cấp trên của anh và luật sư Jung In Hoo (do Jo Jung Suk thủ vai), người đảm nhận vụ án, lao vào một trong những phiên tòa chính trị khét tiếng nhất Hàn Quốc.

Tiếp nối Project Silence ra mắt vào tháng trước, tác phẩm để lại này của cố diễn viên đã khiến các đồng nghiệp vô cùng xúc động, không giấu được sự tiếc nuối.

Yoo Jae Myung, Jeon Bae Soo, Song Young Kyu và Choi Won Young cũng hồi tưởng về Lee Sun Kyun, mô tả anh là "một người ấm áp", "cố chấp và có vẻ thờ ơ, nhưng là người luôn quan tâm đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội", "một người bạn để lại ấn tượng sâu sắc” và “một người tốt mà tôi rất vinh dự được làm việc cùng”. Đạo diễn Choo Chang Min bộc lộ niềm tự hào và nỗi buồn khi nhớ lại màn trình diễn cuối cùng của Lee Sun Kyun: “Khi xem phim, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đã mất đi một diễn viên tuyệt vời đến mức nào”.

Khi bạn quan sát Park Tae Joo, từ thái độ lo lắng của anh ấy vào ngày xảy ra vụ việc cho đến việc lặng lẽ ghi lại cảnh những đứa con đang ngủ trên vai người vợ đang bị 'sốc', tất cả những cảm xúc mà Lee Sun Kyun muốn truyền tải đều được thể hiện qua. Ngược lại với Jo Jung Suk, người có nhiều lời thoại, tài năng thực sự của Lee Sun Kyun tỏa sáng trong Land of Happiness, nơi nét mặt quan trọng hơn lời thoại. Mặc dù Park Tae Joo có vẻ không quan tâm đến sự sống còn của chính mình và dường như đã từ bỏ mọi thứ, nhưng anh vẫn liên tục hồi tưởng lại ngày hôm đó hằng đêm, dày vò bởi cảm giác tội lỗi và nỗi thống khổ khôn tả. Chiều sâu cảm xúc bị kiềm chế của Lee Sun Kyun đã thể hiện một cách xuất sắc những cảm xúc này.

Mối quan hệ giữa các nhân vật của Lee Sun Kyun và Jo Jung Suk bắt đầu bằng sự ngờ vực và thất vọng lẫn nhau nhưng dần dần trở nên sâu sắc hơn. Tuy nhiên, khi 'phản ứng hóa học' ngày càng mãnh liệt và cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì cái kết tất yếu mà ai cũng phải chấp nhận đã đến khiến nó càng thêm thấm thía.