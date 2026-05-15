Từ cậu bé nông thôn đến bản lĩnh MC song ngữ tại Học viện Ngoại giao

SVO - Từ một nam sinh nhút nhát đến gương mặt nổi bật tại các cuộc thi tài năng, hành trình của Nguyễn Duy Đại là lời khẳng định về sức mạnh của sự dấn thân. Thay vì đứng trong bóng tối của sự tự ti, Đại chọn cầm mic để kết nối thế giới và hiện thực hóa đam mê bằng hành động quyết liệt.

Bản lĩnh xuất phát từ sự tự công nhận bản thân

Nguyễn Duy Đại (sinh năm 2004, Hưng Yên) là một trong những gương mặt nổi bật của khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao (DAV), với bảng thành tích ấn tượng từ học thuật đến kỹ năng. Không chỉ sở hữu GPA xuất sắc, IELTS 7.5 và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", Đại còn khẳng định bản lĩnh qua hàng loạt giải thưởng như Quán quân cuộc thi Tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, Á quân 'The E-Face 2024' và 'E-Talent 2023' hay 'Top 12 Light - Up 2024'. Với kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình lớn như 'DAV Open Simulation 2025' hay vai trò diễn giả, đại sứ truyền thông cho hơn 15 sự kiện, Đại hiện là một trong những MC song ngữ trẻ đầy triển vọng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau phong thái tự tin và hàng loạt cột mốc rực rỡ ấy, chàng trai này từng có một khởi đầu đầy xáo trộn và không ít lần cảm thấy chông chênh khi mới bước chân vào giảng đường đại học.

Nguyễn Duy Đại (22 tuổi), sinh viên năm cuối khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao, hiện là gương mặt MC song ngữ triển vọng, với bảng thành tích ấn tượng. (Ảnh: NVCC)

Dù đã có kinh nghiệm cầm mic từ những năm còn là học sinh THPT tại quê nhà, nhưng cú "chạm ngõ" với môi trường đại học đã khiến Đại không khỏi choáng ngợp. Khi xung quanh là những người bạn tài năng, những anh chị khóa trên rất chuyên nghiệp, Đại thừa nhận, anh đã từng rơi vào trạng thái hoang mang: "Mình thấy bản thân kém cỏi và nhút nhát biết bao nên dần thu mình lại, tự ti và bỏ lỡ thật nhiều cơ hội cầm mic chỉ vì nỗi sợ mình chưa đủ giỏi", Đại tâm sự.

Bước ngoặt thay đổi suy nghĩ của Đại bắt đầu khi anh tham gia CLB Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Trong suốt 2 năm gắn bó, việc đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các sự kiện của câu lạc bộ đã giúp Đại tìm lại được niềm đam mê. Từ những lần dẫn dắt này, Đại nhận ra bản thân phù hợp với những công việc thiên về giao tiếp, kết nối và mong muốn phát triển sự nghiệp theo con đường MC song ngữ, thay vì những công việc văn phòng ngoại giao đơn thuần.

Với Duy Đại, mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu là một lần anh chiến thắng sự tự ti của quá khứ để sống trọn vẹn với đam mê và hoài bão của hiện tại. (Ảnh: NVCC)

Trên hành trình xây dựng sự nghiệp, Duy Đại luôn coi câu nói của nhà hoạt động nhân quyền Mỹ John Lewis là kim chỉ nam: “If not now, then when? If not us, then who?” (Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải chúng ta thì là ai?). Với Đại, châm ngôn này không chỉ là lý thuyết mà còn là nguồn động lực thôi thúc anh phải bắt tay vào hành động ngay lập tức. Đại tin rằng, mọi đam mê hay hoài bão lớn lao không tự nhiên mà có, chúng đều khởi nguồn từ việc chúng ta dám bắt đầu một cách nhiệt huyết với những cơ hội mới mẻ ngay ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, Duy Đại còn khẳng định năng lực học tập vượt trội khi xuất sắc giành học bổng Reamey trong hai năm liên tiếp. (Ảnh: NVCC)

Lợi thế từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp

Nhiều người thường cho rằng, nghề MC thiên về kỹ năng biểu diễn, còn kiến thức ngoại giao thiên về tư duy lý luận. Tuy nhiên, với Duy Đại, hai yếu tố này có sự giao thoa mật thiết. Nam sinh quan niệm, một người dẫn chương trình giỏi không chỉ cần ngoại hình sáng hay giọng nói truyền cảm, mà quan trọng hơn là bộ tư duy nhanh nhạy và kiến thức xã hội sâu sắc.

Tại Học viện Ngoại giao, Đại được rèn luyện các kỹ năng như thuyết trình trước đám đông, đàm phán và tư duy phản biện. Những kiến thức về chính trị, xã hội và tiếng Anh chuyên ngành trở thành nền tảng vững chắc để Đại tự tin xử lý các nội dung khó trên sân khấu. Đối với Đại, mỗi lần dẫn chương trình là một lần bạn vận dụng những gì đã học trên giảng đường vào thực tế. Sự chỉn chu trong từng lời dẫn, sự chuyên nghiệp trong thái độ làm việc chính là cách Đại khẳng định bản sắc riêng của mình giữa nhiều MC trẻ hiện nay.

Khoảnh khắc tự hào của Duy Đại và các thành viên khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh 2025, do Học viện Ngoại giao tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Dù chưa tham gia các cuộc thi chuyên biệt về nghề MC, nhưng Duy Đại đã gặt hái được những thành tích đáng chú ý tại các sân chơi tài năng như Á quân 'E-Talent 2023' và 'The E-Face 2024'. Tại 'E-Talent', lần đầu tiên Đại dám đứng trên sân khấu lớn để kể về hành trình trưởng thành của một cậu bé nông thôn. Trải nghiệm đó giúp anh hiểu được giá trị của việc dám công nhận bản thân và dùng tài năng để kết nối với khán giả. Đến với 'The E-Face', áp lực càng lớn hơn khi Đại phải thể hiện tư duy và khả năng ứng xử để xứng đáng với vai trò là đại sứ sinh viên khoa Tiếng Anh. Những cuộc thi này không chỉ mang lại danh hiệu mà còn là bệ phóng giúp Đại rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Qua đó, mọi người nhớ đến Duy Đại là một sinh viên năng động, nhiệt huyết, có tư duy sâu sắc và luôn nỗ lực hoàn thiện mình.

Phần thi Hùng biện ấn tượng của Duy Đại tại 'The E-Face 2024' là hành trình đưa bạn trở thành một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của sinh viên khoa Tiếng Anh. (Ảnh: NVCC)

Đừng chỉ ước mơ, hãy hành động

Vừa phải duy trì việc học và đạt học bổng, vừa tham gia tích cực các câu lạc bộ và đi làm MC, diễn giả, Duy Đại thừa nhận, đôi khi, anh cảm thấy hơi tham lam khi muốn làm tất cả mọi thứ. Có những thời điểm, Đại rơi vào trạng thái kiệt sức vì lịch trình dày đặc và áp lực từ sự thành công của bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, chưa bao giờ Đại có ý định từ bỏ. Cách anh giải quyết stress là nhìn vào lý do mình bắt đầu và những mục tiêu trong tương lai. Đại quan niệm rằng, mỗi người có một xuất phát điểm và mục tiêu sống khác nhau, chỉ cần mình thấy hạnh phúc với những quyết định hiện tại là đủ. Thay vì để áp lực làm hao mòn năng lượng, Đại coi việc cầm mic là cách để nạp lại hứng khởi sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Sự ưu tiên thời gian hợp lý và lòng đam mê đã giúp bạn cân bằng được các vai trò khác nhau một cách suôn sẻ.

Ánh đèn sân khấu và sự kết nối với khán giả là nguồn sức mạnh giúp chàng sinh viên Ngoại giao luôn duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết trên hành trình theo đuổi đam mê. (Ảnh: NVCC)

Đằng sau những thành tích nổi bật, Duy Đại luôn dành sự biết ơn sâu sắc đến gia đình. Với bạn, bố mẹ và bạn bè luôn là những người ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của mình. Sự đồng hành đó giúp Đại không bao giờ cảm thấy đơn độc và luôn có nơi để tìm về mỗi khi mệt mỏi.

Gửi tới thông điệp dành cho những bạn sinh viên đang loay hoay tìm kiếm ước mơ, Đại chia sẻ về phương châm sống mà anh tâm đắc: "Don’t dream it, be it" (Đừng chỉ ước mơ, hãy thực hiện nó). Đại tin rằng, ước mơ sẽ được hiện thực hóa thông qua việc trải nghiệm thực tế. Duy Đại khuyến khích các bạn trẻ hãy cứ thử sức với những điều mình thấy thú vị. Dù kết quả tốt hay chưa tốt, những bài học rút ra từ trải nghiệm thực tế luôn là hành trang quý giá nhất cho hành trình tương lai.