Cô 'Sinh viên 5 tốt' và hành trình bứt phá trong cuộc đua 'hồ sơ trải nghiệm'

SVO - Lê Thanh Ngân (năm thứ tư, ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Ngoại ngữ Du lịch, ĐH Công nghiệp Hà Nội) sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ấn tượng: Học bổng toàn phần với GPA 4.0, giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trường, cùng hàng loạt hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ và các cuộc thi học thuật. Tuy nhiên, phía sau những thành tích ấy không chỉ là câu chuyện của một sinh viên năng nổ mà còn là hành trình thử thật nhiều để hiểu bản thân muốn gì, giữa môi trường mà thành tích dần trở thành một 'lợi thế cạnh tranh' của người trẻ.

Tìm ra phiên bản tốt hơn của chính mình

Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, ban đầu chỉ là một lựa chọn dự phòng của Thanh Ngân. “Lúc đầu, mình nghĩ, ngành này chỉ là phương án backup thôi, nhưng cuối cùng lại là nơi giữ mình ở lại”, Ngân chia sẻ. Điều khiến Thanh Ngân gắn bó với ngành không đơn thuần nằm ở chương trình học mà còn đến từ cảm giác được thuộc về trong một môi trường năng động, nơi Ngân có cơ hội giao tiếp, đi nhiều và thể hiện năng lượng của bản thân. Sau khi bước vào đại học, Thanh Ngân gần như liên tục xuất hiện trong các hoạt động, từ tham gia câu lạc bộ, tình nguyện, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi học thuật.

Năm 2023, Thanh Ngân giành giải Nhì Chung kết cuộc thi English Speaking Contest tại Trường ĐH Mở Hà Nội, với chủ đề xoay quanh “Kỹ năng lãnh đạo”. Trong phần tranh biện, Thanh Ngân cùng đồng đội tập trung khai thác vai trò của người lãnh đạo trong việc kết nối tập thể, tạo động lực và thích nghi với những thay đổi trong môi trường hiện đại.

Đối với Thanh Ngân, thử thách lớn nhất không nằm ở nội dung tranh luận mà là việc phải sử dụng tiếng Anh để trình bày quan điểm cá nhân trước đám đông. “Lúc đó, mình khá lo vì sợ mình mắc lỗi khi nói bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ”, Ngân chia sẻ. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị và làm việc nhóm liên tục đã giúp Thanh Ngân trở nên tự tin hơn, đồng thời rèn luyện khả năng phản xạ, giao tiếp và phối hợp tập thể. Với Ngân, giá trị lớn nhất sau cuộc thi không đơn giản chỉ là giải thưởng mà còn là cơ hội được cọ xát, học hỏi và trưởng thành hơn cùng đồng đội.

Thanh Ngân (ngoài cùng, bên phải) và nhóm nhận giải Nhì Chung kết 'English Speaking Contest' tại Trường ĐH Mở Hà Nội.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình hoạt động của Thanh Ngân là việc lọt Top 5 đội thi xuất sắc nhất tại cuộc thi SHEntrpreneur Incubator 2024, đồng thời giành giải thưởng “Đội thi được yêu thích nhất”. Đây là chương trình vườn ươm khởi nghiệp dành cho nữ giới, hướng đến việc hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Với Thanh Ngân, cuộc thi không chỉ là cơ hội thử sức ở một lĩnh vực mới mà còn giúp Ngân rèn luyện tư duy làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và khả năng thích nghi với áp lực trong quá trình phát triển dự án. Từ việc xây dựng ý tưởng, hoàn thiện mô hình đến trình bày trước hội đồng đánh giá, Thanh Ngân cho biết, cô học được nhiều hơn về tính chủ động, khả năng sáng tạo, cũng như cách phối hợp cùng tập thể để biến ý tưởng thành một sản phẩm có tính thực tiễn.

Thanh Ngân nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp tại HaUI.

Thanh Ngân tham gia bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thanh Ngân nhận khen thưởng 'Sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trường.

Thanh Ngân nhận khen thưởng xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong số nhiều thành tích đạt được, điều khiến Thanh Ngân tự hào nhất là giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, năm 2025. Trước đó một năm, Ngân từng thất vọng với giải Khuyến khích ở lần đầu tham gia. “Năm đầu tiên làm nghiên cứu khoa học, mình không hài lòng với kết quả lắm nên vẫn còn tiếc nuối. Vì thế, mình quyết định thử lại một lần nữa với một hướng đi khác”, Ngân chia sẻ. Chính lần “phục thù bản thân” ấy khiến Ngân nhận ra, giá trị lớn nhất mà mình có được không nằm ở danh hiệu mà ở sự trưởng thành sau từng trải nghiệm. “Từ tất cả những thành tựu và thất bại, sau cùng, mình trở thành một ‘mình’ đáng tự hào hơn rất nhiều”, Ngân chia sẻ. Không chỉ nghiên cứu khoa học, Thanh Ngân còn tham gia nhiều hoạt động khác như các chương trình tình nguyện, các phong trào hay hoạt động giao lưu quốc tế. Với Ngân, những trải nghiệm đó giúp cô mạnh dạn hơn, tự tin hơn và học được cách giao tiếp với nhiều kiểu người khác nhau, điều đặc biệt cần thiết trong ngành dịch vụ.

Thanh Ngân tham gia bảo vệ đề tài NCKH 2025.

Thanh Ngân nhận giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Cuộc chạy đua mang tên “hồ sơ trải nghiệm”

Từng là Bí thư Chi đoàn, thành viên nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm, đồng thời liên tục tham gia các sân chơi học thuật, Ngân cho rằng, việc tích cực trải nghiệm không hoàn toàn xuất phát từ áp lực thành tích mà đến từ mong muốn được khẳng định bản thân. “Mình có cảm giác ganh đua và muốn thể hiện bản thân, nên không muốn 4 năm đại học của mình trôi qua mà không ai biết đến”, Ngân chia sẻ.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sinh viên chủ động xây dựng “hồ sơ trải nghiệm” để tạo lợi thế cạnh tranh, câu chuyện của Thanh Ngân phần nào phản ánh rõ tâm lý của người trẻ hiện nay: Học tập thôi là chưa đủ mà còn phải liên tục trải nghiệm, tích lũy kỹ năng và tạo dấu ấn cá nhân.

Hiện tại, Thanh Ngân đang làm công việc điều hành tour, đúng với chuyên ngành theo học. Tuy nhiên, Ngân cho biết, môi trường thực tế khác khá nhiều so với tưởng tượng trước đó: “Đi làm lúc đầu cứ như mình đang học một lớp mới vậy”. Từ xử lý công việc, làm việc với nhà cung cấp, đến thích nghi với quy trình thực tế, mọi thứ đều là trải nghiệm mới. Theo Thanh Ngân, điều lớn nhất Ngân tích lũy được từ những năm tháng tham gia hoạt động là sự mạnh dạn: “Mình chỉ biết là mình dám nghĩ, dám hỏi, dám nói”. Dẫu vậy, công việc trong ngành dịch vụ cũng khiến Ngân gặp không ít áp lực về thời gian, khi nhiều ngày phải làm việc kéo dài từ sáng đến tối. Khác với suy nghĩ ban đầu về một công việc văn phòng “khá nhàn”, Thanh Ngân dần hiểu rằng, ngành dịch vụ đòi hỏi sự linh hoạt rất lớn, cả về thời gian lẫn khả năng xử lý tình huống.

Thanh Ngân (trái) tham Hội thảo quốc tế về Đổi mới và Quản lý Du lịch 2026.

​Thanh Ngân tham gia trình bày đề tài nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế về Đổi mới và Quản lý Du lịch.

Dù sở hữu một hồ sơ nổi bật, Thanh Ngân cho biết, cô vẫn chưa có một “công việc mơ ước” cụ thể. Thay vì đặt nặng một đích đến rõ ràng, Ngân quan tâm nhiều hơn tới môi trường làm việc phù hợp với tính cách và năng lực của mình.

Chính vì chưa xác định rõ hướng đi nên Thanh Ngân lựa chọn thử nhiều trải nghiệm để hiểu bản thân hơn: “Theo mình thì nên tích lũy thành tích trước, vì khi thử nhiều thứ, mình sẽ dần hiểu mình muốn gì”. Tuy nhiên, Ngân cũng từng trải qua giai đoạn quá tải khi tham gia quá nhiều hoạt động cùng lúc và nhận ra bản thân cần có khoảng nghỉ thay vì liên tục chạy theo guồng hoạt động. Với Thanh Ngân, trải nghiệm không chỉ là cách tạo lợi thế cho tương lai mà còn là hành trình để hiểu rõ chính mình.

Thanh Ngân tham gia hành trình 'Sinh viên làm theo lời Bác' tại Cao Bằng.

Trong bối cảnh hiện nay, thành tích không còn đơn thuần phản ánh kết quả học tập mà dần trở thành một cách để sinh viên tạo lợi thế cho bản thân. GPA, học bổng, hoạt động ngoại khóa hay các cuộc thi học thuật đều được nhiều người xem như những yếu tố giúp mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sau khi ra trường.

Với không ít sinh viên, quãng thời gian đại học vì thế cũng không chỉ xoay quanh việc học trên giảng đường mà còn là quá trình tích lũy trải nghiệm, kỹ năng và các dấu ấn cá nhân. Đi cùng với đó là cảm giác phải liên tục tham gia, liên tục thử sức để không bị chậm lại so với những người xung quanh.

Câu chuyện của Thanh Ngân phần nào cho thấy tâm lý phổ biến của nhiều bạn trẻ hiện nay: Trải nghiệm nhiều không chỉ để có thêm thành tích mà còn là cách để hiểu bản thân phù hợp với điều gì giữa rất nhiều lựa chọn phía trước.

