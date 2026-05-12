Tân Hoa khôi 'Hương sắc Đại Nam 2026' và hành trình 'phá kén' đầy cảm hứng

SVO - Ít ai biết rằng, trước khi chạm tay tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi ,Hương sắc Đại Nam 2026', Hoàng Ngọc Huyền từng là cô gái mang trong mình rất nhiều hoài nghi về bản thân. Hành trình đi từ những áp lực vô hình, sự thiếu tự tin, cho đến khoảnh khắc đăng quang không chỉ là câu chuyện của một danh hiệu, mà còn là hành trình trưởng thành của một người trẻ dám bước ra khỏi giới hạn an toàn để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Những hoài nghi phía sau hình ảnh một cô gái năng động

Trước khi trở thành Tân Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026, Ngọc Huyền từng trải qua những khoảng thời gian thiếu tự tin về năng lực của bản thân. Dù là người năng động, thường xuyên tham gia nhiều hoạt động và có cơ hội trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau, nhưng bên trong cô gái trẻ ấy vẫn tồn tại những nỗi băn khoăn rất thật của tuổi trẻ. Có những thời điểm, Ngọc Huyền tự hỏi, liệu mình đã đủ tốt để bước vào những sân chơi lớn hơn hay chưa, liệu bản thân có đủ khả năng để làm được nhiều điều hơn những gì mình từng nghĩ.

Hoàng Ngọc Huyền đang là sinh viên năm cuối, ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing tại Trường ĐH Đại Nam.

Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, điều khiến cô nhớ nhất không phải là áp lực hay những lần mệt mỏi, mà chính là cảm giác luôn muốn hoàn thiện bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Với Ngọc Huyền, nếu chỉ dừng lại ở suy nghĩ “mình đã ổn rồi” thì rất dễ tự giới hạn khả năng của chính mình. Cũng vì thế mà cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, cho bản thân cơ hội thử sức ở những hành trình mới và Hương sắc Đại Nam 2026 chính là một trong những quyết định mang tính bước ngoặt ấy.

Hành trình vượt qua giới hạn của bản thân

Trong suốt hành trình tại Hương sắc Đại Nam 2026, điều khiến Hoàng Ngọc Huyền áp lực nhất không nằm ở bất kỳ phần thi nào, mà là việc phải đối diện với chính những giới hạn trong suy nghĩ của bản thân. Giữa môi trường có nhiều gương mặt nổi bật, tài năng và tự tin, cô từng có những khoảng thời gian lo lắng rằng mình chưa thể hiện đủ tốt, thậm chí nhiều lần hoài nghi về khả năng của mình.

Cô nàng rạng rỡ cùng các em nhỏ trong chuyến thiện nguyện tại Thông Nguyên, Hà Giang.

Thế nhưng, thay vì để những cảm xúc tiêu cực kéo mình lùi lại, Ngọc Huyền lựa chọn bước tiếp. Cô học cách đối diện với áp lực, học cách vượt qua nỗi sợ bị đánh giá và dần trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi vòng thi. Với cô, hành trình ấy không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, mà giống như một bước trưởng thành thực sự của tuổi trẻ.

Ngọc Huyền chia sẻ, 'Hương sắc Đại Nam' là nơi cô dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Khoảnh khắc khiến Ngọc Huyền nhận ra bản thân đang thay đổi, chính là khi cô có thể đứng trên sân khấu với tâm thế tự tin hơn, thoải mái thể hiện bản thân mà không còn quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Đó cũng là lúc cô hiểu rằng, điều quý giá nhất mình nhận được sau cuộc thi không chỉ là kết quả, mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và cách nhìn nhận về bản thân mình.

Ngọc Huyền thướt tha cùng tà áo dài Việt Nam trong chung kết 'Hương sắc Đại Nam 2026'.

Khoảnh khắc đăng quang và sự ghi nhận cho những nỗ lực âm thầm

Giây phút được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Hương sắc Đại Nam 2026 là khoảnh khắc mà Ngọc Huyền cho biết, cô sẽ luôn nhớ trong hành trình tuổi trẻ của mình. Nhưng khác với những gì nhiều người nghĩ về cảm xúc chiến thắng, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô lại là sự biết ơn.

Điều mà Ngọc Huyền học được nhiều nhất thông qua chương trình là sự trưởng thành và sự yêu thương.

Ngọc Huyền cho biết, cô biết ơn hành trình mà mình đã đi qua, biết ơn những cơ hội đã đến và đặc biệt là những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng cô trong suốt quãng thời gian tham gia cuộc thi. Đối với cô, chiếc vương miện không chỉ là một danh hiệu, mà còn giống như sự ghi nhận cho tất cả những nỗ lực âm thầm mà trước đó có thể không ai nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô gái từng mang trong mình nhiều hoài nghi về bản thân. Nó khiến Ngọc Huyền nhận ra rằng, chỉ cần không ngừng cố gắng và luôn muốn hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, bất kỳ ai cũng có thể vượt qua giới hạn cũ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Ngọc Huyền cảm thấy biết ơn những gì đã trải qua trong chương trình.

Lan tỏa hình ảnh của một thế hệ sinh viên bản lĩnh

Sau hành trình từ một cô gái từng thiếu tự tin đến ngôi vị Hoa khôi, điều Ngọc Huyền mong muốn lan tỏa không chỉ dừng lại ở hình ảnh của một người đẹp đội vương miện. Với cô, giá trị lớn hơn nằm ở câu chuyện về sự thay đổi của một người trẻ dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

Thông qua cuộc thi, Ngọc Huyền nhận ra rằng, chỉ cần không ngừng cố gắng thì bất kỳ ai cũng sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ngọc Huyền cho rằng, việc từng hoài nghi bản thân không phải là điều đáng sợ, bởi đó là cảm xúc rất thật mà nhiều người trẻ đều từng trải qua trong hành trình trưởng thành. Theo cô, điều quan trọng không nằm ở việc mỗi người bắt đầu từ đâu, mà là có đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử sức và không ngừng hoàn thiện.

Thông qua danh hiệu Tân Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026, Hoàng Ngọc Huyền mong muốn lan tỏa hình ảnh của một thế hệ sinh viên hiện đại, không chỉ tự tin mà còn có định hướng, có trách nhiệm với bản thân và luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Với cô, đó mới là vẻ đẹp ý nghĩa và bền vững nhất của tuổi trẻ.

(Ảnh: NVCC)