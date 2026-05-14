Hành trình rèn luyện của nữ sinh ngành Luật: Học để hiểu, làm để trưởng thành

SVO - Nguyễn Lê Vy (sinh năm 2006, lớp Luật 66, Khoa Luật, ĐH Kinh tế Quốc dân) gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật khi duy trì GPA 3,74/4,0 và liên tiếp đạt kết quả cao các học kỳ. Cô là tác giả bài viết học thuật về quyền phụ nữ và trẻ em, từng tham gia nhiều cuộc thi học thuật như 'Spirit of Law, Soul of Law', đồng thời giữ vai trò Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Liên chi Hội và được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên.

Áp lực học bổng giúp giữ được sự kỷ luật

Sinh ra và lớn lên tại một huyện miền Trung còn nhiều khó khăn, với Lê Vy, hành trình theo đuổi ngành Luật không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích mà còn được vun đắp từ gia đình và những trải nghiệm trưởng thành sớm.

Cô cho biết, cơ duyên đến với ngành Luật bắt nguồn từ bố - người từng học Luật và làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Qua những lần quan sát công việc của bố và lắng nghe các câu chuyện pháp luật trong đời sống, nữ sinh dần hình thành sự yêu thích với ngành học này.

Lớn lên giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung với gió Lào, mưa lũ kéo dài, Lê Vy sớm nhận ra giá trị của tri thức và xem học tập là con đường thay đổi cuộc sống. Sau quá trình tìm hiểu cùng với sự ủng hộ đến từ gia đình, nữ sinh lựa chọn Khoa Luật - ĐH Kinh tế Quốc dân bởi môi trường năng động, chương trình đào tạo gắn thực tiễn và nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên.

Trong học tập, cô không đặt nặng phương pháp đặc biệt mà chú trọng hiểu bản chất vấn đề. Ngoài giờ học trên lớp, nữ sinh chủ động tự học, tìm tài liệu, trao đổi với thầy cô, bạn bè để củng cố kiến thức và tránh học dồn trước kỳ thi.

Với Lê Vy, học bổng Khuyến khích học tập không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực mà còn trở thành động lực để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân. Nữ sinh cho biết, áp lực duy trì thành tích là điều khó tránh khỏi, song cô lựa chọn xem đó như cách để rèn luyện sự kỷ luật và không ngừng phát triển.

Theo đuổi nghiên cứu về quyền phụ nữ, trẻ em trong thời đại số

Không chỉ duy trì thành tích học tập ấn tượng, Lê Vy còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các sân chơi học thuật dành cho sinh viên Luật. Với Lê Vy, đó là hành trình giúp cô trưởng thành và hiểu rõ hơn trách nhiệm của người học Luật đối với xã hội.

Hiện Lê Vy đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động, tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo đảm quyền lợi người lao động và đề xuất một số hướng hoàn thiện trong thực tiễn áp dụng.

Bên cạnh đó, Lê Vy cũng là tác giả bài viết học thuật về quyền phụ nữ và trẻ em trong thời đại số. Theo cô, sự phát triển của công nghệ, AI và Deepfake đang đặt ra nhiều thách thức mới trong bảo vệ quyền con người trên không gian mạng, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em.

Song song với hoạt động nghiên cứu, Lê Vy còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi học thuật như Spirit of Law, Soul of Law, hay sân chơi về sở hữu trí tuệ. Ban đầu, nữ sinh biết đến các cuộc thi thông qua sự giới thiệu của anh chị khóa trên. Dù từng có tâm lý tự ti và lo lắng về năng lực của bản thân, Lê Vy vẫn quyết định thử sức để học hỏi và trải nghiệm.

Trong hành trình ấy, không phải lúc nào Lê Vy cũng đạt kết quả như mong đợi. Có những cuộc thi dừng lại từ sớm, có những lần bị loại khiến nữ sinh hụt hẫng. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, cô lựa chọn nhìn lại những thiếu sót của bản thân để tiếp tục hoàn thiện kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và trình bày vấn đề.

Với Lê Vy, việc lọt Top 3 Chung kết cuộc thi Soul of Law 2026 hay là đại diện của Khoa tham gia Cuộc thi Sinh viên Sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ lần thứ VI không chỉ là dấu mốc thành tích mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của bản thân.

Nữ sinh cho rằng, điều ý nghĩa nhất không nằm ở kết quả mà là việc dám đối diện với thất bại để tiếp tục tiến về phía trước. Theo Lê Vy, mỗi cuộc thi đều là cơ hội để rèn luyện và hoàn thiện bản thân trên hành trình theo đuổi ngành Luật.

Trưởng thành từ hoạt động Đoàn - Hội để theo đuổi giá trị cộng đồng

Bên cạnh thành tích học tập và nghiên cứu khoa học, Lê Vy còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, với vai trò Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội và vừa được kết nạp Đảng. Với Lê Vy, những vai trò này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để cô rèn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Lê Vy cho rằng, trách nhiệm của sinh viên không chỉ dừng lại ở việc học tốt mà còn nằm ở tinh thần chủ động đóng góp cho tập thể và cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì kết quả học tập, cô luôn cố gắng cân đối thời gian để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhờ quá trình tích lũy và rèn luyện, nữ sinh đã đạt Top 10 Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi - "Sao tháng Ba" 2026 cùng danh hiệu đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Theo Lê Vy, những kết quả này không đến từ sự chuẩn bị trong thời gian ngắn mà là thành quả của quá trình học hỏi và tham gia hoạt động Đoàn - Hội xuyên suốt.

Thông qua các hoạt động và hội thi, Lê Vy có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác Đoàn cũng như chủ động hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho bản thân. Với nữ sinh, đây không chỉ là môi trường rèn luyện mà còn là dịp để nhìn lại những điểm còn thiếu sót để tiếp tục cải thiện.

Trong thời gian tới, Lê Vy cho biết sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực tiễn nhằm gắn kết giữa lý luận và ứng dụng.

Từ hành trình học tập của mình, Lê Vy nhận ra, học Luật không chỉ là tiếp cận các quy định pháp lý mà còn là quá trình rèn luyện tư duy phân tích, khả năng nhìn nhận vấn đề hệ thống và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.

