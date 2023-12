Từ cô gái nghèo gốc Huế đến ‘hot TikToker’ với mức thu nhập đáng mơ ước

SVVN - Sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước, tuy nhiên ít ai biết rằng, An Miu lại xuất thân trong một gia đình khó khăn tại Huế. Ngay từ khi còn đi học, An Miu đã phải tự lập từ rất sớm, vừa học vừa làm. Trải qua nhiều ngành nghề, với ý chí nghị lực, cầu tiến và luôn cố gắng hướng đến tương lai, An Miu đã có được những thành quả xứng đáng.

An Miu tên thật là Nguyễn Thị Kiều An được biết đến là một Live creator trên nền tảng TikTok với gần 200K người theo dõi. Bắt đầu bén duyên với công việc từ những clip vui vẻ chia sẻ về cuộc sống, cùng ý chí cầu tiến và mong muốn phát triển bản thân nhiều hơn trong tương lai, An Miu dần xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, tập trung hoạt động chủ yếu là TikTok. Sau một thời gian, nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ, content đa dạng, An Miu dần được mọi người biết đến nhiều hơn và nhận được lời mời tham gia thử sức ở lĩnh vực livestream.

Hiện tại, có thể thấy An Miu đã có cuộc sống khá đầy đủ, tuy nhiên ít ai biết rằng, cô gái người gốc Huế này lại xuất phát từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ khi còn đi học, An Miu đã phải tự lập từ rất sớm. Cô bạn vừa đi học, vừa đi làm tự lo cho bản thân, cũng như phụ giúp một phần gánh nặng cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, An Miu lựa chọn theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM, sau đó trải qua rất nhiều ngành nghề khác nhau như làm bất động sản, làm ngân hàng, hay làm bảo hiểm,… Tuy nhiên may mắn lại vẫn chưa mỉm cười với An.

Tuy nhiên, không phải Live creator nào cũng có cuộc sống thuận lợi và thành công. An Miu cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro khi hoạt động trên một nền tảng trực tuyến không kiểm soát được. Một số vấn đề thường gặp là vi phạm bản quyền, bị chỉ trích hoặc bôi nhọ, bị hack tài khoản hoặc mất an toàn cá nhân. Do đó, An Miu cho rằng các Live creator cần phải có ý thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức xã hội khi phát sóng trực tiếp.

An Miu chia sẻ: “Những ngày đầu khi mới bắt đầu công việc, do tính chất của mạng xã hội hai chiều, vậy nên mình đã gặp rất nhiều lời bình luận tiêu cực. Mình đã khóc rất nhiều sau mỗi buổi live, nhưng thay vì nản chí, mỗi ngày mình đều cố gắng nhiều hơn. Và cho đến ngày hôm nay, mình nghĩ rằng sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp, khi được mọi người yêu quý và ủng hộ rất nhiều”.

Thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với việc trò chuyện qua màn hình điện thoại, An Miu thường xuyên bị lúng túng và không biết nói gì. Tuy nhiên, An luôn cảm thấy may mắn khi được nhiều khán giả, bạn bè đồng nghiệp chỉ dẫn và động viên cô nhiều hơn từ những lần đầu. Từ đó, để không phụ lòng mọi người, An Miu luôn cố gắng trau dồi thêm nhiều kỹ năng hơn và những chủ đề khác nhau về livestream để chia sẻ đến khán giả mỗi khi lên hình.

An Miu chia sẻ: “Nhờ có công việc hiện tại mà cuộc sống của mình đã dần ổn định, có thể lo được cho gia đình, phụ giúp bố mẹ. Mức thu nhập mà mình hằng ao ước nay đã đạt được. Mình vô cùng biết ơn mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ mình từ những ngày đầu. Nhờ có sự yêu thương và ưu tiên ấy mà mình đã không nản chí và bỏ cuộc, để có được như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn anh, chị, bạn bè đồng nghiệp đã luôn đồng hành và động viên mình mỗi khi gặp khó khăn”.

Bên cạnh đó, An Miu cũng cho biết khi tham gia nền tảng livesstream này, bản thân cô cũng có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Nhờ đó để truyền tải những thông điệp lành mạnh, ý kiến và cảm xúc của bản thân đến với hàng triệu người dùng. Có cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất, doanh nghiệp để thực hiện các dự án quảng bá, trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, để theo đuổi ước mơ và khám phá tiềm năng của bản thân.

Với ước mơ có thể là một người lan tỏa nhiều năng lượng vui vẻ, tích cực đến cho mọi người trong tương lai, An Miu sẽ cố gắng cho ra những sản phẩm, content đa dạng nhất có thể, để mang đến nhiều giá trị bổ ích nhất cho khán giả. Hướng đến đầu tư hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp nhiều hơn, phù hợp với vai trò là một Live Creator.

Một câu nói An Miu vô cùng yêu thích: “Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng”.