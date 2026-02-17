'Nữ thần trượt ván tuyết 17 tuổi' viết lại lịch sử Olympic cho Hàn Quốc

Đây không chỉ là Huy chương Vàng đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc tại cuộc thi này, và là Huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử trượt tuyết và trượt ván trên tuyết của Hàn Quốc, mà còn đưa Choi Ga On (trường THPT Nữ sinh Sehwa) trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất giành Huy chương Vàng nội dung lòng máng nữ, phá kỷ lục trước đó của Chloe Kim tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, với khoảng cách ít hơn 7 tháng tuổi.

Choi Ga On thể hiện kỹ năng của mình trong trận chung kết halfpipe nữ của môn trượt tuyết và trượt ván tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina d'Ampezzo 2026, tại Công viên tuyết Livigno ở Ý vào ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc). Mặc dù bị ngã nặng trong lần thử đầu tiên, cô đã kiên trì và hoàn thành kỹ thuật của mình ở lần thử thứ ba, để lại ấn tượng khó phai. Đó là một thành tích kỳ diệu đạt được nhờ vượt qua cả nỗi đau thể xác lẫn áp lực tâm lý. Trong khi đó, tờ 'The Athletic', một hãng truyền thông thể thao của Mỹ, đã ca ngợi khoảnh khắc giành Huy chương Vàng đầy kịch tính của Choi Ga On là một trong những điểm nổi bật của Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina d'Ampezzo: "Chloe Kim, nhà vô địch Olympic hai lần, dường như rất có khả năng giành Huy chương Vàng một lần nữa, dẫn đầu với số điểm 88,00, sau lần thử thứ hai. Tuy nhiên, Choi Ga On, 17 tuổi của Hàn Quốc đã thể hiện kỹ năng xuất sắc và giành được 90,25 điểm, trong khi Kim thất bại ở lần thử thứ ba".

Choi Ga On sau khi trở về Hàn Quốc: "Tôi muốn ăn món thịt hầm của bà ngoại... Tôi muốn ăn dujonku (bánh quy dẻo Dubai) và mala tang (món lẩu đường phố cay tê nổi tiếng có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tôi đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc mặc đồ ngủ với bạn bè".

Dù đã đạt đến đỉnh cao thế giới, Choi Ga On vẫn chưa hài lòng: "Tôi muốn trở thành một vận động viên chăm chỉ hơn nữa và thể hiện nhiều kỹ năng đa dạng hơn. Điều quan trọng nhất trong môn trượt ván trên đường dốc (halfpipe) là phải vui vẻ, vì vậy, tôi hy vọng các vận động viên trẻ có thể làm được điều đó mà không bị chấn thương và vẫn có thể tận hưởng niềm vui". Trước đó, Choi từng bày tỏ sự tiếc nuối về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở hạ tầng trượt ván trên tuyết ở Hàn Quốc.

Khoảnh khắc Choi Ga On vượt qua Chloe Kim được đài NBC (Mỹ) bình chọn là một trong 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất của nửa đầu Thế vận hội mùa Đông năm nay.