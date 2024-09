Ủy viên BCH HSV Trường Đại học Y Dược TP. HCM: Thành tích là món quà của sự nỗ lực, không phải là mục đích

SVVN - Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2001), Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược TP. HCM cho biết tham gia các hoạt động chỉ đơn giản là muốn làm và làm. Khi tổ chức hay tham gia các hoạt động, nữ sinh luôn cố gắng hết mình để đạt được kết quả, giá trị chung cuối cùng mà hoạt động hướng đến và thành tích là món quà của sự nỗ lực, không phải là mục đích.

Viết tiếp ước mơ, theo đuổi ngành Y thay chị gái

Yến Nhi được sinh ra và lớn lên tại Tiền Giang. Theo Nhi, chị gái của cô từng đỗ ngành Y nhưng vì nhiều lý do nên chị không theo đuổi được ngành học, chị của Nhi vẫn tiếc nuối và nhắc nhiều về ngành Y. Từ đó, Nhi luôn có khát khao sẽ học ngành Y để tiếp nối mong muốn của chị và gia đình. Nữ sinh chia sẻ: “Ba mẹ mình là những người nông dân, lúc trước cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Ba mẹ mình phải làm nhiều công việc cùng lúc, buôn cái này là bắt cái kia và phải gửi chị em mình cho họ hàng nuôi để ba mẹ đi làm. Do quá vất vả nên ba mẹ cũng không có đủ thời gian để quan tâm đến việc học tập của con cái, nhưng ba mẹ luôn dặn chị mình là “Không muốn khổ cực như ba mẹ thì phải ráng mà học cho giỏi”. May mắn là chị mình luôn có ý thức rất tốt trong việc học tập, luôn là người giỏi nhất lớp và khi lên cấp 3 thì chị mình đã tự ôn thi đậu vào trường Chuyên”. Với Nhi, chị gái là một tấm gương sáng về học tập, là người truyền cảm hứng để cô bạn noi theo trong quá trình phát triển bản thân.

Sau nhiều thời gian tìm hiểu, Yến Nhi quyết định chọn ngành Y học dự phòng, khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP. HCM để thực hiện ước mơ của bản thân và viết tiếp mong ước của chị gái.

Bên cạnh việc học tập ở trường, Yến Nhi còn chủ động đi làm thêm ở trung tâm tiêm chủng và phòng khám chuyên về các bệnh lây truyền trong cộng đồng để có thêm thu nhập trang trải việc học. “Mình không ngừng cập nhật cho bản thân những trải nghiệm mới, mình cũng không muốn đóng khung bản thân trong lĩnh vực hoạt động ở trường. Công việc này đối với mình là một trải nghiệm để hỗ trợ một phần kinh tế và mình có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm áp dụng cho ngành học đang theo đuổi. Qua đó, mình được áp dụng kiến thức đã được ở trường vào thực tế và mình xem cách mình áp dụng nó có hiệu quả như thế nào, còn chỗ nào chưa phù hợp hay không. Từ đó mình rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn cho công việc tương lai”, Yến Nhi bộc bạch.

Mong muốn đem chuyên môn đi tình nguyện

Trong những năm tháng học tập tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Yến Nhi đã đạt được thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, là gương mặt tiêu biểu của nhà trường. Nữ sinh đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường 2 năm liên tiếp (năm 2022, 2023); ba năm liền đạt danh hiệu “Blouse trắng làm theo lời Bác” (2020-2021,2021-2022, 2022-2023) và nhiều thành tích khác. Yến Nhi cho biết: “Với mình việc duy trì những danh hiệu là một trong những cách nhắc nhở bản thân phải luôn ổn định được việc học tập và trau dồi những kỹ năng khác liên tục. Mình mong thói quen rèn luyện bản thân sẽ được hình thành và mình sẽ giữ nó trong công việc sau này chứ không chỉ dừng lại ở giai đoạn học Đại học. Đồng thời, mình muốn tham gia các hoạt động chỉ đơn giản là muốn làm và làm. Khi nhận làm bất cứ một hoạt động nào đó, mình luôn cố gắng hết mình để đạt được kết quả, giá trị chung cuối cùng mà hoạt động hướng đến và khen thưởng hay thành tích chỉ là một món quà cho sự nỗ lực, chứ không phải là mục đích mà mình theo đuổi”.

Khi tham gia hoạt động của Đoàn – Hội, hoạt động tình nguyện, cô bạn đi đến nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người, được khám phá và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. “Thông qua những chuyến đi, mình có thêm những kinh nghiệm và vốn sống vô cùng quý báu. Nếu mình không tham gia hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện mình sẽ không có được những điều quý giá ấy. Trước kia, mình nhận thấy bản thân là một người khá vô tâm nhưng khi vào “gia đình” Hội Sinh viên đặc biệt là Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược TP. HCM mình đã được trưởng thành trong sự yêu thương, bảo ban của các anh chị đi trước. Nhờ đó, mình hình thành được tính biết quan tâm người khác hơn”, Yến Nhi tâm sự.

Với vai trò là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Yến Nhi mong muốn tổ chức nhiều hơn các chương trình nâng cao kỹ năng bảo vệ sức khoẻ cho thanh thiếu niên, đặc biệt là về vấn đề an toàn tình dục, phòng chống xâm hại tình dục ở sinh viên. Lí tưởng của Nhi trong việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động tình nguyện là phải đáp ứng được nhu cầu thật sự của đối tượng chúng ta đang hướng tới.

Nữ sinh bày tỏ: “Không nên phô trương về hình thức mà đánh mất đi giá trị cốt lõi. Đặc biệt, mình rất thích phương châm của trường mình đang theo học là “Đem chuyên môn đi tình nguyện” và đây cũng là nền tảng để mình luôn xây dựng và tổ chức các hoạt động lồng ghép được chuyên môn, đem những kiến thức về y tế áp dụng vào hoạt động tình nguyện có thể giúp đỡ mọi người. Vì mình biết được sức khoẻ luôn là vấn đề cấp thiết với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để đến bệnh viện thăm khám hoặc chăm sóc sức khoẻ”.

Với Yến Nhi, khi còn trẻ cô bạn muốn hết mình trải nghiệm hết tất cả để xem sức mình đến đâu và khả năng mình làm được những gì. Nếu thành công thì đó là hào quang của bản thân ở tuổi trẻ, nhưng nếu thất bại thì đó cũng là một bài học và cứ bắt đầu lại thêm một lần nữa.

Một số thành tích nổi bật của Yến Nhi: - Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023”; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 15 – năm 2023”; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2020-2023”; - Giấy khen “Đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên” năm học 2022-2023”; - Giấy khen“ Đã đạt danh hiệu làm theo lời Bác” năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường Đại học Y Dược TP. HCM năm 2022, 2023; - Giấy khen của Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM, “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023”.

Ảnh NVCC