Võ Hạ Trâm thắc mắc chuyện bị so sánh với 'đàn chị', Thu Minh giải thích khiến netizen tán thành

SVVN - Hai giọng nữ thuộc hàng ‘khủng’ của V-biz Thu Minh và Võ Hạ Trâm thường được netizen đưa lên ‘bàn cân’ so sánh với nhau. Đến nỗi, giọng ca 'Đường cong' phải giải thích để ‘đàn em’ hiểu lý do vì sao.

Thu Minh và Võ Hạ Trâm là hai nữ ca sĩ có chất giọng hàng đầu showbiz Việt nên luôn có nhiều ý kiến so sánh. Điều thú vị là cả hai đều từng giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình đình đám một thời. Nàng Diva nóng bỏng lên ngôi vào năm 1993, còn ‘mỹ nhân’ họ Võ được xướng tên cho vị trí cao nhất bào năm 2007. Tuy nhiên, Thu Minh lại tỏ ra ghen tị với Võ Hạ Trâm vì… chiếc cúp của đàn em đẹp hơn của mình.

Chủ nhân hit Đường cong bày tỏ: “Chị đi thi rất nhiều, nhưng chị không bao giờ thích kiểu thi bình chọn hết. Chị không có duyên với thi bình chọn”. Võ Hạ Trâm cũng tán thành với ý kiến này. Cô nói thêm: “Đôi khi, thất bại từ các cuộc thi khác lại làm mình có sự trưởng thành hơn, có cái nhìn sâu sắc hơn trong nghề mà mình sẽ thuyết phục người ta bằng một khía cạnh khác trong nghề”.

Cặp chị em quán quân Tiếng hát truyền hình tiếp tục bàn luận về những khía cạnh khác trong sự nghiệp âm nhạc đầy thăng trầm của bản thân, đồng thời liên tục dành những lời có cánh cho tài năng của đối phương. Thu Minh bất ngờ tiết lộ từng học trường múa, nhưng đến năm học cuối lại quyết định đi thi Tiếng hát truyền hình.

Thu Minh thừa nhận mình cảm thấy may mắn trên con đường hoạt động nghệ thuật. Song cô thẳng thắn: “Đúng, may mắn là phải có, chắc chắn. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố để quyết định sự thành công của mình, quan trọng chính là nỗ lực”. Bộ đôi bước vào phần đo quãng giọng đặc trưng của Muse It trong không khí hào hứng. Vì theo đuổi trường phái xử lý bài hát khác nhau, nên Thu Minh và Võ Hạ Trâm có cuộc khoe giọng thế mạnh ở những vị trí âm thanh khác nhau.

Theo Thu Minh, Võ Hạ Trâm hát trong khuôn khổ và an toàn, cho thấy rõ đã qua trường lớp. Điều này trái ngược hẳn với Thu Minh, có phong cách thể hiện ca khúc dựa trên kinh nghiệm, đậm đà bản sắc riêng cùng nội lực cá nhân. Vì thế, Thu Minh rất mong được thấy đàn em đột phá.

Đáp ứng kỳ vọng của Thu Minh, Võ Hạ Trâm quyết định thể hiện một đoạn nhạc hát bằng bản ngữ Ấn Độ đầy cuốn hút cùng cách luyến láy phát âm điêu luyện, khiến đàn chị ngỡ ngàng. Võ Hạ Trâm cho hay cô không hề theo học thầy cô người Ấn Độ, mà tự nghe các thể loại nhạc Ấn Độ, phát hiện cách ngân nga rất đặc trưng của họ và tập hát theo. Chia sẻ của Võ Hạ Trâm càng làm Thu Minh tán thưởng.

Sau khi tâm sự về nghiệp ca hát của nhau, Võ Hạ Trâm thắc mắc: “Tại sao trên mạng, có nhiều bạn so sánh em và chị ai hát hay hơn, đôi khi có người nghĩ rằng những nghệ sĩ đàn em như em sẽ không bao giờ chạm ngưỡng mộ chuyên môn như đàn chị, chị nghĩ sao?”.

Thu Minh trả lời: “Thứ nhất, để mà được khán giả quan tâm đem ra mổ xẻ và phân tích giọng hát, thì đó là sự may mắn của chị em mình. Vì mình phải như thế nào thì khán giả mới quan tâm bàn luận. Thứ hai, qua chương trình hôm nay và câu hỏi này, chị có thể nói là không thể so sánh được vì Trâm qua trường lớp nhiều hơn. Chị không dám so sánh với em về vấn đề này”. Thu Minh cũng khẳng định: “Võ Hạ Trâm là Võ Hạ Trâm, Thu Minh là Thu Minh”.