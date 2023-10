Vũ Cát Tường: 'Giờ mình đã học được cách yêu từng điều mà mình làm, từng bước mà mình đi'

SVVN - Trong concert cá nhân mang tên “Người bình thường”, Vũ Cát Tường đã tự kể câu chuyện của mình một cách trọn vẹn nhất và cũng thông qua đó giãi bày nhiều tâm tư đến khán giả.

From zero to zero là chủ đề chính của đêm nhạc của Vũ Cát Tường. Đó như một thước phim với thời lượng 90 phút, tóm tắt về sự thay đổi trong tư duy Vũ Cát Tường vào giai đoạn trải qua nhiều thăng trầm của sự nghiệp. Sân khấu được sắp đặt bố cục tinh tế để “miêu tả" về nhân vật chính Vũ Cát Tường: Giấy viết nhạc, cây bút, hộp nhạc và đàn piano, dàn nhạc công trong chương trình góp phần hoàn thiện tổng thể của sân khấu này.

“Bắt đầu từ con số 0 vào 10 năm trước, Tường đã quyết định dùng đàn này, cây viết này và tờ giấy trắng, để tự xoay chuyển cuộc đời mình", Vũ Cát Tường chia sẻ trên sân khấu để dẫn vào chương đầu tiên của concert mang tên “From zero”.

Các ca khúc xuất hiện trong chương mở đầu đều là thông điệp về câu chuyện mà Vũ Cát Tường muốn “kể" với khán giả ở concert lần thứ 6 của mình. Mỗi một ca khúc mang một màu sắc âm nhạc khác nhau, được Vũ Cát Tường sáng tác vào thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp cho đến album có nhiều bản 'hit' nhất Inner me - đây cũng là thời điểm “ngôi sao" trong lòng Vũ Cát Tường bắt đầu trải nghiệm nhiều mất mát.

Để rồi, ca - nhạc sĩ tiếp tục dẫn khán giả vào chương 2 “Lost”, nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình khi đứng trước những mất mát. Vũ Cát Tường nói: “Trong suốt 3 năm qua, có một câu hỏi Tường đặt ra cho chính mình: ‘Nếu tất cả mọi sự đều có số phận của riêng nó, thì những ý chí và nỗ lực của mình, của mỗi người có ý nghĩa gì đây?’ Rõ ràng, ngay từ đầu, chính mình là người tự khởi xướng để đi con đường này và đi theo ý mình muốn, nhưng trên đường đi, số phận cũng đã ‘bẻ lái' theo ý của nó. Vậy, giữa ý chí của bản thân và số phận đã được định sẵn, điều gì sẽ chiến thắng? Tường có một thói quen ghi chép lại những điều mình suy nghĩ hằng ngày, gần đây, khi mở ra đọc lại, Tường chợt thấy câu hỏi cũ vẫn còn đó nhưng có lẽ hôm nay Tường đã tìm ra câu trả lời cho bản thân”.

Giọng ca này khiến khán giả xúc động trước đáp án: “Cái gì chiến thắng cũng không còn quan trọng nữa. Vì tâm thế Tường đã khác xưa, không còn nhất nhất mọi thứ phải theo ý mình, mà là chấp nhận tất thảy mọi thứ sẽ xảy đến với mình dù là như ý hay bất như ý. Ngày xưa, mình chỉ làm những những điều mình yêu, giờ mình đã học được cách yêu từng điều mà mình làm, từng bước mà mình đi. Giấc mộng phi thường cũng vì thế mà không còn quan trọng nữa”.

Mở đầu cho chương 3 của đêm nhạc mang tên “Found”, Vũ Cát Tường gây bất ngờ, với sáng tác mới mang tên Từng là, trình diễn cực tình cảm bên vũ công, ca - nhạc sĩ tô một sắc hồng nhiều niềm vui hơn cho khán giả.

Đến chương 4 mang tên “To zero”, Vũ Cát Tường thể hiện loạt ca khúc sôi động và kết thúc đêm concert khi bài hát chủ đề Người bình thường. Đây là một đêm nhạc có chiều sâu, ấm áp và được đầu tư chỉn chu cả về âm thanh, ánh sáng, concept. Suốt 22 phần trình diễn, giọng hát của Vũ Cát Tường vẫn tròn đầy, tình cảm và giữ chắc cao độ, dù có vũ đạo hay không. Lần đầu trải nghiệm trong vai trò đạo diễn, Vũ Cát Tường mong muốn tất cả khán giả có thể “được chạm" đến tâm hồn, hiểu được câu chuyện mà ca - nhạc sĩ mong muốn gửi gắm.