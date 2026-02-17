30 TẾT BÍNH NGỌ 2026 'Tán gẫu' mùng 1 Tết cùng Liên Bỉnh Phát: 'Mọi sự cố gắng đều sẽ có những đáp đền xứng đáng'

SVO - Sau một năm tất bật với công việc, diễn viên Liên Bỉnh Phát thích đón Tết cùng gia đình, như một cách để anh ‘sạc’ lại năng lượng bước vào năm mới hứng khởi hơn.

Liên Bỉnh Phát tạo dấu ấn mạnh trong lòng công chúng với những thành công trong năm qua như giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của Kim Chung, với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong Bác sĩ tha hương, xuất hiện trong các chương trình ăn khách Running man Vietnam, Chiến sĩ quả cảm...

Ngoài ra, anh còn có vai diễn mới mẻ trong Quán Kỳ Nam, sắp tới là Bẫy tiền, Đại tiệc trăng máu 8. Phủ sóng từ màn ảnh nhỏ đến điện ảnh suốt thời gian qua là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của Liên Bỉnh Phát. Trong cuộc trò chuyện nhân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, anh đã có những giây phút lắng mình lại và trải lòng về sự thành công.

So với những năm trước, Liên Bỉnh Phát đã thay đổi như thế nào trong cách chọn vai và tiếp cận nhân vật trong phim?

Tôi vẫn luôn giữ lập trường rõ ràng trong việc chọn vai, tức là kiểu nhân vật có nhiều biến chuyển trong tâm lý, có những thay đổi đủ nhiều để khán giả hào hứng với hành trình của nhân vật. Có chăng, sự thay đổi đến từ việc, tôi quan tâm nhiều hơn đến vai trò của nhân vật trong tổng thể câu chuyện, những đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vừa giúp mình khai phá chiều sâu hơn, vừa giúp câu chuyện được toàn diện và đa chiều hơn. Với tôi, một vai diễn hay là khi nó không chỉ làm mình tốt hơn, mà còn khiến cả bộ phim tốt hơn.

Khán giả thường nhận xét anh là diễn viên nghiêm túc, ít ồn ào dù tần suất xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này là chủ đích hay đó là tính cách thật mà anh muốn mang đến cho khán giả?

Tôi nghĩ, điều này thiên về tính cách hơn. Dù trong công việc hay đời sống, tôi vẫn luôn muốn mọi người để tâm đến những gì mình đóng góp được cho thị trường, cho khán giả, hơn là những “drama” xoay quanh cuộc sống đời thường.

Những trải nghiệm từ thời sinh viên giúp tôi có thêm sự phong phú trong cách nhìn, cách cảm nhân vật.

Năm vừa qua, anh học được bài học lớn nhất gì, không chỉ trong nghề diễn mà cả trong cuộc sống cá nhân?

Năm 2025 giúp tôi “confirm” những lý thuyết mà mình luôn đeo đuổi: Mọi sự cố gắng đều sẽ có những đáp đền xứng đáng. Mọi hành trình đều cần có một đích đến rõ ràng, trên đường đi đó có thể sẽ gặp những vấp váp, thử thách nhưng khi tôi đã xác định được mục tiêu thì cứ bám lấy và tiến về phía trước. Tôi nghĩ, đây chính là ‘kim chỉ nam’ giúp tôi có những quyết định không khiến bản thân hối tiếc và luôn cố gắng.

Thời điểm còn là sinh viên, anh đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Và những trải nghiệm đó đến nay giúp ích cho anh thế nào trong diễn xuất?

Diễn xuất thực chất là cách người diễn viên “tái hiện” lại cuộc đời. Những chất liệu đời sống mà tôi tích luỹ được cũng mang đến cho mình nguồn năng lượng tưởng tượng tốt hơn, hoá thân vào nhân vật cũng dễ dàng hơn.

Từ khoá của năm 2025 là biết ơn. Điều đó đến không phải vì sự dư dật của cải hay là thành tựu mà là sự đủ đầy trong những trải nghiệm, có được sự hanh thông thuận lợi hơn.

Đón Tết Bính Ngọ 2026, cảm xúc của anh lúc này như thế nào sau một năm làm việc cật lực?

Tôi nghĩ, chắc là bình thản, phần vì giai đoạn cuối năm tôi dành nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn, trở về nhà và tận hưởng không gian riêng một cách chậm rãi hơn. Với tôi, giá trị gia đình được ưu tiên hàng đầu nên hầu như các lịch làm việc dịp Tết đều được tránh đi. Tôi chọn dành thời gian đó cho gia đình, để được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn, được “sạc” lại năng lượng sau một năm dài chăm chỉ với công việc.

Trong những năm gần đây, Tết với anh có thay đổi nhiều so với thời còn chưa nổi tiếng không?

Tết thực chất vẫn vậy, vẫn không khí sum vầy, vẫn cảm giác nghỉ ngơi nhưng điểm khác ở đây có lẽ là cách mà tôi “thưởng Tết”. Nếu như ngày trước, mình thích ra đường, thích vi vu, thích cảm nhận sự náo nhiệt thì giờ đây, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, trân quý cơ hội được ở gần với những người thân thương.

Một cái Tết lý tưởng đối với Liên Bỉnh Phát sẽ như thế nào?

Những năm gần đây, thời gian Tết là lúc tôi cùng mẹ thực hiện nhiều hoạt động cùng nhau như trở về quê, cùng tụ họp với đại gia đình, cùng sinh hoạt… như vậy cũng đủ mang đến cho tôi cảm giác bình an. Có một thói quen mà Xiếm, tên gọi thân mật của mẹ tôi, vẫn giữ, đó là đêm Giao thừa cả nhà sẽ cùng ăn chè đậu như một lời ước cho năm mới may mắn, thành tựu trong mọi sự.

Anh mong muốn điều gì nhất cho bản thân và gia đình trong năm mới 2026?

Chắc chắn đó là sự bình an, về cả thể chất lẫn tâm hồn cho những người mà tôi thương yêu. Với riêng tôi, mình “tham lam” một tí, khi mong muốn bản thân kỷ luật hơn, bớt lười biếng đi (Cười).

Cảm Liên Bỉnh Phát về cuộc trò chuyện đầu năm mới này!