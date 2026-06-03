Nguyễn Thị Huyền: Từ 'Hoa hậu Việt Nam' có gương mặt phúc hậu nhất đến giảng viên tận tâm với nghề

SVO - Được công chúng ví von là 'Hoa hậu có cuộc sống bí ẩn nhất Việt Nam', Nguyễn Thị Huyền lại tiếp tục 'tỏa sáng' và truyền cảm hứng qua công tác giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Không tận dụng sức hút của danh hiệu Hoa hậu, Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam 2004 chọn sống với công việc của một giảng viên đại học, cô hiện đang nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Trong hành trình sự nghiệp của mình, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc sống, con người ta bắt đầu hiểu rằng, sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại quan trọng hơn mình từng nghĩ". Do đó, công chúng không quá ngạc nhiên về lựa chọn của 'nàng Hậu'.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khởi động tiếp nối hành trình tìm kiếm gương mặt không chỉ tỏa sáng về ngoại hình, mà còn lan tỏa 4 giá trị: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Và Nguyễn Thị Huyền chính là minh chứng sống động cho vẻ đẹp thành công xuất phát từ Hoa hậu Việt Nam.

Hành trình đi thi Hoa hậu Việt Nam của cô được đánh giá là ấn tượng và thú vị. Cô từng đạt ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2001. Do đó, Nguyễn Thị Huyền được đặc cách vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2004.

Các thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp Tỉnh, Thành, Ngành và Khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Điều thú vị là cô cùng các thí sinh năm đó trải qua phần thi nhân trắc học và được yêu cầu tẩy trang. May sao, hôm đó cô đi từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến địa điểm thi vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam mà không hề trang điểm. Chính sự mộc mặt và vẻ đẹp thuần khiết ở tuổi 19 của Nguyễn Thị Huyền đã chinh phục Ban giám khảo cuộc thi năm đó.

Sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World tại Trung Quốc. Dù đến tham dự cuộc thi muộn hơn so với các thí sinh khác nhưng cô vẫn ghi tên mình vào top 15 chung cuộc. Đây cũng là một trong những thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp danh giá nhất thế giới thời điểm đó.

Sau thành tích thi nhan sắc, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành gương mặt được các đạo diễn lựa chọn và tham gia vào loạt phim nổi tiếng như Thời xa vắng, Lâu đài tình ái... Tuy nhiên, sau đó 'nàng Hậu' đã chọn một cuộc sống kín tiếng, không tham gia làng giải trí.

Vào năm 2007, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền du học ngành Báo chí tại trường ĐH Middlesex, Anh. Sau khi tốt nghiệp trở về Việt Nam, cô tiếp tục học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đến nay, cô trở thành giảng viên tại Học viện, truyền tri thức lẫn cảm hứng đến các bạn sinh viên.

Dù chọn lựa không tham gia vào các hoạt động showbiz Việt nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn từng nhận lời đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Những chia sẻ của cô đến các thí sinh vẫn là kinh nghiệm quý giá. Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng nhắn nhủ thí sinh: "Hãy tập cười trước gương, cười thật nhiều, tự tin để toả sáng. Các bạn đang đại diện cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, hãy tự hào về điều đó. Nếu cảm nhận được, sẽ không còn ngại ngùng hay tự ti nữa”.

Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến sẽ tổ chức tại TP. Hải Phòng. Đây cũng là quê hương của Nguyễn Thị Huyền. Do vậy, khán giả rất mong chờ sự trở lại của "nàng Hậu" trong vai trò Ban giám khảo một lần nữa.