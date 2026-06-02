Nhóm nhạc K-pop LE SSERAFIM xác nhận kết hợp cùng 'bom tấn DC', siêu phẩm Ghibli 'Cô bé Ponyo' ra rạp Việt

SVO - Những tên tuổi hàng đầu châu Á chính thức 'đổ bộ' rạp Việt theo nhiều cách thức khác nhau, hứa hẹn tăng thêm sức hút cho các 'bom tấn' màn ảnh rộng.

Âm nhạc K-pop kết hợp cùng "bom tấn" Hollywood

Phim điện ảnh SUPERGIRL xác nhận sẽ kết hợp cùng nhóm nhạc K-pop LE SSERAFIM, mang "bản hit" CELEBRATION vào bản phim chiếu rạp tại các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của Warner Bros. pictures, nhóm nhạc LE SSERAFIM cũng đã gửi lời chào tới khán giả Việt. Năm thành viên gồm Sakura, Kim Chae Won, Heo Yun Jin, Hong Eun Chae và Kazuha đều thể hiện sự hào hứng của mình về màn hợp tác đặc biệt này. Nhóm hy vọng các fan sẽ ra rạp ủng hộ bộ phim SUPERGIRL cũng như LE SSERAFIM.

CELEBRATION là đĩa đơn từ album thứ hai của LE SSERAFIM với tựa đề PUREFLOW pt.1. Phiên bản kết hợp với phim điện ảnh SUPERGIRL mang tên CELEBRATION (Supergirl ver.) đã chính thức ra mắt trên các nền tảng nhạc số trên toàn cầu.

Với việc bổ sung nhịp điệu nhanh hơn cùng chất liệu pop tinh tế cực kỳ bắt tai, phiên bản remix đặc biệt này sẽ góp phần tạo ra nguồn năng lượng bùng nổ cho 'bom tấn' mùa Hè đến từ "vũ trụ điện ảnh DC".

Bản phim chiếu rạp SUPERGIRL với màn góp giọng của LE SSERAFIM sẽ được sử dụng tại Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á khác. Các cô gái LE SSERAFIM chia sẻ, khoảnh khắc "bản hit" CELEBRATION vang lên trong rạp vẫn là bí mật, vậy nên các fan hãy cùng tận hưởng bộ phim cho tới phút cuối cùng để đón chờ bất ngờ này.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ tác phẩm Nàng tiên cá

Câu chuyện phim bắt đầu khi cô bé người cá Ponyo vì tò mò đã trốn khỏi cung điện dưới đáy biển của cha mình. Trong một lần mắc kẹt vào hũ thủy tinh, cô được cậu bé 5 tuổi Sosuke cứu và mang về chăm sóc.

Khao khát được trở thành người để ở bên Sosuke, Ponyo đã sử dụng phép thuật và vô tình tạo ra một trận đại hồng thủy đe dọa sự an nguy của hòn đảo nhỏ. Sosuke và Ponyo sẽ cùng nhau vượt qua thử thách của đại dương, bảo vệ hình dáng con người của Ponyo bằng tình bạn chân thành và mang lại bình yên cho cả thế giới.

Cô bé Ponyo là tác phẩm thứ tám của đạo diễn gạo cội Miyazaki Hayao sản xuất tại Studio Ghibli, được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng Nàng tiên cá. Cô “tiên cá” của xứ sở anh đào tuy không sở hữu gương mặt kiều diễm và giọng hát hay, vẫn chinh phục biết bao thế hệ khán giả bởi sự hồn nhiên và cả tấm lòng chân thành, nỗ lực bảo vệ sự bình yên của bè bạn cũng như cả thế giới này.

Trong Cô bé Ponyo, đạo diễn Hayao Miyazaki một lần nữa chứng minh vì sao mình là “thầy phù thủy vĩ đại” của thế giới hoạt hình, khi đưa khán giả đến với thế giới dưới nước đầy huyền ảo, nhiệm màu, với những ma thuật kỳ bí, những sinh vật kỳ lạ và cả những vị thần quyền năng.

Hành trình của Ponyo như lời nhắn nhủ đầy thương yêu, rằng bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, con người sẽ có được sức mạnh để chinh phục bất cứ khó khăn nào. Vậy nên, trong cuộc sống chỉ một lần được trải nghiệm này, hãy yêu thương bằng cả trái tim mình, hãy bao dung và dũng cảm để sống thật xứng đáng.

​Nét chấm phá thú vị trong dòng chảy kinh dị năm 2026

KHÁCH có tên gốc là Passenger, là minh chứng một tác phẩm kinh dị kinh phí thấp cũng có thể làm nên chuyện. Tác phẩm mới nhất của “bậc thầy kinh dị Na Uy” André Øvredal là "viên ngọc thô" đầy ấn tượng, vượt xa sự kỳ vọng của khán giả, với đầy đủ yếu tố cốt truyện bí ẩn, "jumpscare" sáng tạo và dàn nhân vật sát với trải nghiệm thực tế.

Không cần đến một kịch bản gai góc hay lạm dụng bi kịch quá khứ để "mua" nước mắt, phim chọn khai thác tình huống thực tế, đối lập giữa một bên là khao khát cuộc sống tự do của Tyler và một bên là mưu cầu sự ổn định của Maddie. Song, đạo diễn không cố gắng chia cắt cả hai vì sự khác biệt. Ngược lại, chính những bất đồng tưởng chừng khó dung hòa lại trở thành điểm tựa cho câu chuyện.

Bộ phim còn ghi dấu ấn nhờ bầu không khí căng thẳng được tạo nên dưới bàn tay dàn dựng của Øvredal cùng phần hình ảnh của nhà quay phim Federico Verardi. Những tuyến đường cao tốc vắng lặng giữa đêm, vốn quen thuộc với bất kỳ ai từng đi xa, hiện lên đầy bất an.

Bộ phim liên tục sử dụng các cú máy xoay tròn, bám sát góc nhìn nhân vật rồi bất ngờ để lộ những khoảng tối ngay phía sau lưng họ, khiến khán giả luôn trong trạng thái thấp thỏm vì không thể biết điều gì sẽ xuất hiện tiếp theo.

Nhìn chung, KHÁCH là nét chấm phá thú vị trong dòng chảy kinh dị năm 2026, khi biến trải nghiệm đi đường tưởng chừng rất bình thường trở thành cơn ác mộng. Đây chắc chắn là dự án mới lạ, nhưng có không ít những chi tiết tâm linh quen thuộc với người Việt. Đặc biệt là phim xoáy sâu vào những giai thoại truyền thuyết đô thị có thể chỉ tìm thấy trên những cung đường hoang vắng.