Người đẹp Nguyễn Công Nương hé lộ lý do 'ở ẩn' hơn 10 năm: 'Tôi dừng lại vì gia đình'

Vẫn được nhớ đến với nghệ danh Nancy Nguyễn, người đẹp Nguyễn Công Nương từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt. Với lợi thế ngoại hình, cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ, Điệp vụ chân dài, Bão...

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp bất ngờ “biến mất”. Một thời gian dài, khán giả không còn thấy Nguyễn Công Nương trên màn ảnh hay tham gia dự án nghệ thuật nào. Nhắc lại giai đoạn này, cô cho biết, hơn 10 năm trước, gia đình bất ngờ gặp biến cố khiến cô phải tạm gác lại những dự định mà bản thân ấp ủ.

“Lúc đó, nhiều khán giả thắc mắc lý do tôi không đóng phim nữa, mà lại đột ngột chuyển hướng sang kinh doanh. Có người còn hỏi Nương sao bỗng dưng lại từ bỏ một "mảnh đất" mà mình vẫn còn phát triển được. Thế nhưng, đứng trước khó khăn của gia đình, tôi phải làm kinh tế để phụ giúp cả nhà. Và bây giờ, khi mọi thứ đã vào guồng và ổn hơn, tôi quyết định quay trở lại với đam mê diễn xuất”, Nguyễn Công Nương chia sẻ.

Hơn 10 năm lui về "ở ẩn", người đẹp vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian được đi đóng phim, được đứng trước máy quay và sống cuộc đời của nhiều nhân vật khác nhau. Với Nguyễn Công Nương, diễn xuất không đơn thuần là đam mê mà còn là động lực để cô cố gắng hơn mỗi ngày.

“Dù phải lo kinh doanh để vực lại gia đình nhưng tôi chưa bao giờ quên đam mê. Nhìn các bạn đồng nghiệp cùng thời tham gia nhiều dự án, cũng có lúc tôi cảm thấy buồn. Nhưng tôi nghĩ rằng, biết đâu khoảng thời gian dừng lại này là một điều gì đó được sắp đặt. Để bây giờ, khi trở lại với màn ảnh, tôi đủ va vấp và trải nghiệm để có thể hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau”, cô cho biết.

Chia sẻ lý do chọn một bộ phim kinh dị để trở lại màn ảnh, Nguyễn Công Nương cho biết, khi đọc kịch bản, cô đã rất thích vai diễn trong Lầu chú Hỏa: “Việc đảm nhận nhân vật mang yếu tố tâm linh cũng có nhiều cái hay. Tôi không chỉ diễn cho tròn vai, mà còn phải diễn làm sao để khán giả vừa thấy là ấn tượng, bị thu hút và sẽ nhớ đến nhân vật của mình. Tôi không ngại đóng vai có tạo hình kỳ dị, vì mỗi nhân vật là một màu sắc, một cách thể hiện khác nhau”.